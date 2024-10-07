Fenomenler tozu toprağa kattı

Son dönemde çektiğim birçok video ve yazdığım haberler, bilgim dışında inter­net siteleri tarafından kaynak gösterilme­den çalınıyor. Eskiden çok umursamıyor­dum.

Fakat çalınan emeğinizin milyonlarca izlenmeyle başkalarına haksız kazanç sağ­lamasına sinirlenmemek de elde değil. Ar­tık konuyu avukatıma iletiyorum, en azın­dan içerik hırsızları bunun hesabını versin istiyorum.

Geçen hafta da farklı bir olay ya­şandı; 20 yıllık meslektaşım Koray Kodal ile Mercedes-Benz’in Kapadokya’da düzen­lediği G Serisi off-road test sürüşüne katıl­dık. Alman marka, valilik izniyle parkurda pek çok yeri açtırmış. Yol boyu su geçişle­ri, kaya tırmanışları vardı, tıpkı yurtdışında yaptığımız gibi.

Biz doğayı koruyalım, temiz tutalım, eserlere “Ayşe, Fatma, Hayriye” yazmayalım diye sosyal içerikler paylaşı­yoruz, sosyal medyada da “driftçiler Kapa­dokya’yı birbirine kattı” haberlerini izliyo­ruz.

Evet, haberde basın test sürüşünde özel olarak ayarlanan bir otoparkta G Serisi’nin kendi ekseni etrafında dönme becerisini test ederken, bir anda kendimizi ‘trafik canava­rı drift atan apaçi’ gibi görmek de nasip ol­du. Sanki peri bacalarını yol için yıkan biziz, sanki bacanın tepesine G Serisi ile çıkmı­şız. En fazla otoparkta biraz toz yaptık. Gü­sem ekibi, en son aracın kazıdığı alanları bi­ze toprakla dolduruyordu.

Eleştirirken biraz araştırmak ve fikir sahibi de olmak lazım. Geçtiğimiz günlerde yine Volkswagen de Ka­padokya’da yurtdışından bazı influencerları ağırladı. Sokağından ralli aracı geçmesin di­ye yola kaya atanlar gibi, off- road parkuruna giderken evinin önünden araç geçmesin di­ye yolu kapatan köylü gibi olmayalım lütfen.