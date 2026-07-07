Bankalar neden stablecoin çıkarma yarışında?

Uluslararası para transferlerinde kul­lanılan geleneksel ödeme altyapıları, hız, maliyet ve operasyonel verimlilik açısından uzun süredir eleştiriliyor. Dijital eko­nominin büyümesi, ulus­lararası ticaret hacminin artması ve finansal işlem­lerin daha hızlı gerçekleş­mesine yönelik beklen­tiler ise finans sektörü­nü yeni çözümler geliştirmeye zorluyor.

Günümüzde bireyler ve şirket­ler; güvenli, düşük maliyetli ve 7/24 çalışan ödeme çözümleri ta­lep ediyor. Bu değişim, stableco­in'leri yalnızca kripto varlık eko­sisteminin değil, küresel finans sektörünün de en önemli başlık­larından biri haline getirdi.

Bu doğrultuda JPMorgan Chase, Societe Generale, Stan­dard Chartered, BBVA ve Bank of America gibi küresel banka­lar kendi stablecoin projelerini geliştiriyor. Bu kurumlar, blok zinciri tabanlı ödeme altyapıla­rını kripto piyasasının sınırları­nı aşan, maliyetleri azaltacak ve finansal altyapıyı dönüştürecek stratejik bir yatırım olarak de­ğerlendiriyor.

Önümüzdeki dönemde stab­lecoin’lerin, SWIFT benzeri ge­leneksel ödeme altyapılarının tamamlayıcısı ve bazı kullanım alanlarında onların alternatifi haline gelmesi bekleniyor.

Dijital rekabete hazırlanan bankalar

Stablecoin yatırımları, ban­kalar için çift yönlü bir strate­ji aslında. Bir taraftan müşte­ri mevduatının ve ödeme gelir­lerinin alternatif platformlara kaymasını önlemeyi hedefler­ken, diğer taraftan dijital finan­sın büyüyen ekosisteminde ye­ni gelir kaynakları yaratmayı amaçlıyor.

Bugün Tether'in USDT'si ve Circle'ın USDC'si, yüz milyar­larca dolarlık piyasa de­ğerleriyle küresel stable­coin ekosisteminin teme­lini oluşturuyor. Bu dijital varlıklar, bireyler ve ku­rumlar tarafından yay­gın şekilde kullanılıyor. Stablecoin kullanımın­daki hızlı büyüme, banka­lar açısından yeni bir re­kabet alanı oluşturuyor. Müşteri fonlarının gele­neksel mevduat hesapları yerine stablecoin ekosistemine yönelmesi, bankaların fonlama yapısını ve ödeme hizmetlerin­den elde ettikleri gelirleri doğ­rudan etkileyebiliyor.

Diğer yarış tokenizasyonda

Son dönemde atılan adım­lar yalnızca ödeme süreçleri­ni hızlandırmayı hedeflemiyor. Dönüşümün odağında finansal varlıkların blokzincir üzerin­de tokenize edilmesi yer alıyor. Tahvil, hisse senedi, yatırım fonu ve diğer varlıkların diji­tal ortama taşınması, stableco­in'leri bir ödeme aracı olmak­tan çıkararak dijital finansın ana uzlaşma katmanlarından biri haline getiriyor.

Bu nedenle bankalar, stable­coin projelerini gelecek dönem­lere yönelik yapılan uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor. He­def yalnızca para transferleri­ni hızlandırmak değil; tokenize varlık piyasasında yer almak ve dijital ekonominin değer zinci­rinde güçlü bir konum elde et­mek. Bugün yaşanan rekabet, fi­nansal ekosistemde kimin daha güçlü bir konuma sahip olacağı­nı belirleyecek uzun vadeli bir yarış niteliği taşıyor.

Tek başına değil, birlikte kazanacaklar

Stablecoin alanındaki en dik­kat çekici gelişmelerden biri, kurumların bağımsız hareket etmek yerine ortak ekosistem­ler kurmayı tercih etmesi oldu. Bunun en güncel örneği, 140’tan fazla banka, ödeme kuruluşu, teknoloji şirketi, varlık yöneti­cisi, fintech ve kripto firması­nın bir araya gelerek oluştur­duğu Open Standard girişimi. Girişimin geliştirdiği dolar des­tekli Open USD (OUSD); Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock, Google, Samsung Electronics, BNY, Coinbase, Ripple, Shopify, Standard Chartered, BBVA, So­lana, Aptos Labs, Polygon, Led­ger ve daha birçok küresel kuru­luşu aynı çatı altında buluşturu­yor. Bu yapı, stablecoin’lerin tek bir şirket yerine finans, ödeme, teknoloji ve blokzincir ekosis­teminin önde gelen oyuncuları tarafından birlikte geliştirildiği, yeni dönemin en güçlü örnekle­rinden biri olarak öne çıkıyor.

Open USD'yi diğerlerinden ayıran en önemli özellik, or­tak yönetişim modeli. Rezerv varlıklardan elde edilen gelirin önemli bölümünün katılımcılar arasında paylaşılmasını öngö­ren bu yapı, düşük maliyetli ve küresel ölçekte kullanılabilecek paylaşımlı bir ödeme altyapısı oluşturmayı hedefliyor. Bu yak­laşım, stablecoin ekosisteminin tek bir kurumun kontrolü yeri­ne çok paydaşlı bir yapı içinde büyümesini öngörüyor.

Stablecoin yarışı, dijital pa­ra rekabetinin ötesine geçerek küresel finansın geleceğini şe­killendirme mücadelesi hali­ne geliyor. Bu süreçte öne çıka­cak kurumlar; yalnızca teknolo­ji geliştirenler değil, güven inşa eden, güçlü ortaklıklar kuran ve sürdürülebilir finansal ekosis­temler oluşturanlar olacak.