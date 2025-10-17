Bodrum süper yatların merkezi olacak

Dünyanın en iyi 10 marinasından biri olan Bodrum Yalıkavak Marina, The British Yacht Harbour Association(TYHA) tarafından yılın en iyi süperyat marinası ödülünü aldı. Bu prestijli ödülü ve marinanın gelecek vizyonunu Yalıkavak Marina marka CEO’su Umut Özkan ile konuştuk.

Yalıkavak Marina olarak 2025’te The British Ya­cht Harbour Associa­tion (TYHA) tarafından “Su­peryacht Marina of the Year” kategorisinde Runner Up ödü­lüne layık görülmeniz sizin için ne ifade ediyor?

Yalıkavak Marina olarak, dün­yanın en saygın denizcilik otorite­lerinden biri olan The British Ya­cht Harbour Association (TYHA) tarafından “Superyacht Marina of the Year” kategorisinde “Runner Up” ödülüne layık görülmenin gu­rurunu yaşıyoruz. Bu ödül, global süperyat topluluğunun doğrudan oylarıyla belirlenmesi nedeniyle bizim için ayrı bir anlam taşıyor.

2018, 2019, 2022 ve 2023 yıl­larında “Dünyanın En İyi Süper­yat Marinası” ödülünü kazanarak Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Yalıkavak Marina, 2020-2021 yıllarında da “En İyi Uluslararası Marina” un­vanını elde etti. Hizmet kalite­miz, ileri teknoloji altyapımız ve sunduğumuz eşsiz misafir dene­yimiyle her yıl standartlarımızı yükselterek sektöre öncülük et­meye devam ediyoruz. Dünya­nın en iyi 10 marinası arasında yer alan Yalıkavak Marina, “Te­miz Marina” sertifikası ve Tür­kiye’de yalnızca kendisine veri­len “5 Altın Çıpa Platin” ödülüyle çevre koruma ve sürdürülebilir­lik konusundaki liderliğini sür­dürüyor. Deniz ekosistemini ko­rumaya yönelik projelerimiz, sos­yal fayda sağlayan girişimlerimiz ve sürdürülebilir bir gelecek viz­yonumuzla global ölçekte örnek gösterilen bir marka haline geldik. Ayrıca UNICEF’in “Platin Kanat­lar” programına katılarak yardı­ma muhtaç çocukların temel hak­larına kavuşmalarına katkı sun­maktan büyük gurur duyuyoruz. Yalıkavak Marina’nın hizmet ka­litesi, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve misafir deneyimi konusundaki kararlılığının uluslararası düzey­de takdir görmesi, ekibimizin öz­verili ve istikrarlı çalışmalarının bir yansıması.

Bu başarı Yalıkavak Mari­na’nın global vizyonunu nasıl güçlendiriyor?

TYHA’nın bu takdiri, Yalıkavak Marina’nın global marina sektö­ründeki prestijini daha da pekiş­tiriyor. Uluslararası süperyat sa­hipleri, yatırımcılar ve denizcilik profesyonelleri nezdinde güve­nilir bir marka olmak bizim için büyük önem taşıyor. Bu ödül, Ya­lıkavak Marina’nın sürdürülebi­lir lüks anlayışı, çevreye duyarlı yönetimi ve misafir deneyimi ko­nularında ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha dünya çapında görü­nür kılıyor.

Önümüzdeki dönem için Ya­lıkavak Marina’nın öncelikle­ri neler olacak?

Yeni dönemde hedefimiz, sür­dürülebilir büyüme stratejimi­zi daha da güçlendirerek Yalı­kavak Marina’nın uluslararası marka değerini bir üst seviyeye taşımak. Çevre dostu yatırımla­rımızı artırırken, misafir deneyi­mini zenginleştirecek yenilikçi uygulamalara da odaklanacağız. Aynı zamanda global denizcilik topluluğuyla daha yakın ilişki­ler kurarak, Türkiye’nin süperyat destinasyonu olarak sahip olduğu potansiyeli dünya çapında tanıt­maya devam edeceğiz.

Laureta’ya yeni limitli seri

İkonik Laureato’nun 50. yılını kutlayan Girard- Perregaux, yalnızca 200 adetle sınırlı Laureato FIFTY modelini tanıtıyor. Tamamen kendi bünyesinde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen bu özel saat, beş kuşak boyunca süregelen bir saatçilik ikonuna saygı duruşu niteliğinde.

Sekizgen formunda ikonik bezeli, saten ve parlak yüzeylerin zarif birleşimiyle ışığı ustaca yansıtıyor. Saat, güneş ışını desenli gri kadran, Clous de Paris dokusuyla 3N altın detaylar, çift ok şeklindeki imza saniye ibresi ve 3 yönünde konumlandırılmış tarih penceresiyle mükemmel bir uyum sergiliyor.

Ön ve arka yüzeyde yer alan düz safir kristal camlar, saatin ince işçiliğini daha da ön plana çıkarıyor. Orijinal tasarıma sadık kalınarak üretilen çelik ve sarı altın bilezik, daralan “H” bağlantıları, derinlik katan bombeli altın orta halkaları ve hassas ayar yapılabilen üç katmanlı katlanır tokasıyla konforu en üst düzeye taşıyor.

39 mm çapındaki yeni Laureato FIFTY, 150 metreye kadar su geçirmezlik sunuyor.

Sadece 20 kişiye özel saat

Pembe altın kasa, mine kadran ve evrensel turbilonun büyüleyici uyumu. Jaeger-LeCoultre, 2025 yılında Master Grande Tradition Calibre 948 modelini yeni bir yorumla yeniden tanıtıyor. 18 ayar pembe altın kasaya yerleştirilmiş mine kadranı ve üzerinde dönüp duran evrensel turbilonuyla bu model, zamanı sadece ölçmekle kalmıyor; onu sanata dönüştürüyor. Sadece 20 adet üretilen bu özel seri, markanın Métiers Rares™ atölyesindeki zanaatkârların el işçiliğiyle hayat buluyor.

Turbilon, kadranın üzerinde süzülerek her 24 saatte bir tam tur atıyor. Bu zarif hareket, dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne ve Güneş etrafındaki yörüngesine şiirsel bir gönderme niteliğinde. Kadranın etrafındaki şehir halkasıyla birlikte dönen harita, dünyanın ritmini bileğinize taşıyor.

Dünya saatleri komplikasyonu, her zaman Jaeger-LeCoultre’ün teknik ustalığını simgelemiştir. Bu modelde şehir isimleri mavi opalin yüzey üzerine zarif bir şekilde işlenmiş. Saat halkasının iç kısmında yer alan 24 saatlik gösterge ve dış kısımda lazerle işlenmiş dakika skalası, estetik kadar işlevsellik de sunuyor.