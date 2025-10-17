Bodrum süper yatların merkezi olacak
Dünyanın en iyi 10 marinasından biri olan Bodrum Yalıkavak Marina, The British Yacht Harbour Association(TYHA) tarafından yılın en iyi süperyat marinası ödülünü aldı. Bu prestijli ödülü ve marinanın gelecek vizyonunu Yalıkavak Marina marka CEO’su Umut Özkan ile konuştuk.
Yalıkavak Marina olarak 2025’te The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “Superyacht Marina of the Year” kategorisinde Runner Up ödülüne layık görülmeniz sizin için ne ifade ediyor?
Yalıkavak Marina olarak, dünyanın en saygın denizcilik otoritelerinden biri olan The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “Superyacht Marina of the Year” kategorisinde “Runner Up” ödülüne layık görülmenin gururunu yaşıyoruz. Bu ödül, global süperyat topluluğunun doğrudan oylarıyla belirlenmesi nedeniyle bizim için ayrı bir anlam taşıyor.
2018, 2019, 2022 ve 2023 yıllarında “Dünyanın En İyi Süperyat Marinası” ödülünü kazanarak Türkiye’yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Yalıkavak Marina, 2020-2021 yıllarında da “En İyi Uluslararası Marina” unvanını elde etti. Hizmet kalitemiz, ileri teknoloji altyapımız ve sunduğumuz eşsiz misafir deneyimiyle her yıl standartlarımızı yükselterek sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz. Dünyanın en iyi 10 marinası arasında yer alan Yalıkavak Marina, “Temiz Marina” sertifikası ve Türkiye’de yalnızca kendisine verilen “5 Altın Çıpa Platin” ödülüyle çevre koruma ve sürdürülebilirlik konusundaki liderliğini sürdürüyor. Deniz ekosistemini korumaya yönelik projelerimiz, sosyal fayda sağlayan girişimlerimiz ve sürdürülebilir bir gelecek vizyonumuzla global ölçekte örnek gösterilen bir marka haline geldik. Ayrıca UNICEF’in “Platin Kanatlar” programına katılarak yardıma muhtaç çocukların temel haklarına kavuşmalarına katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Yalıkavak Marina’nın hizmet kalitesi, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve misafir deneyimi konusundaki kararlılığının uluslararası düzeyde takdir görmesi, ekibimizin özverili ve istikrarlı çalışmalarının bir yansıması.
Bu başarı Yalıkavak Marina’nın global vizyonunu nasıl güçlendiriyor?
TYHA’nın bu takdiri, Yalıkavak Marina’nın global marina sektöründeki prestijini daha da pekiştiriyor. Uluslararası süperyat sahipleri, yatırımcılar ve denizcilik profesyonelleri nezdinde güvenilir bir marka olmak bizim için büyük önem taşıyor. Bu ödül, Yalıkavak Marina’nın sürdürülebilir lüks anlayışı, çevreye duyarlı yönetimi ve misafir deneyimi konularında ulaştığı yüksek seviyeyi bir kez daha dünya çapında görünür kılıyor.
Önümüzdeki dönem için Yalıkavak Marina’nın öncelikleri neler olacak?
Yeni dönemde hedefimiz, sürdürülebilir büyüme stratejimizi daha da güçlendirerek Yalıkavak Marina’nın uluslararası marka değerini bir üst seviyeye taşımak. Çevre dostu yatırımlarımızı artırırken, misafir deneyimini zenginleştirecek yenilikçi uygulamalara da odaklanacağız. Aynı zamanda global denizcilik topluluğuyla daha yakın ilişkiler kurarak, Türkiye’nin süperyat destinasyonu olarak sahip olduğu potansiyeli dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz.
Laureta’ya yeni limitli seri
İkonik Laureato’nun 50. yılını kutlayan Girard- Perregaux, yalnızca 200 adetle sınırlı Laureato FIFTY modelini tanıtıyor. Tamamen kendi bünyesinde tasarlanan, geliştirilen ve üretilen bu özel saat, beş kuşak boyunca süregelen bir saatçilik ikonuna saygı duruşu niteliğinde.
Sekizgen formunda ikonik bezeli, saten ve parlak yüzeylerin zarif birleşimiyle ışığı ustaca yansıtıyor. Saat, güneş ışını desenli gri kadran, Clous de Paris dokusuyla 3N altın detaylar, çift ok şeklindeki imza saniye ibresi ve 3 yönünde konumlandırılmış tarih penceresiyle mükemmel bir uyum sergiliyor.
Ön ve arka yüzeyde yer alan düz safir kristal camlar, saatin ince işçiliğini daha da ön plana çıkarıyor. Orijinal tasarıma sadık kalınarak üretilen çelik ve sarı altın bilezik, daralan “H” bağlantıları, derinlik katan bombeli altın orta halkaları ve hassas ayar yapılabilen üç katmanlı katlanır tokasıyla konforu en üst düzeye taşıyor.
39 mm çapındaki yeni Laureato FIFTY, 150 metreye kadar su geçirmezlik sunuyor.
Sadece 20 kişiye özel saat
Pembe altın kasa, mine kadran ve evrensel turbilonun büyüleyici uyumu. Jaeger-LeCoultre, 2025 yılında Master Grande Tradition Calibre 948 modelini yeni bir yorumla yeniden tanıtıyor. 18 ayar pembe altın kasaya yerleştirilmiş mine kadranı ve üzerinde dönüp duran evrensel turbilonuyla bu model, zamanı sadece ölçmekle kalmıyor; onu sanata dönüştürüyor. Sadece 20 adet üretilen bu özel seri, markanın Métiers Rares™ atölyesindeki zanaatkârların el işçiliğiyle hayat buluyor.
Turbilon, kadranın üzerinde süzülerek her 24 saatte bir tam tur atıyor. Bu zarif hareket, dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne ve Güneş etrafındaki yörüngesine şiirsel bir gönderme niteliğinde. Kadranın etrafındaki şehir halkasıyla birlikte dönen harita, dünyanın ritmini bileğinize taşıyor.
Dünya saatleri komplikasyonu, her zaman Jaeger-LeCoultre’ün teknik ustalığını simgelemiştir. Bu modelde şehir isimleri mavi opalin yüzey üzerine zarif bir şekilde işlenmiş. Saat halkasının iç kısmında yer alan 24 saatlik gösterge ve dış kısımda lazerle işlenmiş dakika skalası, estetik kadar işlevsellik de sunuyor.
