Yeniköy üretimli Volkswagen geliyor

Volkan DEMİRKUŞAK / Hannover

Almanya Hannover’deki IAA Transportation Ticari Araç Fuarı’nda gövde gösterisi yapan Alman marka Volkswagen, Ford işbirliğiyle geliştirdiği ve Custom ile aynı platformu kullandığı modeli Transporter’ın ilk olarak Van versiyonunu bu yılın sonunda aralık ayında Türkiye’de satışa sunacak. Üretim, Ford'un Yeniköy'deki fabrikasında yapılacak. Elektrikli sempatik ID Buzz ve ID Buzz kargo ise bu ay sonunda yapılacak lansmanla satışa sunuluyor.

Caravelle’nin camları Paşabahçe’den

Çok yönlü bir taşıyıcı olarak tanıtılan ve Jason Stathom’ın marka yüzü olduğu Transporter’da konvansiyonel, şarj edilebilir hibrit ve 3 farklı güç seçenekleriyle elektrikli versiyonlar yer alacak. Selefine oranla daha yumuşak hatları olan ve ilk bakışta alışmakta zorlanılan Transporter, taşıma kapasitesinde selefine oranla %10 daha kabiliyetli. Binek otomobil konforu da sunan model multimedya ve bağlanabilirlik yönünden de gelişmiş. Özellikle VIP konforuyla dikkat çekecek olan Caravelle’de camlar da Paşabahçe imzalı. Şarj edilebilir hibrit versiyonda 230 V soket de var.

Yükü Transporter çekecek

İlk etapta Türkiye’ye gelecek olan Transporter Van’ın taşıma kapasitesi 5,8 m3. Uzun şasi ve tavanlı panel versiyonda bu değer 9 m3’e çıkıyor. Maksimum taşıma kapasitesi de 1.33 ton. Transporter’da 7 farklı motor seçeneği bulunuyor. Dizelden vazgeçemeyenler için 110, 150 ve 170 HP’lik güç seçenekli versiyonlar, 110 kW ve üstü versiyonlarda da 4 Motion tercih edilebiliyor. Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürü Tolga Senyücel ise Transporter’ın pazarda haklı bir ünü ve başarısının bulunduğunu ifade ederken, yeni modelden çok umutlu olduklarının da altını çizdi. ID Buzz için de mutlu konuşan Senyücel, rekabetçi fiyat için çok çalıştıklarının altını çizdi. Caravelle ve diğer modelleri sırasıyla 2025’in ilk ve ikinci çeyreğinde getirmeyi planladıklarını ifade eden Senyücel, şu ana kadar en geniş model yelpazesine ulaştıklarını kaydetti.

640 km menzilli elektrikli Mercedes

Fuarda dikkat çeken bir diğer marka da Mercedes-Benz oldu. eCitaro K’nın dünya prömiyerini gerçekleştirirken, aerodinamiği geliştirilen yeni Mercedes-Benz Actros L’yi de tanıttı. Fuarda ayrıca, Mercedes-Benz eActros 600, eActros 300 / 400 ve GenH2 modelleri de sürdürülebilir taşımacılığın önemli temsilcileri olarak Daimler Truck’ın vizyonunu yansıttı. Bu arada, Daimler Truck’ın ilk ağır sınıf elektrikli kamyonu unvanına sahip 500 km menzilli eActros’un yol testleri, Mercedes-Benz Türk AR-GE ekipleri tarafından Aksaray AR-GE Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Mercedes’in tamamıyla elektrikli e- Actrol 600 modeli 600 kW güç üretiyor ve 600 kW rejenerasyon yapabiliyor. 640 km menzil de cabası.

Ticari araçta da ibre hidrojene doğru mu kayıyor?

Fuarın dikkat çeken modellerinden Tesla çekiciyi ellerindeki mezuralarla ölçmeye çalışan Çinlilerin stanttan adeta kovulmasına gözümle şahit oldum. Çinliler dur durak bilmiyor, gerçi Tesla bu konuda oldukça açık. Toyota, hidrojenli Hilux ile gözüme takıldı. Fuarda çok fazla hidrojenli ticari araç vardı. Renault Twizy’nin kuzeni 140 km menzilli minisi Bento ile yer alıyordu. VW modeli ailesinin karavanları insanı karavancı yapar. Yeniköylü Ford E- Transit Custom da tüm model ailesiyle fuarda yerini almıştı. Vestel, şarj çözümleriyle fuardaydı ayrıca bolca multimedya ekranı, araç bilgisayarı ve teknolojiyle Türk otomotiv yan sanayiini temsil etti. Habaş da koca bir stantla fuarda yerini aldı. Özellikle ticari araçlarda bolca hidrojen eğilimi vardı. Gerek teknoloji gerek model yelpazesinde hidrojen çokça kullanıldı.