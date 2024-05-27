Regülasyona uymayan cezayı yiyecek

Viyana’daki lansmanda Citroen Türkiye’nin başarılı Genel Müdürü Selen Alkım ile sohbet ederken ilk şu yorumu kaydetmek istiyorum; Alkım, çok pozitif, ekibi de öyle. Ayrıca Alkım’ın yıl sonu hedefleri de pek çok markanın tahminlerinin çok ötesinde. Pandemiden bu yana hala karşılanmamış 300 bine yakın otomobil ile birlikte pazarın bu yıl da 1 milyonu aşacağını öngörüyor Alkım.

GSR2 regülasyonu ile ilgili de sorun yaşamadıklarını, temmuz ayına kadar da regülasyona uymayan çok az otomobillerinin olduğuna dikkat çeken Alkım, “Erteleme olmazsa ÖTV’nin %1’i kadar bir cezası var. Geçen yıl 63 bin adet yapmıştık, bu yıl hedefimiz Ami hariç 67 bin adetlik satış” diye konuştu. 2025 yılında 11 bin adetlik C3 satışı hedeflediklerini de vurgulayan Alkım, elektrikli payının yükselmeye devam edeceğini ekledi. Bir not da benden; bu arada davetli olduğum fakat katılamadığım RS Otomotiv’in 15. yaşını da kutlarım. Vizyoner insanların neler yapabildiğini gördüğüm markalardan biri.

Nissan Juke tazelendi

Nissan markasının şehirli oyuncusu Juke tazelendi. Sevilen sarı renkle gelen Juke, GSR2 regülasyonlarını karşılıyor. Lansmana özel Yeni Nissan Juke 1 milyon 409 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla sunulurken, 2010 yılından bu yana 1,3 milyondan fazla üretildi. Türkiye’de 37 bin adedi aşmış satışıyla dikkat çeken Juke’un tekrar dikkat çekmesi hedefleniyor. Qashqai ile başlayan markanın yükselişine katkı sağlayan Juke’a yine önemli görevler düşüyor. Yeni Nissan Juke’un N-Sport donanım paketinde, yeni ikonik sarı gövde renginin etkisi, siyah tavan, siyah yan aynalar, N-Sport jantlar ve dış detaylar, ön ızgara ve A-B sütunları kontrastıyla daha da artıyor. Tüm bu detaylar, Juke'un dikkat çeken, havalı ve karakterli duruşunu sağlamlaştırıyor.12,3 inçlik TFT dijital göstergeler iç mekandaki teknoloji hissini artırıyor ve bağlanabilirlik özelliklerini de geliştiriyor. Platinum, n-design ve platinum premium donanım paketlerinde de geliştirilmiş konfora sahip yeni koltuklar bulunuyor. Yeni platinum koltuklar, silindir desenli ekleri tamamlamak için kumaş aksanlı yarı deriden oluşan “Kira Melanj” adlı yeni bir kumaşa sahip.

Doblo makyajlandı

Fiat’ın ticari gücü Doblo makyajlandı. İçten yanmalı ve elektrikli motorlarla satılan Doblo’da Cargo gövdede ve Combi'nin Easy versiyonlarında 1,5 litrelik, 100 HP gücündeki dizel motor seçeneği ve 6 ileri manuel şanzımanla satışa sunuluyor. 1,5 litrelik 130 HP gücündeki dizel motor seçeneği ise Doblò Combi Premio'da manuel vites ile satın alınabiliyor. Aynı motor Cargo gövdede ve Combi Premio ile Premio Plus versiyonlarında ise 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebiliyor. Elektrikli Doblo ise bir önceki versiyona oranla 60 km daha fazla menzil sunarak toplam menzilini 346 km’ye çıkartmış.