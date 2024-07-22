Bir yıllık elektrikli notlarım  

Bu yazıyı yazmak için bu haftayı bek­ledim. Bu hafta tam bir yıllık elekt­rikli kullanıcısı oldum. Daha önce o dö­nem BMW Genel Müdürü Ayhan Ölçer, kendi kullandığı dönemin teknolojisi BMW i3’ü 3 haftalığına bana göndermiş­ti, en uzun elektrikli deneyimim oy­du.

Dönem öyle bir dönemdi ki 150 km menzil iyi geliyordu. Şimdiyse P6 Volvo C40 ile olan bir yıllık maceramın özeti­ni yapmaya geldi sıra. Öncelikle eskiye oranla insanlar çok daha bilgililer, soru­lar çok daha anlamlı, bilgi edinmeye yö­nelik, şarj konusu çok daha iyi durumda.

Ben bir yıldır aracımı kendi evim yerine ya arkadaşımın evindeki Wallbox’tan ya da alışveriş merkezlerindeki AC üniter­lerde şarj ediyorum. Evet, maliyet biraz daha yüksek ama yine de çok ucuz.

Benim ortalama menzilim tam bir şarj ile 350 km’ler civarı ve bir yılda ancak 5 bin 200 km yol kat edebilmişim. Yani benim gibi az otomobil kullanan ve şehir dışına araç­la çıkmayan birisi için enfes. Daha yüksek menzillisi de geldi, bu arada o başka konu.

Şarj ünitelerindeki en büyük sorun ger­çekten hızlı olmamaları, geneli 120 ver­mesi gerekirken, 60-75 kW bantları da “az yatırım yapın” dedirtiyor. Az derken siz çok yapın lütfen. Hiç yolda kalmadım, hiç­bir sorun yaşamadım şimdilik. Kışın mut­laka menzil azalıyor bunu göze almak la­zım, bir de sakin kullanmayı öğrenmek la­zım.

3 saatte İzmir’e giderim diyenler; bu araçlar size göre değil düşünmeyin bile. Peki, bir araba daha alsam yine elektrikli alır mıyım? Evet alırım. Sakin sakin git­meye alıştım, beni sinirlendiren olursa da yolda kısa süreli şok yaşatacak kadar kuv­vetli tüm elektrikli araçlar unutmayın.