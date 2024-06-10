Sahnede Togg vardı

Evet gerçekten Togg sahnedeydi. Hem de yanında dünyanın en önemli tenorlarından biri Andrea Bocelli varken. Bazı sponsorluklar çok hoşuma gidiyor o yüzden onu da köşeme yazmak istedim. Bu arada yine sahnede Türk Tenor Faik Mansuroğlu ve yine İstanbul Senfoni Orkestrası Opera sanatçıları da gurur verdi. Böyle özel bir günde Togg’un sponsor olması, misafirlerini ağırlaması, oldukça ince düşünülmüş bir iş birliğiydi. ‘Laf olsun torba dolsun’, ‘bütçe seneye kalmasın’ diye yapılan, konuyla alakası olmayan insanları eğlendirmekle geçen sponsorlukların revaçta görüldüğü bugünlerde, çok iyi geldi. Bocelli de kulaklarımızın pasını sildi. T10X’i pistte kullanmıştık ama şehirde 2 saat trafikte kalmamıştım daha önce, çok konforlu, keyifli ve sakindi. Bu arada sürücüler de adeta bir ‘bilgi akıtmaya hazır’ exper gibiydiler, ses çıkartmadan dinledim, heyecanlarını. Çok da hoşuma gitti. Daim olsun.

Bu haftadan ikinci notum da uzun süredir ikinci evim gibi gittiğim Kalamış Marina’daki yeni güneş enerjisi destekli Arçelik şarj noktası. Gerçekten önemli bir işe imza atan Wat Mobilite, bu konuda örnek de olur. Elektrikli araçların güneş enerjisinden şarj olmasından daha sürdürülebilir ne olabilir ki?

Yer gök kampanya

Yeni ADAS sistemlerinin temmuz ayından itibaren zorunlu olacağı açıklanmıştı. Zaten kredilendirme koşulları, otomobil almak isteyenlerin hiç hayal ettiği gibi gitmiyor. Türkiye’de kriz koşulları haricinde ortalama %70-80 oranında otomobil krediyle satın alınırken, şu anda bu rakamların %10-20’ler bandında olduğu konuşuluyor. Dolayısıyla markalar da çareyi kredilerde nispi indirim ya da bolca kampanyayla doldurmakta buldu. Son bir yılda gelmediği kadar kampanya bülteni, reklamı çıkıyor karşıma. Peki, sistem değişecek mi? Görüntüde pozitife giden hiçbir şey yok. Enflasyon teorik olarak azalıyor olsa da alım gücünde negatif. Yani kampanyalar sürmek zorunda. Yani yeni bir hikâye yazılana kadar krediyi unutacağız.

Sürdürülebilirlik ve otomotiv

Dünya bunu konuşuyor. Dünya Gazetesi olarak da çok kıymetli bir konuda ilerliyoruz. Geçtiğimiz hafta düzenlenen ‘İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi’ bu konuya dikkat çekti. Türkiye’nin muhtemel karbon nötr ilk programını yapan bir otomotiv gazetecisi olarak otomotiv sektörünün konuyla ilgili duruşunu oldukça önemsiyorum. Fabrikalardaki su kullanımı, enerji ihtiyacının temiz kaynaklardan sağlanması, hem üretimde hem de tüketimde verimlilik otomotivin başlıca konuları. Elektrikli otomobiller, şarj edilebilir hibritler bunların da yansımaları. Araçların şarj edilebilmelerine imkân tanıyan enerjinin üretiminin de temiz olması hepsinden önemli. Pet şişelerin lastiklerde kullanılması, ömrü biten bataryaların fabrika aydınlatmalarında yer alması sadece bir adım. Daha iyisi olmalı…