Süperstarların yeni tutkusu: Limitli üretim gözlük markası JMM

Son dönemde lüks göz­lük dünyasında adından en çok söz ettiren marka­lardan biri Jacques Marie Ma­ge (JMM). Los Angeles merkezli marka, yalnızca gözlük üretmi­yor; sınırlı edisyonlarla koleksi­yonerlerin radarına giren, kült bir tasarım dili yaratıyor.

Markanın kurucusu ve tasa­rımcısı Jerome Jacques Marie Mage, JMM’yi yalnızca bir akse­suar markası değil, sanat, tarih ve sinema referanslarıyla örülü bir tasarım evreni olarak konumlan­dırıyor. Her model, tıpkı bir sanat eserinde olduğu gibi numaralan­dırılmış ve sınırlı sayıda üreti­liyor. 250 veya 400 adetlik edis­yonlarda çıkan gözlüklerin her biri, seri numarası ve sertifika­sıyla birlikte geliyor. Bu da parça­ları, yalnızca stil ifadesi olmak­tan çıkarıp koleksiyon değeri ta­şıyan objelere dönüştürüyor.

Japon ustalarının emeği

JMM’nin alametifarikası ise el işçiliği. Tüm üretim, Japonya’da­ki küçük atölyelerde, Takumi ola­rak bilinen usta zanaatkârların elinden çıkıyor. Asetat ve titan­yumun heykelsi bir form diliyle işlenmesi, markanın karakteris­tik siluetini oluşturuyor. Üste­lik her modelin ismi de rastgele değil; art deco, Western kültürü, 60’lar sineması, brutalist mimari gibi referanslarla, entelektüel bir arka plan sunuyor. Dealan, Zep­hirin, Taos gibi modeller, marka­nın bu çok katmanlı ruhunu yan­sıtıyor.

Ünlülerin vazgeçilmezi

JMM’nin yükselişinde elbette ünlü isimlerin etkisi büyük.

Brad Pitt, Jeff Goldblum, LeBron James, Al Pacino, Ken­dall Jenner ve Johnny Depp sık sık JMM modelleriyle görün­tüleniyor. Özellikle Jeff Goldb­lum’un markayı adeta imza sti­linin parçası haline getirmesi, JMM’nin kült statüsünü pekişti­ren unsurlardan biri.

Ayrton Senna’ya saygı duruşu

Markanın en dikkat çeken iş birliklerinden biri ise mo­torsporlarının efsane ismi Ay­rton Senna'ya ithaf edilen özel koleksiyon. Jacques Marie Ma­ge × Ayrton Senna serisinde yer alan her model limitli, numaralı ve özel kutu setleri ile sunuluyor. 1991 ve 1992 edisyonları sırasıy­la 450 ve 500 adetle sınırlı. Ta­sarım dili ise Senna’nın keskinli­ği, disiplin duygusu ve zarafeti ile markanın estetik anlayışını bir araya getiriyor.

JMM modelleri 700 – 1.500 dolar aralığında yer alırken, özel edisyonlar 2.000 doların üzerine çıkabiliyor. Ancak fiyat, marka­nın koleksiyoner niteliğini güç­lendiren bir unsur olarak görü­lüyor. Moda dünyasında JMM bugün sık sık şu benzetmeyle anı­lıyor: “Optik dünyasının Patek Philippe’i.”

Türkiye Saat Kulübü’nden 60 adetlik özel seri

Türkiye’nin önde gelen saat kolektiflerinden Türkiye Saat Kulübü, bağımsız saat mar­kası Baltic ile birlikte yalnızca 60 adet üretilen özel bir seriye imza attı. Kulüp üyelerinin beğe­ni ve talepleri doğrultusunda şekillenen model, yaklaşık 10 aylık bir geliştirme sürecinin ürünü olarak ortaya çıktı.

Türkiye Saat Kulübü, daha önce Zenith ile ha­yata geçirdiği 30 adetlik limitli seriyle horoloji dünyasında ses getirmişti. Yeni Baltic işbirliği ise kulübün koleksiyon kültüründeki yerini da­ha da güçlendiren bir adım olarak değerlendi­riliyor.

Bu özel seride, Burgundy (bordo-burgonya) tonlarındaki kadran ve aynı renk deri kayış za­mansız ve rafine bir bütünlük yaratıyor. Saatin 6 yönünde yer alan “Turkey Watch Club” işle­mesi ve her bir saate özel seri numarası, mode­li koleksiyon değeri yüksek bir parça haline ge­tiriyor.

Cem Yılmaz’ın paylaşımlarıyla dikkat çekti

Genç ve yükselen bağımsız marka Baltic, adı­nı kurucusu Etienne Malec’in ailesinin kökleri­nin bulunduğu Baltık bölgesinden alıyor. Mar­ka son yıllarda saat, otomobil ve sanat kolek­siyonlarıyla tanınan isimler arasında özellikle Cem Yılmaz’ın paylaşımlarıyla da dikkat çek­mişti. Baltic, uygun fiyat skalasında estetik for­mu güçlü, rafine detaylara sahip modeller üret­mesiyle biliniyor.

Özel seri MR Classic modeli, 36 mm kasa çapı, 44 mm lug-to-lug ölçüsü, 42 saatlik güç rezervi, 30 metre su geçirmezlik ve otomatik Hangzhou CAL5000a Micro-rotor mekanizmasıyla teknik açıdan da dengeli bir yapı sunuyor. Türkiye Saat Kulübü üyelerine açılır açılmaz kısa sürede tü­kenen stoklar, hem markaya hem iş birliğine du­yulan yoğun ilgiyi ortaya koydu.

Kuruluşunun 10’uncu yılını kutlayan Türkiye Saat Kulübü, koleksiyon kültürünü geliştiren, bağımsız saatçilik ruhunu destekleyen proje­leriyle lüks ve butik saat dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu özel seri de ku­lübün, koleksiyoner ruhunu topluluk bilinci ile birleştiren yaklaşımının yeni bir göstergesi ni­teliğinde.

Şehirden yeni kaçış: Kışı Büyükada’da geçirmek

Bu kış İstanbul’da en çok ko­nuşulan konaklama trendi, şehirden uzaklaşmadan “yavaş yaşam” arayanların radarına ta­kıldı. Büyükada’nın gözde adres­lerinden Princes Palace Resort, yalnızca 30 çift için tasarladığı sezonluk konaklama konseptiy­le dikkat çekiyor. 15 Kasım – 31 Mart tarihleri arasında geçerli olan bu özel program, şehrin tem­posundan bunalanlara “kışı ada­da yaşama” deneyimi sunuyor.

Şehirden kopmadan kaçış

Program kapsamında çiftlere, deniz manzaralı odalarda 30 ge­ce konaklama ve 4,5 aylık esnek kalış takvimi sunuluyor. Böyle­ce misafirler diledikleri zaman şehir hayatına geri dönüp tekrar adaya geçebiliyor. Otel transfer­leri ise özel tekne ile sağlanarak sürece küçük bir “ada ritüeli” ek­leniyor.

Otelin spa alanı, sezon boyun­ca özel avantajlarla üyelerin kul­lanımına açılırken, menüler de mevsimsel ada lezzetleri üzerine kuruluyor. Kış döneminde ayrıca şef tadım akşamları, atölyeler ve butik etkinlikler de düzenleniyor.

Fiyatlar seçilen odaya göre 9.000 ile 15.000 Euro arasında değişiyor. Otel ayrıca yılbaşı dö­nemi için yalnızca üyelerin katı­labileceği özel bir kutlama hazır­lıyor.