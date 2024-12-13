Bekliyoruz…
2024 yılını bitirmek üzereyiz. Yerli yazılım endüstrimizin gelişimi, büyümesi, işgücü istihdam sorunlarının giderilmesi ve de ihracatının artırılması hedeflerimize yönelik TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak üye firmalarımız ve STK’larımız ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla istişare halinde hızlı hareket etme çabalarımız sürmektedir.
2024 yılı 4,5 milyar dolara ulaşmak üzere olan ihracat hacmimiz, 35.000‘e yakın yazılım firmamız, 100’den fazla teknoparkların %60’ını dolduran ve ülke geneli 200.000’den fazla çalışanımız yanında, on binlerce girişimcilerimiz ile Türkiye’de 52. yılına girecek olan ‘Yerli Yazılım Endüstrisi Ekosistemi’ adına sorunlarımızın çözülmesini bekliyoruz.
Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve Bağlı Kurumlar nezdinde konular, mevzuatlar ve beklentiler:
1- YERLİ YAZILIM BELGESİ: Yerli Yazılım Belgesi yeni uygulama usul ve esaslarının yürürlüğe geçmesi için Yeni Yerli Malı Tebliği’nin yayımlanmasını,
2- ENVANTER VERİ PROJESİ: Türkiye yazılım ekosistemi “firma, işgücü ve ürün” verisini ortaya çıkaracak, projenin bir an önce hayata geçirilmesini,
3-AÇIK KAYNAK KÜMELENMESİ: Açık kaynak kodlu yazılım geliştiren firmaların kümelenmesi girişimlerimizin desteklenmesini,
4-TEKNOPARK KİRALARI, YER SORUNLARI VE VERİMLİLİK: Kiraları belirlemede kişi başına m2 cinsinden hesaplamalarda %50 oranında iyileştirme yapılması, ayrıca yer sorunlarının giderilmesi ve verimliliklerinin artırılmasını,
5- SEKTÖRÜN FİNANSMANA ERİŞİMİ: Finansmana erişim sorunlarının giderilmesi, kredilerde projelerin teminat olarak kabul edilmesi, finansal ek kaynakların temin edilmesini,
6- DÖVİZLİ İŞLEM YASAĞI: Yerli yazılım firmaları için 32 No’lu kararname ile getirilen düzenlemenin kaldırılmasını,
7-%100 UZAKTAN ÇALIŞMA DESTEK SÜRESİ UZATILMASI: Uzaktan çalışmanın %100 desteklenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığımız tarafından her yıl uzatılan bu desteğin bu senede uzatılmasını,
8- UZAKTAN ÇALIŞMA DESTEĞİNİN KALICI HALE GETİRİLMESİ: 2025 yılında kalıcı mevzuat haline dönüştürülmesini, ayrıca yeni uzaktan çalışma yönetmeliğinin yayınlanmasını,
9- E-TURQUALITY ve BİLİŞİMİN YILDIZLARI İHRACAT DESTEKLERİ: 2024 yılında yapılan kısıtlamaların olumsuz etkilerine karşılık 2025 yılında desteklerin daha fazla artırılmasını,
10- BEYİN GÖÇÜ ve NİTELİKLİ YAZILIMCI İŞGÜCÜ AÇIĞI: Yazılımcı işgücü göçüne karşılık nitelikli işgücü yetiştirme, eğitim müfredatı, staj sorunu konularında projelerin ve girişimlerin desteklenmesini,
11- SERBEST YAZILIM GELİŞTİRİCİLERE TİCARİ KİMLİK: Özellikle yurtdışına kayıt dışı iş yapan serbest yazılım geliştiriciler dâhil en az 2 yıl vergi muafiyeti vb. teşvikler verilerek ticari kimlik kazandırılması, ticari hukuk çerçevesinde sözleşme yapacak duruma getirilmesi, yurtdışına yaptıkları iş ve hizmetlerin ihracat kaydı altına alınmasını,
12-KAMU ALIMLARINDA DEVLET DESTEKLİ ŞİRKETLERLE YAZILIM SEKTÖRÜNÜN REKABETİ: Yerli ve milli yazılım endüstrimizde yer alan firmalarımızı bu rekabete karşılık koruyucu nitelikte gerekli tedbirlerin alınması ve hayata geçirilmesini,
13-KAMU KURUMLARININ YAZILIM GELİŞTİRMESİ: Kamu kurumlarının kendi bünyelerinde yazılım geliştirme çabaları veya direk alım yapmak yoluyla projeleri devlet destekli şirketlere vermeleri konularının irdelenmesi ve sektörümüze yönlendirecek nitelikte istişari seviyede tedbirlerin alınmasını,
14-KAMU KURUMLARININ YERLİ YAZILIM TERCİHLERİ: 4 milyar doların üzerinde olan 2023 yılı bilişim ve yazılım hizmetleri ithalatımızı azaltıcı ve de kamu kurumlarının daha çok yerli yazılımlara yönelmesini sağlayıcı tedbirlerin alınmasını,
15-MİLLİ STRATEJİLER, HÜKÜMET OVP, YOİKK GİB PROGRAMLARDA YERLİ YAZILIM: Yerli milli yazılımın, yapay zekâ, dijital dönüşüm, siber güvenlik, ulusal veri, kamu bulut bilişim vb. ulusal stratejiler eylem planlarında daha etkin ve hedef odaklı yer almasını, daha nitelikli milli politikalar ile sahiplenilmesini, stratejik sektör konumuna getirilmesini,
Son Söz: Ülkemiz milli menfaatleri doğrultusunda teknolojide tam bağımsız olma hedeflerine ulaşmada yerli milli yazılımın daha fazla, daha hızlı adımlar ve tedbirlerle desteklenmesini Bekliyoruz…