Bayram trafiği
Türkiye’nin en korktuğu, trafiğin en yoğun olduğu bayram dönemi geldi geçti. Eskiye oranla nispeten daha az kaza duyuyor olmak yüreklere biraz su serpse de yine maalesef ölümlü kaza haberleri gelmeye devam ediyor.
Trafik kurallarına eksik uyum, dikkatsizlik, bakımsız eski araçlar, lastik basınç ayarlarına dikkat etmemek, kendine fazla güven, istasyon, park noktaları çıkışları, yol bağlantıları, emniyet kemeri takmamak, uyarı işaretlere dikkat etmemek, kavşak nedir bilmemek, emniyet şeridi, yaya geçidi kavramlarını 2024 yılında hala öğrenememiş olmak gibi bir dolu neden sayarım, eminim siz de “şu eksik kaldı” dersiniz.
Kurallar herkes içindir, herkes için uygulanmalıdır. Trafik polislerinin bile emniyet kemeri takmadığına binlerce kez şahit oldu bu gözler. Hatta birkaç kez dayanamayıp sordum görevli memurlara, “acil durumlarda çıkmak için” demişti bir memur, hâlbuki kemeri açmak 1 saniye. Geçtiğimiz günlerde televizyona yansıyan ve trafik polisimizin yaralandığı kazada da kemer olmadığı aşikâr.
Öte yandan elektrikli araçlarla ilgili sürekli bulut gibi gezen “bayramda görürüm, herkes aynı anda çıksa görürüm” gibi söylemler yine bu bayramda da boşa düştü. Evet, altyapı eksik, evet hızlı şarjlarımız hızlı değil ama durum o kadar da kötü değil sanki. Mutlaka plansızlar olmuştur mutlaka çalışmayan istasyonlar, elektrikli park yerine park eden umursamazlar vardır. Ama durum sanki sanılan kadar kötü olmadı ya da bana yansımadı varsa notunuz lütfen bana yazın.