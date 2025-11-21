Saat dünyasının “Oscar”ları sahiplerini buldu

GPHG tarafından Cenevre’de düzenlenen tören, bu yıl da saat meraklılarının yoğun ilgisini çekti. Finale kalan saat modelleri, geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleştirilen özel ön gösterimde ilk kez görücüye çıkmıştı. 2001 yılından bu yana düzenlenen GPHG, hem saat ustalarını hem de dünyanın önde gelen markalarını bir araya getirerek sektöre yön veren bir platform oluşturuyor. Bu nedenle GPHG, saat dünyasında sıklıkla “Saatçiliğin Oscar’ları” olarak anılıyor.

2018’den beri başkanlık görevini Raymond Loretan’ın sürdürdüğü organizasyonda kadın ve erkek saatleri ile yüksek komplikasyon kategorilerindeki modeller, alanında uzman jüri üyelerinin oylarıyla değerlendirildi. 90 aday arasından seçim yapmak bu yıl da kolay olmadı. Angelus, Anton Suhanov, Audemars Piguet, Bovet 1822, Bvlgari, Chopard, Daniel Roth, Dennison, Dior Montres, Famal Hut, Gérald Genta, Greubel Forsey, L’Épée 1839, M.A.D. Editions, Urban Jürgensen, Voutilainen ve Zenith gibi markaların sanat eseri niteliğindeki modelleri ödüllere layık görüldü.

Jüri özel ödülü ise saat sektörünün duayen isimlerinden Alain Dominique Perrin’e verildi. Ödül kazanan saatler önümüzdeki dönemde Cenevre Müzesi’nde sergilenecek. Ayrıca 19 Kasım’da başlayacak Dubai Saat Haftası’nda da dünya çapındaki koleksiyonerlerin ve saat tutkunlarının beğenisine sunulacak.

Töreni yerinde izleyen saat koleksiyoneri Doruk Ünlü, izlenimlerini Dünya+’ya aktardı: “Saatlerin Oscar’ları olarak anılan GPHG’nin 2025 ödül törenini Cenevre’de yerinde takip etmek çok heyecan verici bir deneyimdi. Herkesin enerjisinin çok yüksek olduğu harika bir ortamdı. Kari Voutilainen’den Svend Andersen’e, Hajime Asaoka’dan Philippe Dufour’a kadar sektörün devleriyle bir arada olmak bir saat severin rüyası gibiydi. Kari Voutilainen’in hem kendi markasıyla hem yeniden doğan Urban Jürgensen markasıyla aldığı ödüller, Louis Vuitton’ın saatçilik zanaatini geliştirmek için oluşturduğu La Fabrique du Temps çatısı altındaki modern saatçilik tarihinin en önemli isimlerinden Daniel Roth ve Gérald Genta markalarının yeniden doğuşunu taçlandıran ödüller almaları sektörün yönelimine dair önemli göstergelerdi.

Çin’den çıkan genç bağımsız Famal Hut, Rus isim Anton Suhanov’un eski Fabergé yumurtalarını andıran St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock’u ise saatçiliğin ülke sınırlarını aştığının ve globalleştiğinin kanıtı niteliğindeydi. Saatçiliğin demokratikleşme girişimini temsil eden Challenge kategorisini ise 6 finalist arasından en uygun fiyata sahip olan Dennison’ın Tiger Eye modeliyle kazanması, hem mikro markalar hem de farklı kasa şekillerine sahip saatlere olan takdir açısından konuşmaya değerdi.

Kazanan saatler

●Breguet, Classique Souscription 2025

●Zenith, G.F.J. Calibre 135

●Anton Suhanov, St. Petersburg Easter Egg Tourbillon Clock

●Fam Al Hut, Möbius

●Audemars Piguet, Royal Oak Perpetual Calendar

●Greubel Forsey, Nano Foudroyante

●Angelus, Chronographe Télémètre Yellow Gold

●Bvlgari, Octo Finissimo Ultra Tourbillon

●Chopard, Alpine Eagle 41 SL Cadence 8HF

●Bovet 1822, Récital 30

●Urban Jürgensen, UJ-2: Double wheel natural escapement

●Daniel Roth, Extra Plat Rose Gold

●Dior Montres, La D de Dior Buisson Couture

●Voutilainen, 28GML SOUYOU

●Chopard, Imperiale Four Seasons gérald genta, Gentissima Oursin Fire Opal

●M.A.D. Editions, M.A.D.2 Green

●Dennison, Natural Stone Tiger Eye In Gold

●L’Épée 1839, Albatross L’Épée 1839 X MB&F

Alain Dominique Perrin