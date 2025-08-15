Azimut Cannes’a Grande 30 M ile hazırlanıyor
Denizcilik dünyasının buluşma noktası Fransa'daki Cannes Yat Festivali, eylül ayında kapılarını açmaya hazırlanırken, dünyanın her yerinden tekne markaları ve üreticileri son hazırlıklarını yapıyor.
Dünyanın en önde gelen markalarının başında gelen Azimut, Alberto Mancini ve m2atelier işbirliğiyle tasarlanan Grande 30 M’yi Cannes fuarında tanıtacak.
Markanın tarihi Viareggio Tersanesi’nden suya indirilen yeni modeli, bir serinin de başlangıcı anlamına geliyor. Mancini’nin imzasını taşıyan, üstün malzeme kalitesi ve profesyonelliği bir arada buluşturmayı hedefleyen bu özel proje Rolls-Royce için geliştirilen MTU makinelerle geliyor. Bu sayede yüzde 15 daha verimli bir seyir sağlanacağı açıklanan bilgiler arasında. Geleneksel şaft sistemine oranla tüketimi olumlu yönden etkileyen RR destekli motorlar İtalyan markanın verimli üretim hedefleriyle de paralellik gösteriyor. Yani Fransa fuarı yine çok dolu ve denizcilik anlamında yenilikçi geçecek.
Numarine ikinci hibrit 30X modelini suya indirdi
Türk tersanesi Numarine, ikinci 30 XP Hibrit modelini lanse etti. Dizel ve elektrikle birlikte seyir yapabilen, bu sayede çok daha fazla menzil sunabilen 30 XP, 8 knots seyir hızıyla 3500 deniz mili seyir yapabiliyor.
Şu ana kadar üretilen en sessiz motor yatlardan biri olarak adlandırılan ve sınıfının yaratıcısı marka Numarine’in geleneklerini barındıran 30 XP, geniş platformu, beach club’ı ve yaklaşık 5.6 metrelik Tender bota yer açabilecek kadar alanıyla dikkat çekiyor.
Kız kardeşi Minella ile birlikte geliştirilen tekne ilk kez geçen yıl Fransa'da adından söz ettirmişti. Markanın 22 ile 47 metre arasında geniş bir model yelpazesinde yer bulan hibrit seçkisi, daha verimli, daha çevreci motor yatları tercih eden kullanıcıları hedefliyor.
Can Yalman imzalı 30 XP, iç mekanda daha fazla yer ve alan yaratma hedefiyle üretilmiş. 213 Grostonluk 30 XP, özellikle açık alanlarıyla dikkat çekerken ideal seyir hızı 13 knots civarlarında. Ayrıca güneş panelleri ve hardtop da eklenebiliyor. 560 HP’lik MAN ve ikiz elektrikli 4x 108kW jeneratörlerle özellikle günlük kullanımlarda, marinada ve alargada enerji ihtiyacına daha temiz karşılamayı ve bu sayede ortalama tüketimi düşürmeyi hedefliyor.
Mazu ve düşündürdükleri
Mazu Yatchs, sıklıkla kaleme aldığım çok başarılı, kıymet verdiğim markaların başında geliyor. Maalesef bu hafta ne denizcilik, ne tersane, ne bir başarı öyküsü için yazının başına geçmekte zorlanıyorum. Tüm Türkiye’nin haberdar olduğu üzere, iyi arkadaşım olan Mazu Yachts’ın kurucusu Halit Yukay, kendi kullanmış olduğu tekneyle elim bir kazaya karıştı. Yaklaşık iki gündür ifadeleri okuyorum. Denizcilerin gözünde her zaman tehlikeli olan Marmara Denizi’nde böyle bir kazanın gerçekleşmesi ve Yukay’ın hala bulunamıyor oluşu yüreğimizi dağlıyor. Tüm denizcilik dünyası Yukay’ın bulunması için seferber oldu. Konunun detaylarını gelecek haftalarda adli süreç netleştiği zaman kaleme alacağım. Fakat denizciliğin tehlikelerini göz ardı etmemek açısından bu yazıyı yazıyorum.
İlk incelemelere göre kazaya karışan geminin mürettebatı ve kaptanının tutanaklarından da anlaşıldığı gibi, ifadeler karışık ve değiştirilmiş. Kapıdağ Yarımadası ve Marmara Adası arasında deniz trafiği izlerinden de görülebileceği gibi, Yukay’ın seyir esnasında telefon hattı kesiliyor. O sırada aynı yerden Arel 7 isimli kuru yük gemisi de geçiyor. Kaptan ve mürettebat açıklamalarında denizde tahta parçaları gördüklerini, can yeleklerini tespit ettiklerini ifade ediyor. Yani çok fazla bilinmez, çok fazla ihmal var. Umarım en kısa zamanda olumlu bir haber alırız.