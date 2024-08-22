Bangladeş'teki üretim Türkiye’ye kayarsa 3 bin üretici kurtulur
Bangladeş’te hükümeti deviren kaos, geçici yönetimin kurulmasıyla şimdilik duruldu. Çin’in ardından hazır giyimin dünyadaki en önemli üretim üssü olan ülkede yaşanan tedarik sorunu, dev markaları endişelendiriyor. TİHCAD Başkanı Ergin Aydın, Türkiye olarak yaşanan küresel tedarik sorununu çözebileceklerini ve bu yolla zorda olan 3 bin imalatçının riskli bölgeden kurtulabileceğini kaydetti.
Bir süredir devam eden ve iktidar değişikliği getiren Bangladeş’teki şiddet olayları, geçici hükümetin göreve başlamasıyla büyük ölçüde duruldu. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, geçici hükümetin başına geçerek göreve başladı. Ülkede Şeyh Hasina iktidarına karşı başlatılan ve yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan olaylar yerini gergin bir bekleyişe bıraktı. Ülkede Müslümanlar ile Hindular arasında gerginlik sürerken yeni yeni Başbakan Yunus, birlik beraberlik çağrısı yaptı.
Bangladeş, hazır giyimde 50 milyar dolar ile dünyadaki en büyük ikinci ihracatçı ülkesi. Sektördeki lider ise 180 milyar dolar ihracat ile Çin. Bangladeş’in en büyük ekonomisini hazır giyim oluşturuyor. Çoğu kadın olmak üzere yaklaşık 4 milyon işçinin istihdam edildiği yaklaşık 3 bin 500 fabrikasıyla Bangladeş, yine Çin’den sonra dünyanın en büyük ikinci konfeksiyon üreticisi ülkesi konumunda.
Başta Levi’s, H&M, Uniqlo ve Zara gibi hazır giyimin dev perakendeci markaları üretiminin büyük bölümünü bu ülkede gerçekleştiriyor. Markaların Bangladeş’i tercih etmesinin en önemli sebebi ise üretim maliyetleri. 4 milyon kişinin istihdam edildiği sektörde aylık ortalama 100 dolara çalışıyor. Ülkede iktidar değiştiren olayların patlak vermesiyle fabrikaların durması nedeniyle üretimde büyük aksaklıklar yaşandı. Her ne kadar geçici hükümetin göreve başlamasıyla olaylar durulsa da alıcıların olası risklere karşı ürün tedarikini güvence altına almak için alternatif pazarlara yöneldi.
Tedarik zinciri zorlanıyor
50 milyar dolara yaklaşan cirosu nedeniyle tedarikte Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci üretim merkezinde yaşanan bu aksamalar, şimdilik Kamboçya ve Vietnam’a kaydırıldı. Ancak bazı büyük perakendecilerin gelecek sezonlar için verdikleri siparişleri diğer Güneydoğu Asya tedarikçilerine kaydırdığını ve bunun da küresel tedarik zincirinde aksamalara yol açtığını belirttiler.
Bazı markalar Türkiye’ye geldi
Gelişmeler üzerine harekete geçen Türk hazır giyimciler, markaların kapısını çalarak üretimin Türkiye’ye kaydırılmasını talep ediyor. Tekstil İhracatçıları ve Çalışanları Derneği (TİHCAD) Başkanı Ergin Aydın, yakın zamanda Bangladeş’te üretim yaptıran bazı markaların yönünü Türkiye’ye çevirdiğini söyledi.
Aydın, hazır giyim sektöründe iki yıldır bir daralma yaşandığını bu nedenle birçok işletmenin zor durumda kaldığını belirterek, Bangladeş’ten kaydırılacak üretimin sektör için can suyu olacağını kaydetti. Kur baskısı, yüksek maliyet ve daralan talep yüzünden 30 bine yakın üreticiden yüzde 10’unun konkordato ve iflas riskiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Ergin Aydın, Bangladeş’ten kayacak üretim ile bu şirketlerin riskli alandan kurtulabileceğini kaydetti.
Enerji ve asgari ücret başta olmak üzere üretim maliyetlerinin bin euroya yaklaştığını kaydeden Aydın, sözlerini şöyle sürdür: “Ocak ayında yeni asgari ücret açıklanacak. Rakam brüt baktığınızda bin euro bandına girdik. Yeni artış ve diğer maliyetlerle bu bin 100-bin 300 bandına kadar çıkabilir. Kurun da enflasyon altında kalması, sektörü daha da zora sokacak. Son bir yıl 400 bin istihdam kaybettik. Yakında çalışacak insan bulamayacağız.”
Uniqlo Türkiye’ye girebilir
Bangladeş’ten kayacak üretim dışında sektörde dünyanın önemli markalarından olan Japon Uniqlo’nun da üretim için Türkiye’de nabız yokladığını belirten Ergin, “Pandemi öncesi Türkiye’de üretim konusunda Uniqlo bir noktaya kadar gelmişti. Yaşanan pandemi sürecinin uzaması nedeniyle girişim yarıda kaldı. Şimdi Uniqlo’nun Türkiye’de üretime geçmesi için çalışmaları hızlandırdık. Bir ölçek sorunu var. Uniqlo yüksek miktar üretiyor. Ancak inanıyorum ki yakında Türkiye’de Uniqlo için üretime başlanacak” diye konuştu.
Hazır giyimde kan kaybı sürüyor
Temmuz ayında 1.6 milyar dolar ihracat yapan hazır giyim, geçtiğimiz yıl aynı ayına göre 100 bin dolar artış sağlasa da 6 aylık ve 12 aylık dönemlerde cirodan yüzde 10 kaybetti. Sektör, bu yılın ilk 7 ayında 10.3 milyar dolar ihracat yaptı. 2023 yılı ilk 7 ayda hazır giyim ihracatı 11.5 milyar dolar gerçekleşmişti. Yine son 12 aya bakıldığında ihracat 20.3 milyar dolardan 18 milyar dolara düştü. Kalan 5 ayda sektör iki haneli artışlar sağlayamazsa 2024 yılı ihracatını 20 milyar doların altında kapatacak. Yıllık bazda Almanya, Fransa, İngiltere ve Rusya’ya ihracatı yüzde 10 ile 25 azalan hazır giyimde satışı en çok artırdığımız ülke Hollanda oldu.
En büyük kayıp kadın giyimde
Ürün gruplarında ise en büyük kayıp kadın giyimde oluştu. Yılın ilk 6 ayında kadın giyim ihracatı 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 ilk 6 ayında ihracat 3 milyar doların üzerindeydi. T-shirt grubunda ise ihracat 1,475 milyar dolar ile geçen seneye yakın seyrederken, triko grubunda ihracat geçen yılın aynı dönemine göre 1,4 milyar dolardan 1,174 milyar dolara düştü. Erkek giyimde ise geçen yıl ilk 6 ayda gerçekleşen 1,289 milyar dolar ihracat, bu yıl yaklaşık 200 milyon dolar kayıpla 1 milyar dolar civarında tamamladı.
Fabrikalar birikmiş siparişler için fazla mesai yapmaya yöneldi
-Dünyanın en büyük ikinci hazır giyim ihracatçısı olan Bangladeş’teki fabrikalar, geçen hafta eski başbakanın hükümetinin öğrenci protestoculara sert müdahalesiyle başlayan ayaklanma nedeniyle günlerce kapalı kaldı. Financial Times’ın haberine göre, ülke genelindeki haftalar süren şiddet olayları nedeniyle Avrupa ve Kuzey Amerika’ya yapılan kış sezonu giysi ve ayakkabı sevkiyatları gecikti.
-Fabrikalar, yaklaşık bir aya varan birikmiş siparişleri telafi etmek için ürünlerini hava yoluyla taşımaya ve fazla mesai yapmaya yöneldi. Ancak bu önlemler dahi tüm siparişleri karşılamaya yeterli olamadı. Ülke içindeki ihracatçılar, bazı büyük perakendecilerin gelecek sezonlar için verdikleri siparişleri diğer Güneydoğu Asya tedarikçilerine kaydırdığını ve bunun da küresel tedarik zincirinde aksamalara yol açtığını belirttiler.
-Bangladeş’teki hazır giyim üreticilerine danışmanlık yapan Mamun Rashid, “Şu an için siparişlerimizin yüzde 40’ını Kamboçya veya Endonezya’ya yönlendiriyoruz” dedi. H&M ve spor malzemeleri perakendecisi Decathlon gibi birçok küresel perakendeci, Bangladeş’e büyük ölçüde bağımlı.
-Bu ayın başlarında, H&M, Uniqlo ve Zara gibi markaların, bölgede devam eden siyasi huzursuzluklar nedeniyle en yeni giyim koleksiyonlarını teslim almakta gecikmeler yaşayabilecekleri bildirilmişti.
-Bangladeş’teki bu durum, ülkenin ekonomisi ve küresel moda sektörü üzerindeki olumsuz etkilerini artırarak, üretim ve tedarik süreçlerinde daha büyük aksamalara neden olabilir. Uzmanlar, bu olayların Bangladeş’in uluslararası ticaretteki itibarına ve uzun vadede ekonomik istikrarına zarar verebileceği konusunda uyarıyor. Ayrıca küresel perakendecilerin alternatif üretim üslerine yönelme eğilimi, Bangladeş’in hazır giyim sektörü için ciddi bir tehdit oluşturuyor.