Motorsporları Türkiye

Bu haftayı iki motorsporları etkinliğinde piste, toza motor sesine doyarak geçirdim. Gerçekten benzin kokusunu, motor sesini sevdiğimi özlediğimi hatırladım. İngiltere ve İtalya motorsporları açısından gerçekten bizden çok ötedeler.

Olaya gerçek bir spor, hobi, bir eğlence gibi bakıyorlar. Bizde maalesef zengin sporu lafını aşamadık. Tıpkı denizciliğin olduğu gibi motorsporları da bu lafın altında kalıyor. Haksız bir söylem mi, pek de sayılmaz. Sponsorsuz, vizyonsuz, pistsiz pilot yetişmiyor. Bu arada

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı İstanbul Park’ın artık boşaltıldığını ve motorsporlarına daha çok hizmet edeceğini açıkladı. Bir itilafın çözülmesi motorsporlarını seven bir gazeteci olarak beni sevindirdi. Umarım pisti daha çok görürüz, otomobil kullanırız, pistte gelişen pilotların haberlerine daha çok yer verme imkanı buluruz.