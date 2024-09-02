Şarjlı hibrit dönemi

Son dönemin çok konuşulan kavramla­rından biri; şarjlı hibrit araçlar. Ne tam elektrikli ne tam benzinli, hem elektrikli hem benzinli modeller günden güne haya­tımıza daha çok giriyor.

Şarjdan korkan­lar, sabırsızlar, plansızlar ya da elektrikli otomobile temelden karşı çıkanları bu saf­ha çekmenin en iyi yöntemi 100 km’ye ya­kın elektrikli menzilli ayrıca benzinli şarj­lı hibritler. Düzenlemeyle birlikte nispi de bir vergi avantajı yakalanmış olması yeni modellerin de geleceğine işaret.

Bu arada geçtiğimiz haftalarda Volvo Genel Müdürü Alican Emiroğlu’nun söylediği gibi, sürekli elektrikli şarj ve tek depo yakıtla 3000 km yapabilmek enfes. Mesela ben bu konuya tam adayım. Her gün 20-40 km yol kat eden bir sürücü elektrikle aracını şarj edip ertesi gün benzin deposundan hiç yakıt sarfetme­den gününe devam edebilir. Olaya böyle ba­kınca gerçekten fazlasıyla uygun, mantıklı. Yeni modellere hazırlanalım.

Haftanın otomobilleri

Sık seyahat ve biraz da yaz yoğunluğun­dan sebep günlük rutinimde çok fazla test aracına binemiyorum. Bu hafta ise haf­talık dergicilik günlerime geri döndüm. Önce Jeep Avenger’ı kullandım. Avenger, tam bir şehirli, boyutlarıyla sempatik, ta­sarımıyla da cool. Özellikle elektrikli mo­toruyla kendinden çokça söz ettirmişti fa­kat test aracım bu kez hibrit versiyon. 1.2 litrelik 100 HP gücünde sakin bir motora eşlik eden E- hybrid teknolojisiyle tüke­tim oldukça düşük. Tamamen elektrikle yol da kat edebiliyor olması şehir içinde tüketimi oldukça düşürüyor. 21kW elekt­rikli motor ile tüketimin 5.1 lt/100 km’ler civarında olduğu da açıklanan veriler ara­sında. Ben de test sürüşüm esnasında benzer rakamlarda ilerledim.

Haftanın ikinci otomobili detaylı vi­deosunu çektiğimiz, geçen yıl Türkiye’yi kavuran bu yıl da adından çok fazla bah­settiren Çinli Chery Grubu’nun Premium markası Jaecoo J7 oldu. İki donanımla gelen ve 4x4 aktarma opsiyonu bulunan yaklaşık 4.5 metre uzunluğundaki bu ya­kışıklı SUV’un off-road özellikleri çok ko­nuşuldu. Biz de onu biraz yoldan çıkardık. Fazlasıyla yeterli. Malzeme kalitesi Chery modelleriyle çok benzer, tasarımsa daha şık daha köşeli. Araç mukavemeti artırıl­mış malzemelerle üretilmiş, iç mekân­daysa bolca oyuncak, büyük multimedya ekranları var. ADAS sistemleri de güven­lik için emrinizde.