Tesla yine şov yaptı
Amerikalı çılgın Elon Musk. Gerçekten otomotiv tarihinde ondan önce ve sonra diye bahsedilecek. İyi mi kötü onu bilmem ama geleneksel otomobil markalarını Amerika’daki kasırga gibi salladığı, adeta onlara “kendinize gelin” diyen biri.
Teknoloji üretimi, fikirleri SpaceX ve başlı başına Tesla. Seversin sevmezsin ama Tesla gerçekten çok önemli. Elektrikli otomobiller eğer Tesla olmasa bu kadar konuşulmazdı, Çinliler kesinlikle çok yatırım yapıyorlar o ayrı ama bu hızın Amerika ve Avrupa’ya yayılmasındaki isim Musk. Geçtiğimiz gün herkesi yine uykusuz bırakıp, toplu taşımada, robotlarda, direksiyonsuz, güç pedalsız otomobildeki yeniliklerini tanıttı.
Tesla hisseleri düşmüş olsa da dünya da bu habere düştü. 30 bin dolarlık martı kanat Robo Taxi, şarj cihazı gerektirmeyen teknolojisiyle yine fark yarattı. Ayrıca Optimus insansı robot da ev işlerinde akıl almaz kolaylıklar sağlayacak gibi. Evet direksiyonsuz otomobil ruhsuz geliyor otomobil sevenlere ama dünyada otomobil sevmeyenler de çok, teknolojiyi otomobilden daha çok sevenler de.
Nihayetinde Musk’ın bu çabası yine başka yerlerden cevap bulacaktır, yine önemli bir mihenk taşına da tanık olduk. Takip etmeye devam edeceğiz.