Sürücüsüz taksiye biner misiniz?

Geçen hafta Volvo EX90 lansmanı için gittiğim Kaliforniya’da ilginç şeyler gördüm. Bir kere sürücüsüz posta servisle­ri inanılmaz çalışıyor. Otomasyon sistemli makineler her yerde.

İkincisi Waymo gibi sürücüsüz taksiler inanılmaz yoğun. Sü­rücüsüz, yolcusuz taksi görmek ilginç ge­liyor hele ki tam gaz viraj dönerken, bin­meyi düşündük ama denk gelemedik. Öte yandan Amerika’da en çok kullanılan ula­şım araçları Uber.

Türkiye’de yaklaşık 7 milyon TL’den başlayan fiyatla satılan bir Range Rover Velar’ın bize taksi olarak gel­mesi ilginçti. Amerika’da da fiyatlar eskiye göre epey artmış ama tabii ki bizim ülke­mizle kıyaslanamaz seviyede. Bolca Cyber Truck gördüm, hala çok tatsız bir tasarım olduğunu düşünüyorum ama Türkiye’de kesinlikle çok satar, çok ilgi çekiyor. Rivi­an da bolca var. Tesla’nın güneş enerjisiyle çalışan çoklu şarj noktalarını gördüm işte bunlar bizde de çoğalmalı, olmalı.

Bu arada Toprak Razgatlıoğlu talihsiz bir kaza geçirdi. Hızlıca sağlığına kavuş ve bizi gururlandırmaya devam et Toprak, geçmiş olsun.

Bu haftanın bir diğer dikkat çeken rekla­mı da Sixt imzalı reklamdı; “doğru kirala­ma buna denir” başlıklı Galatasaray Osim­hen reklamı, zamanlaması ve zekâsı açı­sından şıktı, tebrikler.