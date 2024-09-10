Sürücüsüz taksiye biner misiniz?
Geçen hafta Volvo EX90 lansmanı için gittiğim Kaliforniya’da ilginç şeyler gördüm. Bir kere sürücüsüz posta servisleri inanılmaz çalışıyor. Otomasyon sistemli makineler her yerde.
İkincisi Waymo gibi sürücüsüz taksiler inanılmaz yoğun. Sürücüsüz, yolcusuz taksi görmek ilginç geliyor hele ki tam gaz viraj dönerken, binmeyi düşündük ama denk gelemedik. Öte yandan Amerika’da en çok kullanılan ulaşım araçları Uber.
Türkiye’de yaklaşık 7 milyon TL’den başlayan fiyatla satılan bir Range Rover Velar’ın bize taksi olarak gelmesi ilginçti. Amerika’da da fiyatlar eskiye göre epey artmış ama tabii ki bizim ülkemizle kıyaslanamaz seviyede. Bolca Cyber Truck gördüm, hala çok tatsız bir tasarım olduğunu düşünüyorum ama Türkiye’de kesinlikle çok satar, çok ilgi çekiyor. Rivian da bolca var. Tesla’nın güneş enerjisiyle çalışan çoklu şarj noktalarını gördüm işte bunlar bizde de çoğalmalı, olmalı.
Bu arada Toprak Razgatlıoğlu talihsiz bir kaza geçirdi. Hızlıca sağlığına kavuş ve bizi gururlandırmaya devam et Toprak, geçmiş olsun.
Bu haftanın bir diğer dikkat çeken reklamı da Sixt imzalı reklamdı; “doğru kiralama buna denir” başlıklı Galatasaray Osimhen reklamı, zamanlaması ve zekâsı açısından şıktı, tebrikler.