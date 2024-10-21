Çinliler ve Avrupa mücadelesi
Geçtiğimiz haftalarda Carlos Tavarez’in Çinli markalarla ilgili bir açıklaması oldu. Fransa’daki bir ekonomi gazetesine demeç veren Tavarez, Çinli markaların Avrupa’da %10 pay elde etmesi durumunda bunun sonuçlarına dikkat çektiği demecinde, sonuç şuna geliyordu; Çinliler bu pazar payını alırsa bu pay bazı fabrikaların kapanmasına yol açabilir. Tavarez haksız mı?
Asla. Ortalama bir fabrikanın 300 bin – 500 bin adetlik yüksek üretimi söz konusu olduğunda Çinlilerin alacağı payın kimden alacağı ortada. Bu da özellikle güçlü Avrupalı markaların kaybettiği pazar payları karşısında ne yapmaları gerektiğini sorgulatıyor. Fabrika kapatmak maalesef en bilinen yöntem. Türkiye’nin de son dönemde kaybedilen ivmesi, azalan üretim adetleri, kaybedilen rekabetçiliğiyle olası kayıplardan etkilenmesi muhtemel. Kötü senaryo ama gerçek. Rekabetçiliğimizi artırmazsak Çinlilerle olan mücadelede elimizin güçsüzleşeceği de kesin. O yüzden Tavarez’in dediklerine kulak vermek faydalı olabilir.
Ami, Paris Fuarı'nda 4. yaşını kutladı
Fuarda dikkat çeken modellerden biri de buggy versiyonuyla dikkat çeken Ami oldu. Mikrobilite çözümleriyle dikkat çeken Ami, rekorunu Türkiye’de kırmıştı. Paris Otomobil Fuarı’nda 65 bin adetlik satışı kutlayan Ami’nin hikâyesi Ami Buggy Vision ile sürüyor. Ami kulesi kurulan stantta özellikle 6 metrelik kule fark yarattı. Konsept çalışmadaki Ami, özellikle şehir dışında da kullanılabilecek özelliklere sahip, ayrıca plaj ortamında kullanılabilecek özelliklere sahip Buggy Ami, off road lastikleriyle de çekici.
Suzuki Swift kasımda geliyor
Japon markanın şehirli küçüğü Swift, tazelenen yüzüyle kasım ayında Türkiye’de olacak. 23 Ekim itibariyle satışa sunulacak yeni Swift akıllı hibrit teknolojisi ile geliyor. 1,2 litrelik 3 silindirli benzinli motor ve hibrit teknolojisiyle gelen Swift, 100 km’de 4.7 litrelik tüketimle dikkat çekiyor. 16 inçlik alaşım jantlarla gelen Swift, çift renk seçeneği de sunuyor. 82 HP’lik sakin bir motorla gelen Swift 111 Nm’lik tork sunuyor. Şanzıman ise CVT olarak tercih edilmiş.