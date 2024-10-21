Çinliler ve Avrupa mücadelesi

Geçtiğimiz haftalarda Carlos Tavarez’in Çinli markalarla ilgili bir açıklaması ol­du. Fransa’daki bir ekonomi gazetesine de­meç veren Tavarez, Çinli markaların Avru­pa’da %10 pay elde etmesi durumunda bu­nun sonuçlarına dikkat çektiği demecinde, sonuç şuna geliyordu; Çinliler bu pazar pa­yını alırsa bu pay bazı fabrikaların kapan­masına yol açabilir. Tavarez haksız mı?

As­la. Ortalama bir fabrikanın 300 bin – 500 bin adetlik yüksek üretimi söz konusu olduğun­da Çinlilerin alacağı payın kimden alacağı ortada. Bu da özellikle güçlü Avrupalı mar­kaların kaybettiği pazar payları karşısında ne yapmaları gerektiğini sorgulatıyor. Fab­rika kapatmak maalesef en bilinen yöntem. Türkiye’nin de son dönemde kaybedilen iv­mesi, azalan üretim adetleri, kaybedilen re­kabetçiliğiyle olası kayıplardan etkilenme­si muhtemel. Kötü senaryo ama gerçek. Re­kabetçiliğimizi artırmazsak Çinlilerle olan mücadelede elimizin güçsüzleşeceği de ke­sin. O yüzden Tavarez’in dediklerine kulak vermek faydalı olabilir.

Ami, Paris Fuarı'nda 4. yaşını kutladı

Fuarda dikkat çeken modellerden bi­ri de buggy versiyonuyla dikkat çe­ken Ami oldu. Mikrobilite çözümleriyle dikkat çeken Ami, rekorunu Türkiye’de kırmıştı. Paris Otomobil Fuarı’nda 65 bin adetlik satışı kutlayan Ami’nin hikâyesi Ami Buggy Vision ile sürüyor. Ami kulesi kurulan stantta özellikle 6 metrelik ku­le fark yarattı. Konsept çalışmadaki Ami, özellikle şehir dışında da kullanılabilecek özelliklere sahip, ayrıca plaj ortamında kullanılabilecek özelliklere sahip Buggy Ami, off road lastikleriyle de çekici.

Suzuki Swift kasımda geliyor

Japon markanın şehirli küçüğü Swift, tazelenen yüzüyle kasım ayında Türki­ye’de olacak. 23 Ekim itibariyle satışa su­nulacak yeni Swift akıllı hibrit teknolojisi ile geliyor. 1,2 litrelik 3 silindirli benzinli motor ve hibrit teknolojisiyle gelen Swift, 100 km’de 4.7 litrelik tüketimle dikkat çe­kiyor. 16 inçlik alaşım jantlarla gelen Swift, çift renk seçeneği de sunu­yor. 82 HP’lik sakin bir motor­la gelen Swift 111 Nm’lik tork sunuyor. Şan­zıman ise CVT olarak tercih edilmiş.