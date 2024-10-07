Fenomenler tozu toprağa kattı
Son dönemde çektiğim birçok video ve yazdığım haberler, bilgim dışında internet siteleri tarafından kaynak gösterilmeden çalınıyor. Eskiden çok umursamıyordum.
Fakat çalınan emeğinizin milyonlarca izlenmeyle başkalarına haksız kazanç sağlamasına sinirlenmemek de elde değil. Artık konuyu avukatıma iletiyorum, en azından içerik hırsızları bunun hesabını versin istiyorum.
Geçen hafta da farklı bir olay yaşandı; 20 yıllık meslektaşım Koray Kodal ile Mercedes-Benz’in Kapadokya’da düzenlediği G Serisi off-road test sürüşüne katıldık. Alman marka, valilik izniyle parkurda pek çok yeri açtırmış. Yol boyu su geçişleri, kaya tırmanışları vardı, tıpkı yurtdışında yaptığımız gibi.
Biz doğayı koruyalım, temiz tutalım, eserlere “Ayşe, Fatma, Hayriye” yazmayalım diye sosyal içerikler paylaşıyoruz, sosyal medyada da “driftçiler Kapadokya’yı birbirine kattı” haberlerini izliyoruz.
Evet, haberde basın test sürüşünde özel olarak ayarlanan bir otoparkta G Serisi’nin kendi ekseni etrafında dönme becerisini test ederken, bir anda kendimizi ‘trafik canavarı drift atan apaçi’ gibi görmek de nasip oldu. Sanki peri bacalarını yol için yıkan biziz, sanki bacanın tepesine G Serisi ile çıkmışız. En fazla otoparkta biraz toz yaptık. Güsem ekibi, en son aracın kazıdığı alanları bize toprakla dolduruyordu.
Eleştirirken biraz araştırmak ve fikir sahibi de olmak lazım. Geçtiğimiz günlerde yine Volkswagen de Kapadokya’da yurtdışından bazı influencerları ağırladı. Sokağından ralli aracı geçmesin diye yola kaya atanlar gibi, off- road parkuruna giderken evinin önünden araç geçmesin diye yolu kapatan köylü gibi olmayalım lütfen.