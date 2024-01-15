  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Volkan DEMİRKUŞAK
  4. Bir milyon

Bir milyon

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

Yeni yıla hızlı girdik. Otomotiv sektöründe tüm markalar neredeyse ya rekor kırdı, ya bir başka başarı elde etti. Sıraya girilen otomobiller, beklenen sıralar, 3-5 alınan modeller, ikinci eli sıfırından kıymetli günler..

Tam anlamıyla ne yaşadığını sektör bile anlamadı. O yüzden şimdi normalleşme sürecine tekrar girme zamanı. Otomotiv sektörü uzun süredir çalıştırmadığı kasları tekrar harekete geçirmeye çalışıyor.

Bayi müşteri ilişkisi, kapılardan dönen müşterilerin hafızası, ihtiyaçlar, filo… bunlar bolca konuşulan konular. Nihayetinde 1,25 milyon olan toplam satış ile birlikte çıta artık yukarıda. 1 milyon bile bu ülke için zaten çoktan aşılması gereken bir banttı.

Adeta dümdüz edilen bir duvar gibi oldu, artık hedef 1 milyonun altına inmemek olmalı. Yeni yılla birlikte MTV dönemi de geldi. Gerçekten otomobil sahibi olmak artık çok pahalı, bir ihtiyaçtan çok lükse döndü. Kasko, vergi, keyfe keder vergi, muayene, kış lastiği, akaryakıt derken liste kabarıyor.

Bu sarmaldan çıkmak ve otomobilin tekrar bir ulaşım aracı olduğunu hatırlamak şart ama bu ortamda mümkün mü hiç değil. Otomobil, otomotiv bir vergi kapısı, en kolay vergi alınabilen sektör Dolayısıyla bu kadar vergi yüküyle birlikte sanayicisinden kullanıcısına kadar herkese ağır yükler düşüyor. Bir ileri bir geri gitmemek için sektöre destek olunmalı, kullanıcılara otomobil kullanıyor diye eziyet edilmemeli.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Geceden aklımda kalanlar 08 Ocak 2024
Sene sonu özeti 01 Ocak 2024
Bir gurur markası Pilotcar 25 Aralık 2023
Yollar, yollarımız, çukurlarımız... 18 Aralık 2023
Bir yılda pil ne kadar ölür? 11 Aralık 2023
Tesla reklamı ve düşündürdükleri 04 Aralık 2023
Çinliler teknolojiyle özdeşleşiyor 16 Ekim 2023
4 araçtan sadece birinin kaskosu var 09 Ekim 2023
İndirimler başladı 02 Ekim 2023
Otomotivde kampanya dönemi yeniden başladı 25 Eylül 2023