Bayram trafiği

Türkiye’nin en korktuğu, trafiğin en yo­ğun olduğu bayram dönemi geldi geçti. Eskiye oranla nispeten daha az kaza duyu­yor olmak yüreklere biraz su serpse de yine maalesef ölümlü kaza haberleri gelmeye de­vam ediyor.

Trafik kurallarına eksik uyum, dikkatsizlik, bakımsız eski araçlar, lastik basınç ayarlarına dikkat etmemek, kendine fazla güven, istasyon, park noktaları çıkışla­rı, yol bağlantıları, emniyet kemeri takma­mak, uyarı işaretlere dikkat etmemek, kav­şak nedir bilmemek, emniyet şeridi, yaya geçidi kavramlarını 2024 yılında hala öğ­renememiş olmak gibi bir dolu neden sa­yarım, eminim siz de “şu eksik kaldı” der­siniz.

Kurallar herkes içindir, herkes için uygulanmalıdır. Trafik polislerinin bile emniyet kemeri takmadığına binlerce kez şahit oldu bu gözler. Hatta birkaç kez daya­namayıp sordum görevli memurlara, “acil durumlarda çıkmak için” demişti bir me­mur, hâlbuki kemeri açmak 1 saniye. Geç­tiğimiz günlerde televizyona yansıyan ve trafik polisimizin yaralandığı kazada da ke­mer olmadığı aşikâr.

Öte yandan elektrikli araçlarla ilgili sürekli bulut gibi gezen “bayramda görürüm, herkes aynı anda çıksa görürüm” gibi söylemler yine bu bayramda da boşa düştü. Evet, altyapı eksik, evet hızlı şarjla­rımız hızlı değil ama durum o kadar da kö­tü değil sanki. Mutlaka plansızlar olmuş­tur mutlaka çalışmayan istasyonlar, elekt­rikli park yerine park eden umursamazlar vardır. Ama durum sanki sanılan kadar kö­tü olmadı ya da bana yansımadı varsa notu­nuz lütfen bana yazın.