100 polis işi çözer

Trafikte öyle kötü kazalar izliyorum ki, canım yanıyor. 2024 yılında vatandaşların yaya geçitlerinde ezilmesi, yaya geçidinde bekleyen çocuklara motosikletin çarpması.

Araçların yaya geçitlerini bilmemesi. 20 yıldır 100 kere yazmışımdır, ömrüm vefa ettiğince de yazacağım. Geçtiğimiz günlerde bir trafik polisi videosu izledim, hataları tek tek anlatan, ceza kesen uyaran gerçekten gönülden çalışan. İçimden şu geçti İstanbul’da mobil 100 polis bu sorunu çözer. Ama belli ki trafiği denetlemekle yükümlü yöneticilerimizin böyle bir derdi yok.

Emniyet şeritleri “bürokrasi şeridi”, köprü ve kavşak girişlerimizde yoğun saatlerde 2 trafik polisi koymak tüm Türkiye’yi kameralarla denetlerken iki köprü sapağını kamerayla koruyamamak, arkada bekleyen vatandaşların hakkına girilmesine müsade etmek, yani adeta hak yiyeni ödüllendirmek midir trafiği yönetmek. Çok zor olmamalı galeriler tarafından işgal edilen iki şeritli yolun tek şeridini otopark halinden kurtarmak.

Avrupa’da hatalı park cezalarının bir kısmını, otopark görevlileri kesiyor, parklanmalar, engellli yolları cezaları. Çok mu zor bir sistem kurmak, hakkı korumak. Derslerde yaya geçidi nedir öğretmek zor mu?

Ahlak denilen şey hakka da girmemektir, öğrenmeliyiz ama önce irade lazım. Umarım İstanbul’da gerçekten trafik sorunlarını çözmek isteyen bir düşünce hakim olur Türkiye’ye yayılır. Yoksa radar cezası harici hiç cezayı unutan bir toplum olmaya devam edeceğiz.