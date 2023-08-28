“Buuuz gibi soğuuk suudan içeeen!” Henüz 10 yaşındayken, avazım çıktığı kadar bağırıyordum İstanbul Fatih’teki Çarşamba pazarında.

Fatih Camii’nin şadırvanından doldurduğum suları, üst kattaki komşunun buzdolabından ödünç aldığım buzlarla soğutup, o koskoca pazarı tüm gün dolaşarak su satardım. Cebime dolan esnafın alın teriyle ıslanmış madeni paraların bir kısmı buzların karşılığı olarak komşuya gider, büyük bölümünü anneme verir, kalanı da kendime harçlık yapardım.

Daha o yaşlarda paranın hepsini harcamak yerine bir kısmını dedemden yadigâr İş Bankası’nın metal kumbarasına koyduğumu hatırlıyorum. O yaştan itibaren çalışmadığım bir dönem dahi olmadı. Ortaokul ve lise boyunca elektrikçide, buzdolabı tamircisinde ve babamın çalıştığı matbaada çıraklık yaptım. Üniversitedeyken, tatil dönemlerinde tezgâhtarlık yaptım.

Hepsinde kazandığım parayla aileme destek olmaya çalışırken, kendi harcamalarımı karşılayıp, bir kısmını da tasarruf olarak biriktirmeye gayret ettim. 19 yaşına geldiğimde sermaye piyasalarında stajyer olarak başlayıp, sonrasında da şükürler olsun ki bugüne kadar artan bir tempoyla çalıştım, çalışmaya da devam ediyorum.

Geçmişe baktığımda sanıyorum ki, dünyanın en değerli parasıydı o 10 yaşındaki İskender’in kazandığı ve biriktirdiği para. Bugüne geldiğimizde ise başka ailelere tasarrufun kıymetini, kazancın değerini anlatma imkânı bulmanın onurunu yaşıyorum. Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul’da düzenlenen bir gong törenindeydim.

Yönetim kurulu üyesi olmaktan büyük gurur duyduğum Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi işbirliğinde, Borsa İstanbul Grubu katkılarıyla hazırlanan “Benim Param Değerli” projesi kamu çalışanlarının finansal okuryazarlık bilgilerini geliştirmeyi hedefliyor. Kamu çalışanlarının ücretsiz olarak yararlanabileceği Finansal Okuryazarlık eğitim içeriklerine T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Eğitim Portalı, Uzaktan Eğitim Kapısı’ndan online olarak erişilebilecek.

“Benim Param Değerli” projesinin ilk fazında öncelikli olarak finansal okuryazarlık kavramı ele alınıyor. Kamu çalışanlarının para ile olan ilişkisinde büyük farkındalıklar kazanmasını sağlayacak; bütçe yapma, finansal plan hazırlama, tasarruf etme ve yatırım araçları konularına değiniliyor.

Ayrıca eğitim kapsamında, enflasyondan korunma yolları, finansal teknoloji kullanımı, bireysel emeklilik sistemi ve sigorta içerikleri ile paramızı güvenceli şekilde değerlendirmenin yollarına örnekler ile yer veriliyor. Ben de bu kıymetli projede finansal teknolojinin doğru kullanımı ile ilgili bilgilerimi aktardım. Bu köşeye ismini verdiğim finansın ötesine giden yolculukta en önemli konulardan birisinin toplumdaki finansal okuryazarlık seviyesinin artırılması olduğuna inanıyorum.

Buna paralel olarak FODER Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk etkinlikte yaptığı konuşmada; “FODER’in finansal okuryazar bir Türkiye amacına büyük bir katkı sunacağına inandığım “Benim Param Değerli” projesi ile özellikle yeni işe başlamış olan kamu çalışanları başta olmak üzere projeden faydalanan herkesin parasını yönetmek konusunda bilinçli bir farkındalık kazanmasını ve finansal kararlarını en doğru şekilde verebilmelerini hedefliyoruz” dedi.

FODER Danışma Kurulu Üyesi Attila Köksal da; “Bu çevrimiçi eğitim serisi ile kamu çalışanlarının gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, bütçelerini doğru yönetebilme yetkinliğine, finansal ürünler ve kavramlar hakkında bilgiye, finansal risk ve alternatifler arasında tercihte bulunabilecek farkındalığa sahip olmalarını hedefliyoruz” diyerek konunun önemini vurguladı. Bu kıymetli projenin hayata geçmesinde emeği geçen T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’ne, Borsa İstanbul Grubu'na ve FODER ailesine ve gönülden teşekkürler. Güzel bir gelecek için…