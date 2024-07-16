Herkes vaat verdi BYD yaptı
Son birkaç yıldır Türkiye’de satışa başlayan pek çok markanın ilk söylemi; “yatırımı düşünüyoruz, hedefliyoruz.” Tabii vaat vermek kolay, hele ki Türkiye’de vaatlerin karşılığının çok da sorgulanmadığı bir ortamda.
Üstüne üstlük popülizm de her zaman bu topraklarda iş yapar. BYD’nin son yıllardaki en büyük otomotiv yatırımına imza attığı bugünlerde hafta içi de sayfalarımızı bolca detayla doldurduk.
Bu arada BYD Başkan Yardımcısı Stella Li’nin Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklama da heyecanlı ve önemli hatta biraz bol vaatli. BYD Türkiye’ye gelmeden bizi anlamış gibi. Şimdi gelelim sürece, BYD üretime başlamadan ek vergiden kurtuldu, dolaysıyla fabrika olana, üretim başlayana kadar sattıkları da artı yazacak. Bu diğer Çinli markaların da iştahını kabartacaktır, yani olumlu bir hamle gibi gözüküyor ülke açısından. Sanayi Bakanı’nın Renault Grubu Global CEO’su Luca de Meo ile buluşuyor olması da yeni yatırımlar mı olacak diye heyecanlandırmadı değil.
Tüm hafta yazdığım gibi bu operasyonda emeği geçen herkesi otomotiv sektörü adına kutlarım, ALJ Grubu adına da gerçekten çok çok önemli. Bu haftaki toplantıda her zaman güler yüzlü olan ALJ CEO’su Ali Haydar Bozkurt’un neredeyse ağzı kulaklarındaydı, tüm ekibe de bu neşe yayılmıştı. Şimdi heyecanla gelişmeleri takip edeceğiz. Hoş geldin BYD, arkadaşlarını da ülkemize getir.