Tesla yine şov yaptı

Amerikalı çılgın Elon Musk. Gerçekten otomotiv tarihinde ondan önce ve son­ra diye bahsedilecek. İyi mi kötü onu bil­mem ama geleneksel otomobil markaları­nı Amerika’daki kasırga gibi salladığı, adeta onlara “kendinize gelin” diyen biri.

Tekno­loji üretimi, fikirleri SpaceX ve başlı başı­na Tesla. Seversin sevmezsin ama Tesla ger­çekten çok önemli. Elektrikli otomobiller eğer Tesla olmasa bu kadar konuşulmazdı, Çinliler kesinlikle çok yatırım yapıyorlar o ayrı ama bu hızın Amerika ve Avrupa’ya yayılmasındaki isim Musk. Geçtiğimiz gün herkesi yine uykusuz bırakıp, toplu taşıma­da, robotlarda, direksiyonsuz, güç pedal­sız otomobildeki yeniliklerini tanıttı.

Tesla hisseleri düşmüş olsa da dünya da bu habe­re düştü. 30 bin dolarlık martı kanat Robo Taxi, şarj cihazı gerektirmeyen teknoloji­siyle yine fark yarattı. Ayrıca Optimus in­sansı robot da ev işlerinde akıl almaz kolay­lıklar sağlayacak gibi. Evet direksiyonsuz otomobil ruhsuz geliyor otomobil sevenlere ama dünyada otomobil sevmeyenler de çok, teknolojiyi otomobilden daha çok sevenler de.

Nihayetinde Musk’ın bu çabası yine baş­ka yerlerden cevap bulacaktır, yine önemli bir mihenk taşına da tanık olduk. Takip et­meye devam edeceğiz.