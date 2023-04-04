Big Chefs, Afrika’ya girdi, Libya’ya ilk restoranı açtı

Forbes’un EMEA Bölgesi’nin en önemli iş kadınları listesinde yer alan Gamze Cizreli’nin kurduğu Big Chefs, Afrika kıtasına girdi. Avrupa ve Asya’da 60’tan fazla restoranı olan Big Chefs, Afrika’ya da Libya’da açtığı restoranla adım attı.

Dünyanın en zengin mutfağına sahip Anadolu, son yıllarda yeme-içme konusunda markalaşma adına önemli adımlar atıyor. Aralarında Doğuş Grubu’nun da önemli yatırımlar yaptığı bu süreçte önemli markaları dünyanın değişik ülkelerinde görmeye başladık.

Bu markalardan biri de Big Chefs. 16 yıl önce Ankara’da kurulan Big Chefs, şu anda İstanbul, Antalya, İzmir, Adana, Bodrum, Marmaris, Denizli, İskenderun, Kayseri, Mersin gibi kentlerde hizmet veriyor.

Gamze Cizreli’nin kurduğu bir başarı hikayesi olan marka, yurtdışında ise Almanya, Azerbaycan, Belçika, Kazakistan, Kuveyt ve Suudi Arabistan’da şubelere sahip. Asya ve Avrupa kıtasında 60’dan fazla restoranı olan Big Chefs, rotasını yeni bir coğrafyaya çevirdi. Cizreli, Big Chef ’i Libya’da açarak ilk kez Afrika kıtasına da adım atmış oldu.

Cizreli, Big Chefs’i Libyalı Akida Holding Group’a bağlı Alrafahiya International Services adlı şirketle açtı. Geçen hafta yapılan açılış törenine Akida Holding Grubu Başkanı Nasser Okok ve Libya Sanayi Sendikası Başkanı Rashid Swani’nin yanı sıra Türkiye, İtalya, İspanya, Almanya ve Hollanda büyükelçileri katıldı.

Akida Holding’in patronu Mahmoud Okok, Big Chefs restoran zincirinin Libya'daki ilk restoranının açılmasının, şirketi adına kafe ve restoran sektöründeki büyüme adına önemli bir işlem olduğunu dile getirdi.

Sırada Misrata ve Bingazi var

Okok, Libya'daki ilk Big Chefs şubesinin açılışını, Misrata ve Bingazi de dahil olmak üzere diğer şehirlerde açılacak şubeler ile büyüyeceğini dile getirdi. Okok, Tripoli Big Chefs'teki yemek ve servis kalitesinin, Türkiye'den uluslararası şeflerin elleriyle, Libya ve çeşitli ülkelerden şeflerin yardımıyla Türkiye'de verilen hizmetlerle aynı seviyede olacağını söyledi.

Krediyle kuruldu, halka arza hazırlanıyor

Eğitimini ODTÜ İşletme Bölümü’nde tamamlayan Gamze Cizreli,Big Chefs’in kuruluşunu, “Yüzde 100’ü banka kredisiyle kurulmuş bir marka” olarak tanımlıyor. Cizreli, “2007-2009 yılları arasında Ankara’da dört lokasyona ulaştıktan sonra, 2009 yılında Saruhan Tan ortaklığı ile İstanbul’a geçiş sürecine başladık” sözleriyle de Türkiye’ye yayılmaya başladıklarını dile getiriyor.

Halka arza hazırlanan Big Chefs’in Buselik adlı markasının İstanbul’da 5 şubesi daha var. Big Chefs ayrıca catering hizmeti veren Bigcatering adlı bir markaya da sahip. Sahibi olduğu sosyal medyadan büyüme planlarını anlatan Cizreli, “Avrupa’da 3’üncüğ restoranı Belçika’nın Antwerp kentinde açtık. Sırada Ghent, Rotterdam, Amsterdam, Hamburg var.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında 100 şubeye ulaşmak istiyoruz” sözleriyle bir anlamda Avrupa’da sıradaki ülkenin Hollanda olduğunu da işaret ediyor. Bu arada ocak ayında dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes, “50 over 50: Europe, Middle East ve Africa” listesini yayınlamıştı.

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan iş dünyası, siyaset, sivil toplum ve bilim gibi alanlarda farkını ortaya koyan 50 yaş üstü 50 kadının yer aldığı listede Gülden Türktan ile birlikte Gamze Cizreli yer alarak Türkiye’yi temsil etmişti.