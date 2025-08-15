Azimut Cannes’a Grande 30 M ile hazırlanıyor

Denizcilik dünyasının buluşma noktası Fransa'daki Cannes Yat Festivali, eylül ayında kapılarını açmaya hazırlanırken, dünyanın her yerinden tekne markaları ve üreticileri son hazırlıklarını yapıyor.

Dünyanın en önde gelen markalarının başında gelen Azimut, Alberto Mancini ve m2atelier işbirliğiyle tasarlanan Grande 30 M’yi Can­nes fuarında tanıtacak.

Markanın tarihi Viareggio Tersanesi’nden suya indirilen yeni modeli, bir serinin de baş­langıcı anlamına geliyor. Man­cini’nin imzasını taşıyan, üstün malzeme kalitesi ve profesyonel­liği bir arada buluşturmayı he­defleyen bu özel proje Rolls-Roy­ce için geliştirilen MTU makine­lerle geliyor. Bu sayede yüzde 15 daha verimli bir seyir sağlana­cağı açıklanan bilgiler arasında. Geleneksel şaft sistemine oranla tüketimi olumlu yönden etkile­yen RR destekli motorlar İtalyan markanın verimli üretim hedef­leriyle de paralellik gösteriyor. Yani Fransa fuarı yine çok dolu ve denizcilik anlamında yenilik­çi geçecek.

Numarine ikinci hibrit 30X modelini suya indirdi

Türk tersanesi Numarine, ikinci 30 XP Hibrit modelini lanse etti. Dizel ve elektrikle birlikte seyir yapabilen, bu sayede çok daha fazla menzil sunabilen 30 XP, 8 knots seyir hızıyla 3500 deniz mili seyir yapabiliyor.

Şu ana kadar üretilen en sessiz motor yatlardan biri olarak adlandırılan ve sınıfının yaratıcısı marka Numarine’in geleneklerini barındıran 30 XP, geniş platformu, beach club’ı ve yaklaşık 5.6 metrelik Tender bota yer açabilecek kadar alanıyla dikkat çekiyor.

Kız kardeşi Minella ile birlikte geliştirilen tekne ilk kez geçen yıl Fransa'da adından söz ettirmişti. Markanın 22 ile 47 metre arasında geniş bir model yelpazesinde yer bulan hibrit seçkisi, daha verimli, daha çevreci motor yatları tercih eden kullanıcıları hedefliyor.

Can Yalman imzalı 30 XP, iç mekanda daha fazla yer ve alan yaratma hedefiyle üretilmiş. 213 Grostonluk 30 XP, özellikle açık alanlarıyla dikkat çekerken ideal seyir hızı 13 knots civarlarında. Ayrıca güneş panelleri ve hardtop da eklenebiliyor. 560 HP’lik MAN ve ikiz elektrikli 4x 108kW jeneratörlerle özellikle günlük kullanımlarda, marinada ve alargada enerji ihtiyacına daha temiz karşılamayı ve bu sayede ortalama tüketimi düşürmeyi hedefliyor.

Mazu ve düşündürdükleri

Mazu Yatchs, sıklıkla ka­leme aldığım çok başa­rılı, kıymet verdiğim markala­rın başında geliyor. Maalesef bu hafta ne denizcilik, ne ter­sane, ne bir başarı öyküsü için yazının başına geçmekte zor­lanıyorum. Tüm Türkiye’nin haberdar olduğu üzere, iyi ar­kadaşım olan Mazu Yachts’ın kurucusu Halit Yukay, ken­di kullanmış olduğu tekneyle elim bir kazaya karıştı. Yakla­şık iki gündür ifadeleri oku­yorum. Denizcilerin gözünde her zaman tehlikeli olan Mar­mara Denizi’nde böyle bir ka­zanın gerçekleşmesi ve Yu­kay’ın hala bulunamıyor olu­şu yüreğimizi dağlıyor. Tüm denizcilik dünyası Yukay’ın bulunması için seferber oldu. Konunun detaylarını gelecek haftalarda adli süreç netleşti­ği zaman kaleme alacağım. Fa­kat denizciliğin tehlikelerini göz ardı etmemek açısından bu yazıyı yazıyorum.

İlk incelemelere göre kaza­ya karışan geminin mürette­batı ve kaptanının tutanakla­rından da anlaşıldığı gibi, ifa­deler karışık ve değiştirilmiş. Kapıdağ Yarımadası ve Mar­mara Adası arasında deniz trafiği izlerinden de görülebi­leceği gibi, Yukay’ın seyir es­nasında telefon hattı kesili­yor. O sırada aynı yerden Arel 7 isimli kuru yük gemisi de geçiyor. Kaptan ve mürette­bat açıklamalarında denizde tahta parçaları gördüklerini, can yeleklerini tespit ettikle­rini ifade ediyor. Yani çok faz­la bilinmez, çok fazla ihmal var. Umarım en kısa zamanda olumlu bir haber alırız.