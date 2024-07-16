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Herkes vaat verdi BYD yaptı

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

Son birkaç yıldır Türkiye’de satışa baş­layan pek çok markanın ilk söylemi; “yatırımı düşünüyoruz, hedefliyoruz.” Tabii vaat vermek kolay, hele ki Türki­ye’de vaatlerin karşılığının çok da sor­gulanmadığı bir ortamda.

Üstüne üstlük popülizm de her zaman bu topraklarda iş yapar. BYD’nin son yıllardaki en büyük otomotiv yatırımına imza attığı bugünler­de hafta içi de sayfalarımızı bolca detayla doldurduk.

Bu arada BYD Başkan Yardım­cısı Stella Li’nin Anadolu Ajansı’na yaptı­ğı açıklama da heyecanlı ve önemli hatta biraz bol vaatli. BYD Türkiye’ye gelme­den bizi anlamış gibi. Şimdi gelelim süre­ce, BYD üretime başlamadan ek vergiden kurtuldu, dolaysıyla fabrika olana, üretim başlayana kadar sattıkları da artı yazacak. Bu diğer Çinli markaların da iştahını ka­bartacaktır, yani olumlu bir hamle gibi gözüküyor ülke açısından. Sanayi Baka­nı’nın Renault Grubu Global CEO’su Luca de Meo ile buluşuyor olması da yeni yatı­rımlar mı olacak diye heyecanlandırmadı değil.

Tüm hafta yazdığım gibi bu operas­yonda emeği geçen herkesi otomotiv sek­törü adına kutlarım, ALJ Grubu adına da gerçekten çok çok önemli. Bu haftaki top­lantıda her zaman güler yüzlü olan ALJ CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un neredeyse ağzı kulaklarındaydı, tüm ekibe de bu ne­şe yayılmıştı. Şimdi heyecanla gelişme­leri takip edeceğiz. Hoş geldin BYD, arka­daşlarını da ülkemize getir.

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