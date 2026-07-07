Bankalar neden stablecoin çıkarma yarışında?
Uluslararası para transferlerinde kullanılan geleneksel ödeme altyapıları, hız, maliyet ve operasyonel verimlilik açısından uzun süredir eleştiriliyor. Dijital ekonominin büyümesi, uluslararası ticaret hacminin artması ve finansal işlemlerin daha hızlı gerçekleşmesine yönelik beklentiler ise finans sektörünü yeni çözümler geliştirmeye zorluyor.
Günümüzde bireyler ve şirketler; güvenli, düşük maliyetli ve 7/24 çalışan ödeme çözümleri talep ediyor. Bu değişim, stablecoin'leri yalnızca kripto varlık ekosisteminin değil, küresel finans sektörünün de en önemli başlıklarından biri haline getirdi.
Bu doğrultuda JPMorgan Chase, Societe Generale, Standard Chartered, BBVA ve Bank of America gibi küresel bankalar kendi stablecoin projelerini geliştiriyor. Bu kurumlar, blok zinciri tabanlı ödeme altyapılarını kripto piyasasının sınırlarını aşan, maliyetleri azaltacak ve finansal altyapıyı dönüştürecek stratejik bir yatırım olarak değerlendiriyor.
Önümüzdeki dönemde stablecoin’lerin, SWIFT benzeri geleneksel ödeme altyapılarının tamamlayıcısı ve bazı kullanım alanlarında onların alternatifi haline gelmesi bekleniyor.
Dijital rekabete hazırlanan bankalar
Stablecoin yatırımları, bankalar için çift yönlü bir strateji aslında. Bir taraftan müşteri mevduatının ve ödeme gelirlerinin alternatif platformlara kaymasını önlemeyi hedeflerken, diğer taraftan dijital finansın büyüyen ekosisteminde yeni gelir kaynakları yaratmayı amaçlıyor.
Bugün Tether'in USDT'si ve Circle'ın USDC'si, yüz milyarlarca dolarlık piyasa değerleriyle küresel stablecoin ekosisteminin temelini oluşturuyor. Bu dijital varlıklar, bireyler ve kurumlar tarafından yaygın şekilde kullanılıyor. Stablecoin kullanımındaki hızlı büyüme, bankalar açısından yeni bir rekabet alanı oluşturuyor. Müşteri fonlarının geleneksel mevduat hesapları yerine stablecoin ekosistemine yönelmesi, bankaların fonlama yapısını ve ödeme hizmetlerinden elde ettikleri gelirleri doğrudan etkileyebiliyor.
Diğer yarış tokenizasyonda
Son dönemde atılan adımlar yalnızca ödeme süreçlerini hızlandırmayı hedeflemiyor. Dönüşümün odağında finansal varlıkların blokzincir üzerinde tokenize edilmesi yer alıyor. Tahvil, hisse senedi, yatırım fonu ve diğer varlıkların dijital ortama taşınması, stablecoin'leri bir ödeme aracı olmaktan çıkararak dijital finansın ana uzlaşma katmanlarından biri haline getiriyor.
Bu nedenle bankalar, stablecoin projelerini gelecek dönemlere yönelik yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor. Hedef yalnızca para transferlerini hızlandırmak değil; tokenize varlık piyasasında yer almak ve dijital ekonominin değer zincirinde güçlü bir konum elde etmek. Bugün yaşanan rekabet, finansal ekosistemde kimin daha güçlü bir konuma sahip olacağını belirleyecek uzun vadeli bir yarış niteliği taşıyor.
Tek başına değil, birlikte kazanacaklar
Stablecoin alanındaki en dikkat çekici gelişmelerden biri, kurumların bağımsız hareket etmek yerine ortak ekosistemler kurmayı tercih etmesi oldu. Bunun en güncel örneği, 140’tan fazla banka, ödeme kuruluşu, teknoloji şirketi, varlık yöneticisi, fintech ve kripto firmasının bir araya gelerek oluşturduğu Open Standard girişimi. Girişimin geliştirdiği dolar destekli Open USD (OUSD); Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock, Google, Samsung Electronics, BNY, Coinbase, Ripple, Shopify, Standard Chartered, BBVA, Solana, Aptos Labs, Polygon, Ledger ve daha birçok küresel kuruluşu aynı çatı altında buluşturuyor. Bu yapı, stablecoin’lerin tek bir şirket yerine finans, ödeme, teknoloji ve blokzincir ekosisteminin önde gelen oyuncuları tarafından birlikte geliştirildiği, yeni dönemin en güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.
Open USD'yi diğerlerinden ayıran en önemli özellik, ortak yönetişim modeli. Rezerv varlıklardan elde edilen gelirin önemli bölümünün katılımcılar arasında paylaşılmasını öngören bu yapı, düşük maliyetli ve küresel ölçekte kullanılabilecek paylaşımlı bir ödeme altyapısı oluşturmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, stablecoin ekosisteminin tek bir kurumun kontrolü yerine çok paydaşlı bir yapı içinde büyümesini öngörüyor.
Stablecoin yarışı, dijital para rekabetinin ötesine geçerek küresel finansın geleceğini şekillendirme mücadelesi haline geliyor. Bu süreçte öne çıkacak kurumlar; yalnızca teknoloji geliştirenler değil, güven inşa eden, güçlü ortaklıklar kuran ve sürdürülebilir finansal ekosistemler oluşturanlar olacak.
|Borsa
|14.424,54
|0,05 %
|Dolar
|46,8229
|0,00 %
|Euro
|53,6177
|0,08 %
|Euro/Dolar
|1,1444
|0,02 %
|Altın (GR)
|6.231,25
|-1,08 %
|Altın (ONS)
|4.167,03
|0,05 %
|Brent
|72,0900
|0,12 %