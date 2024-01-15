Bir milyon

Yeni yıla hızlı girdik. Otomotiv sektöründe tüm markalar neredeyse ya rekor kırdı, ya bir başka başarı elde etti. Sıraya girilen otomobiller, beklenen sıralar, 3-5 alınan modeller, ikinci eli sıfırından kıymetli günler..

Tam anlamıyla ne yaşadığını sektör bile anlamadı. O yüzden şimdi normalleşme sürecine tekrar girme zamanı. Otomotiv sektörü uzun süredir çalıştırmadığı kasları tekrar harekete geçirmeye çalışıyor.

Bayi müşteri ilişkisi, kapılardan dönen müşterilerin hafızası, ihtiyaçlar, filo… bunlar bolca konuşulan konular. Nihayetinde 1,25 milyon olan toplam satış ile birlikte çıta artık yukarıda. 1 milyon bile bu ülke için zaten çoktan aşılması gereken bir banttı.

Adeta dümdüz edilen bir duvar gibi oldu, artık hedef 1 milyonun altına inmemek olmalı. Yeni yılla birlikte MTV dönemi de geldi. Gerçekten otomobil sahibi olmak artık çok pahalı, bir ihtiyaçtan çok lükse döndü. Kasko, vergi, keyfe keder vergi, muayene, kış lastiği, akaryakıt derken liste kabarıyor.

Bu sarmaldan çıkmak ve otomobilin tekrar bir ulaşım aracı olduğunu hatırlamak şart ama bu ortamda mümkün mü hiç değil. Otomobil, otomotiv bir vergi kapısı, en kolay vergi alınabilen sektör Dolayısıyla bu kadar vergi yüküyle birlikte sanayicisinden kullanıcısına kadar herkese ağır yükler düşüyor. Bir ileri bir geri gitmemek için sektöre destek olunmalı, kullanıcılara otomobil kullanıyor diye eziyet edilmemeli.