Off-road söylemi ve Çinliler

Çinli markalar ilginç. İlk başta tekno­lojiden dem vurdular, pek çok mar­kanın yıllardır savunduğu teknoloji ko­nusunda bir anda ortaya çıkıp çok sıkı rol çaldılar.

Şimdi de bakıyorum anlı şanlı 4x4 off road markaları neredeyse geçmiş­lerini unutup 4x4’ten hiç bahsetmezler­ken, Jaecoo bir anda “off-road markası” diye güçlü bir söylemle ortaya çıktı. Şim­di düşünüyorum, Land Rover Defender, Mercedes-Benz G, Toyota, Mitsubishi ve Subaru gibi nice markalar bu konuyu mu unuttular yoksa artık 4x4 söylemi mi es­kidi?

Yoksa Çinliler yine bir konuya par­mak mı bastılar göreceğiz. Gerçekten güçlü bir söylem. Karşılığı ne kadar ya­kında göreceğiz o ayrı ama iletişim çok önemli, özellikle de Türkiye’ye yeni gelen bir markanın bilinirliği açısından.

Chery’nin geçen yıl “acaba devam eder mi?” diye şüpheyle yaklaşılan satışları­na ODMD raporlarında ilk 7 aylık tablo­da bakınca durumun geçici değil kalıcı­ya döndüğünü söylemek için kahin ol­maya gerek yok. İlk 7 ayda 41bin 139 adet Chery satılırken, gruba yeni katılan mar­kalarla birlikte Çinlilerin pazarın eski oyuncularını yerinden ettiğini söylemek de yanlış olmaz.