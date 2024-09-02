Şarjlı hibrit dönemi
Son dönemin çok konuşulan kavramlarından biri; şarjlı hibrit araçlar. Ne tam elektrikli ne tam benzinli, hem elektrikli hem benzinli modeller günden güne hayatımıza daha çok giriyor.
Şarjdan korkanlar, sabırsızlar, plansızlar ya da elektrikli otomobile temelden karşı çıkanları bu safha çekmenin en iyi yöntemi 100 km’ye yakın elektrikli menzilli ayrıca benzinli şarjlı hibritler. Düzenlemeyle birlikte nispi de bir vergi avantajı yakalanmış olması yeni modellerin de geleceğine işaret.
Bu arada geçtiğimiz haftalarda Volvo Genel Müdürü Alican Emiroğlu’nun söylediği gibi, sürekli elektrikli şarj ve tek depo yakıtla 3000 km yapabilmek enfes. Mesela ben bu konuya tam adayım. Her gün 20-40 km yol kat eden bir sürücü elektrikle aracını şarj edip ertesi gün benzin deposundan hiç yakıt sarfetmeden gününe devam edebilir. Olaya böyle bakınca gerçekten fazlasıyla uygun, mantıklı. Yeni modellere hazırlanalım.
Haftanın otomobilleri
Sık seyahat ve biraz da yaz yoğunluğundan sebep günlük rutinimde çok fazla test aracına binemiyorum. Bu hafta ise haftalık dergicilik günlerime geri döndüm. Önce Jeep Avenger’ı kullandım. Avenger, tam bir şehirli, boyutlarıyla sempatik, tasarımıyla da cool. Özellikle elektrikli motoruyla kendinden çokça söz ettirmişti fakat test aracım bu kez hibrit versiyon. 1.2 litrelik 100 HP gücünde sakin bir motora eşlik eden E- hybrid teknolojisiyle tüketim oldukça düşük. Tamamen elektrikle yol da kat edebiliyor olması şehir içinde tüketimi oldukça düşürüyor. 21kW elektrikli motor ile tüketimin 5.1 lt/100 km’ler civarında olduğu da açıklanan veriler arasında. Ben de test sürüşüm esnasında benzer rakamlarda ilerledim.
Haftanın ikinci otomobili detaylı videosunu çektiğimiz, geçen yıl Türkiye’yi kavuran bu yıl da adından çok fazla bahsettiren Çinli Chery Grubu’nun Premium markası Jaecoo J7 oldu. İki donanımla gelen ve 4x4 aktarma opsiyonu bulunan yaklaşık 4.5 metre uzunluğundaki bu yakışıklı SUV’un off-road özellikleri çok konuşuldu. Biz de onu biraz yoldan çıkardık. Fazlasıyla yeterli. Malzeme kalitesi Chery modelleriyle çok benzer, tasarımsa daha şık daha köşeli. Araç mukavemeti artırılmış malzemelerle üretilmiş, iç mekândaysa bolca oyuncak, büyük multimedya ekranları var. ADAS sistemleri de güvenlik için emrinizde.