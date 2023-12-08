Başarısız yazılım projeleri 2,1 trilyon dolarlık bir kayba neden olmakta

Yazılım projelerindeki başarısızlık oranı yüzde 66 seviyesinde. Yüzde 37’si net hedefleri belirlememekte, yüzde 44’ünün iş ve proje hedefleri arasında uyumsuzluk var, yüzde %55’i bütçe aşımından kaynaklanıyor.

(Yani doğru bütçelendirilmemiş) Dünya genelinde başarısız yazılım projelerinden kaynaklanan 2,1 trilyon dolarlık bir kayıp söz konusu. Başarısız yazılım projesi demek harcanan paraların çöpe gitmesi, zaman kaybı, motivasyon kaybı demek. Ülke olarak bu konudaki farkındalığımızı artırmalıyız. Kamuda, özel sektörde yapılan bu türden başarısız projeler ülkemizde de önemli kayıplara neden olmakta.

Başarısız yazılım projelerinde genelde yapılan yanlışlıklar

Yanlış hatalı ürün veya firma seçimi, proje tanımlama, hedefler ve planlamalardaki sıkıntılar, ihtiyaç analizi, sistem/ gereksinim/yazılım analizi, uluslararası standartlarda iş ve üretim süreçlerine uygun çalışmak yerine özel terzi usulü yazılım yaptırma tercihleri, yazılım geliştirme süreçlerinin doğru yönetilememesi, ekibin bilgi ve deneyim eksiklikleri, danışmanlık alınmaması, satın almayı gerçekleştiren kişilerin bilgi ve deneyim eksikliği, fiyat/performans yerine fiyat etkin satınalma yapılması. Kullanım seviyelerini takip edilmemesi, süreci denetlenmemesi ve bir çok konuda yanlışlıklar yapılmakta.

Yazılım projenizin başarılı olması için nereden, kimden, nasıl almalı, nelere dikkat edilmeli?

Projeniz için teknik altyapı, metodolojiler bilgiler araştırın, yayınlar ve kitaplar okuyun, forum, blog, eğitim platformları, video dersler izleyin. Sektör trendleri, teknoloji haberlerini okuyun, sektörel etkinliklere, konferanslara katılın, fuarları ziyaret edin. Kesin ve detaylı bir ihtiyaç analizi yapın, projenin kapsamını ve hedeflerinizi iyi tanımlayın.

Yetkin ve bağımsız danışman kuruluşlardan hizmet alın. Zaman ve bütçe için net bir planlama oluşturun. Yazılımın hassas verileri işleyeceği durumlarda güvenlik ve gizlilik konularına önem ve yer verin. Maliyet tahminlerini doğru yapabilmeye yönelik araştırmalar yapın.

Projelerin nerede başarılı veya başarısız olduklarını analiz edin, kullanmış kişilerden geri bildirim alın. Tecrübeli ve iyi bir geçmişe sahip firmaları araştırın. En yatkın firmalardan teklif alın ve doğru bir şekilde karşılaştırın. Başarılı benzer proje referanslarını inceleyin. Proje ekibi yeterliliğini inceleyin, proje yönetimi ve yazılım geliştirme sertifikalarını inceleyin.

Gerçekçi zaman çizelgelerinin oluşturulması ve sıkı bir şekilde takip edilmesine yönelik bilgilerin, test süreçleri ve kalite standartları konusunun teklif ve sözleşmede yer almasını sağlayın. Proje kapsamı, teslimat tarihleri, ödeme şartları ve fikri ve kod mülkiyet hakları gibi önemli konularda bilgi alıp, sözleşmeleri eksiksiz yapın.

Yazılım son kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamalı, tasarlanmalı, kod incelemesi ve test süreçleri takip edilmeli Gelecekteki ihtiyaçlara, teknolojilere adapte olabilmeli, ölçeklenebilir olmalı Açık ve sürekli iletişim kurulacak şekilde, süreçlerde kritik aşamalarda karşılıklı bilgi alışverişi yapın. Süreçleri gözden geçirin. Yazılımın hayata geçirilmesi sonrası süreçleri, süreç iyileştirmelerini, yenilik ilavelerini, destek, bakım, güncelleme süreçlerini iyi belirleyin ve takip edin. Kaynak istaitistiki veriler: Refbinder