Çinli markalar, Türkiye’yi köprü olarak görüyor

Türkiye üretimde ve ihracat tarafından Gümrük Birliği’ne bağlı. Dolayısıyla Çinli markalar Türkiye'yi köprü olarak görüyorlar. O yüzden üretimlerini Gümrük Birliği’ne dahil ülkelerde yapmayı tercih ediyorlar.

Bunun bir benzerini de Çinli marka Chery yaptı. İspanya’da Nissan’ın boşaltmış olduğu bir fabrikayı satın aldılar. BYD de Macaristan’da böyle bir sistem kurmaya çalışıyordu… Şimdi üretimlerini Manisa’da yapacaklar. Bu sayede Çinli markalar da üretimlerini Avrupa'dan kaydırıp, ekstra bir gümrük vergisi ödemeden otomobillerini ihraç edebilecekler.

Bunun diğeri tarafı da Çin… Markalar genelde joint venture’la birlikte Çinli markalarla iştirak kurup Çin’de üretim yapıyorlar. BMW’nin, Volkswagen’in en çok sattığı pazar Çin pazarı. Dolayısıyla Çinli markaları orada durdurmak zor. BYD dışında birkaç markanın daha üretim için hazırlık yaptığı da kulağımıza geliyor.