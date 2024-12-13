2024 yılını bitirmek üzereyiz. Yerli yazılım endüstrimizin gelişimi, büyümesi, işgücü is­tihdam sorunlarının giderilmesi ve de ihraca­tının artırılması hedeflerimize yönelik TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak üye firmalarımız ve STK’larımız ile kamu kurum ve kuruluşlarıy­la istişare halinde hızlı hareket etme çabalarımız sürmektedir.

2024 yılı 4,5 milyar dolara ulaşmak üzere olan ihracat hacmimiz, 35.000‘e yakın yazılım firma­mız, 100’den fazla teknoparkların %60’ını doldu­ran ve ülke geneli 200.000’den fazla çalışanımız yanında, on binlerce girişimcilerimiz ile Tür­kiye’de 52. yılına girecek olan ‘Yerli Yazılım En­düstrisi Ekosistemi’ adına sorunlarımızın çözül­mesini bekliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve Bağlı Kurumlar nezdinde konular, mevzuatlar ve beklentiler:

1- YERLİ YAZILIM BELGESİ: Yerli Yazılım Belgesi yeni uygulama usul ve esaslarının yü­rürlüğe geçmesi için Yeni Yerli Malı Tebliği’nin yayımlanmasını,

2- ENVANTER VERİ PROJESİ: Türkiye ya­zılım ekosistemi “firma, işgücü ve ürün” ve­risini ortaya çıkaracak, projenin bir an önce ha­yata geçirilmesini,

3-AÇIK KAYNAK KÜMELENMESİ: Açık kaynak kodlu yazılım geliştiren firmaların kümelenmesi girişimlerimizin desteklenmesi­ni,

4-TEKNOPARK KİRALARI, YER SORUN­LARI VE VERİMLİLİK: Kiraları belirle­mede kişi başına m2 cinsinden hesaplamalarda %50 oranında iyileştirme yapılması, ayrıca yer sorunlarının giderilmesi ve verimliliklerinin ar­tırılmasını,

5- SEKTÖRÜN FİNANSMANA ERİŞİMİ: Finansmana erişim sorunlarının gideril­mesi, kredilerde projelerin teminat olarak ka­bul edilmesi, finansal ek kaynakların temin edil­mesini,

6- DÖVİZLİ İŞLEM YASAĞI: Yerli yazılım firmaları için 32 No’lu kararname ile getiri­len düzenlemenin kaldırılmasını,

7-%100 UZAKTAN ÇALIŞMA DESTEK SÜRESİ UZATILMASI: Uzaktan çalışma­nın %100 desteklenmesi ile ilgili Cumhurbaş­kanlığımız tarafından her yıl uzatılan bu deste­ğin bu senede uzatılmasını,

8- UZAKTAN ÇALIŞMA DESTEĞİNİN KALICI HALE GETİRİLMESİ: 2025 yı­lında kalıcı mevzuat haline dönüştürülmesini, ayrıca yeni uzaktan çalışma yönetmeliğinin ya­yınlanmasını,

9- E-TURQUALITY ve BİLİŞİMİN YIL­DIZLARI İHRACAT DESTEKLERİ: 2024 yılında yapılan kısıtlamaların olumsuz et­kilerine karşılık 2025 yılında desteklerin daha fazla artırılmasını,

10- BEYİN GÖÇÜ ve NİTELİKLİ YAZI­LIMCI İŞGÜCÜ AÇIĞI: Yazılımcı iş­gücü göçüne karşılık nitelikli işgücü yetiştirme, eğitim müfredatı, staj sorunu konularında proje­lerin ve girişimlerin desteklenmesini,

11- SERBEST YAZILIM GELİŞTİRİCİ­LERE TİCARİ KİMLİK: Özellikle yurt­dışına kayıt dışı iş yapan serbest yazılım gelişti­riciler dâhil en az 2 yıl vergi muafiyeti vb. teşvik­ler verilerek ticari kimlik kazandırılması, ticari hukuk çerçevesinde sözleşme yapacak duruma getirilmesi, yurtdışına yaptıkları iş ve hizmetle­rin ihracat kaydı altına alınmasını,

12-KAMU ALIMLARINDA DEVLET DESTEKLİ ŞİRKETLERLE YAZI­LIM SEKTÖRÜNÜN REKABETİ: Yerli ve milli yazılım endüstrimizde yer alan firmaları­mızı bu rekabete karşılık koruyucu nitelikte ge­rekli tedbirlerin alınması ve hayata geçirilme­sini,

13-KAMU KURUMLARININ YAZILIM GELİŞTİRMESİ: Kamu kurumlarının kendi bünyelerinde yazılım geliştirme çabaları veya direk alım yapmak yoluyla projeleri devlet destekli şirketlere vermeleri konularının irde­lenmesi ve sektörümüze yönlendirecek nitelikte istişari seviyede tedbirlerin alınmasını,

14-KAMU KURUMLARININ YERLİ YA­ZILIM TERCİHLERİ: 4 milyar doların üzerinde olan 2023 yılı bilişim ve yazılım hiz­metleri ithalatımızı azaltıcı ve de kamu kurum­larının daha çok yerli yazılımlara yönelmesini sağlayıcı tedbirlerin alınmasını,

15-MİLLİ STRATEJİLER, HÜKÜMET OVP, YOİKK GİB PROGRAMLARDA YERLİ YAZILIM: Yerli milli yazılımın, yapay zekâ, dijital dönüşüm, siber güvenlik, ulusal ve­ri, kamu bulut bilişim vb. ulusal stratejiler eylem planlarında daha etkin ve hedef odaklı yer alma­sını, daha nitelikli milli politikalar ile sahiplenil­mesini, stratejik sektör konumuna getirilmesini,

Son Söz: Ülkemiz milli menfaatleri doğrultu­sunda teknolojide tam bağımsız olma hedefleri­ne ulaşmada yerli milli yazılımın daha fazla, da­ha hızlı adımlar ve tedbirlerle desteklenmesini Bekliyoruz…