Off-road söylemi ve Çinliler
Çinli markalar ilginç. İlk başta teknolojiden dem vurdular, pek çok markanın yıllardır savunduğu teknoloji konusunda bir anda ortaya çıkıp çok sıkı rol çaldılar.
Şimdi de bakıyorum anlı şanlı 4x4 off road markaları neredeyse geçmişlerini unutup 4x4’ten hiç bahsetmezlerken, Jaecoo bir anda “off-road markası” diye güçlü bir söylemle ortaya çıktı. Şimdi düşünüyorum, Land Rover Defender, Mercedes-Benz G, Toyota, Mitsubishi ve Subaru gibi nice markalar bu konuyu mu unuttular yoksa artık 4x4 söylemi mi eskidi?
Yoksa Çinliler yine bir konuya parmak mı bastılar göreceğiz. Gerçekten güçlü bir söylem. Karşılığı ne kadar yakında göreceğiz o ayrı ama iletişim çok önemli, özellikle de Türkiye’ye yeni gelen bir markanın bilinirliği açısından.
Chery’nin geçen yıl “acaba devam eder mi?” diye şüpheyle yaklaşılan satışlarına ODMD raporlarında ilk 7 aylık tabloda bakınca durumun geçici değil kalıcıya döndüğünü söylemek için kahin olmaya gerek yok. İlk 7 ayda 41bin 139 adet Chery satılırken, gruba yeni katılan markalarla birlikte Çinlilerin pazarın eski oyuncularını yerinden ettiğini söylemek de yanlış olmaz.