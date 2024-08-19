Elektrikli alan vazgeçmiyor
Bu hafta gerçekten gurur duyduğum günlerden birini yaşadım. İnsan arkadaşlarının, dostlarının sevdiklerinin başarısıyla gurur duyar ya öyle.
Volvo’nun yönetici transferinde global rollere gidip ülkemizi temsil eden Ebru Ekşi, Sabri Sözen ve Çek Cumhuriyeti Genel Müdürü pozisyonunda uzun bir süre geçiren Alican Emiroğlu’nun Türkiye’ye dönüşü de böyle bir gündü. Başarısı bol olsun, tüm Türk otomotiv sektörü çalışanlarına da güzel örnek olsun.
Emiroğlu, “Herşeyin bir yaşı var, fırsat eşitliği sağlanmalı gerektiği zaman koltuklardan vazgeçilmeli” dedi. Emiroğlu, daha 45 yaşında gerçekten önemli sözler. Öte yandan hem satışta hem de satış sonrasında müşteriyle çok önemli tecrübeler yaşayan Emiroğlu’nun satış sonrasına önem vermesi de bundan. “Plug in hibrit bir otomobiller tek depoyla 3000 km yol giden müşteriyle tanıştım” diye bize anlatması da bu heyecandan.
Bu arada Volvo’nun şarj edilebilir hibritlerdeki oranının 40’tan 60’a yükselecek olması da önemli. Emiroğlu’na “elektrikli otomobil alan biri ikinci otomobilinde yine elektrikli mi tercih ediyor? diye sordum. “Genelde satmıyorlar, datalardan takip ediyoruz mutlular, ikinci araçlarında da eğilimlerinin elektrikli ya da içinde elektrik motoru olan bir araçtan yana kullanacakları kesin” diye konuştu.