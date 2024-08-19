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Elektrikli alan vazgeçmiyor

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

Bu hafta gerçekten gurur duydu­ğum günlerden birini yaşadım. İn­san arkadaşlarının, dostlarının sevdik­lerinin başarısıyla gurur duyar ya öyle.

Volvo’nun yönetici transferinde global rollere gidip ülkemizi temsil eden Eb­ru Ekşi, Sabri Sözen ve Çek Cumhuri­yeti Genel Müdürü pozisyonunda uzun bir süre geçiren Alican Emiroğlu’nun Türkiye’ye dönüşü de böyle bir gündü. Başarısı bol olsun, tüm Türk otomotiv sektörü çalışanlarına da güzel örnek ol­sun.

Emiroğlu, “Herşeyin bir yaşı var, fırsat eşitliği sağlanmalı gerektiği za­man koltuklardan vazgeçilmeli” dedi. Emiroğlu, daha 45 yaşında gerçekten önemli sözler. Öte yandan hem satış­ta hem de satış sonrasında müşteriyle çok önemli tecrübeler yaşayan Emiroğ­lu’nun satış sonrasına önem vermesi de bundan. “Plug in hibrit bir otomobiller tek depoyla 3000 km yol giden müşte­riyle tanıştım” diye bize anlatması da bu heyecandan.

Bu arada Volvo’nun şarj edilebilir hibritlerdeki oranının 40’tan 60’a yükselecek olması da önemli. Emi­roğlu’na “elektrikli otomobil alan biri ikinci otomobilinde yine elektrikli mi tercih ediyor? diye sordum. “Genelde satmıyorlar, datalardan takip ediyoruz mutlular, ikinci araçlarında da eğilim­lerinin elektrikli ya da içinde elektrik motoru olan bir araçtan yana kullana­cakları kesin” diye konuştu.

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