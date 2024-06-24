Bugatti yine çılgın

Dünyanın en çok konuşulan hiper otomobillerini yapan marka Bugatti, Mate Rimac önderliğinde yine kendinden konuşturacak bir işe imza attı. Bu kez bir saatseverin de aklını çelecek bir isimle ve evet bu kez adı Chiron değil. İçten yanmalı turbo desteksiz bir V16 8.3 litrelik ünite 1000 HP güç üretirken Cosworth işbirliğinde geliştirilmiş. İç mekandaki bir saat kalbi olan Tourbillon için de İsviçre’deki saat ustalarıyla birlikte geliştirilmiş. 115 yıllık tarihinde Ettore Bugatti’nin izinde giden marka Type 57SC gibi ikon bir modelle geldi.

Markanın 400 km’yi aşan ilk modeli bu değil. Dokunmatik ekran yerine bir sanat eseri gibi otomobilin ruhuna işlemeyi hedeflemiş olan Bugatti’deki direksiyon da inanılmaz. Tourbillon mekanizma 600 parçalı ve titanyumdan üretilmiş. Tıpkı toleransı çok düşük özel saatler gibi tasarlanmış ve ağırlığı sadece 700 gr. Bugatti’nin ciğerli 800 HP’lik V16’sının yanında 25kWh, dört tekerlekten çekişli çift elektrik motorlu bir destek motoru da var. Elektrikli motor 24.000 d/d çevirebiliyormuş. Bugatti CEO’su Mate Rimac yine adından çok konuşturdu konuşturmaya da devam edecek gibi.

İstanbul’a özel Bentley

Pazar günü Bentley global hesabında bir video gördüm. Ayasofya, köprü, Sultanahmet Camii, Galata Kulesi. Hemen markanın patronu Kerem Güven’e yazdım. Bentley tamamen Türkiye için 3 limitli bir koleksyion üretmiş hatta neredeyse hepsi satılmış. Bir Bentayga, bir GT bir tane de İstanbul siluetli Flying Spur Mulliner Silhouette Collection adı verilen bu özel çalışmanın videolarını görsellerini de Türkiye ekibi çekmiş globalde de yayınlanıyor. İngiltere’deki Crewe fabrikasında özel işçilik, sanat gibi bir ruhla işlenen bu özel koleksiyonu yollarda görmek de güzel olacaktır. Her bir aracın iç mekanı farklı, bolca turkuvaz mavisi işlenmiş ve İstanbul silueti var.

ALJ kredide büyüyecek

Otomotiv sektörünün son dönemdeki en büyük kabusu kredilendirme. Faizlerdeki yükseliş, tüketici, taşıt kredilerindeki artış, mecburi nakte dönüş markaların farklı tedbirler almasına neden oluyor. ALJ Finans CEO’su Volkan Döşoğlu binek araçlarda bireysel müşteriler için uygulanan sınırlandırmalar dışında hareketliliğin devam ettiğini belirtti.

Döşoğlu “Özellikle finansman şirketleri olarak yerli üretimi destekleyecek şekilde, onay oranları ve kredilendirme oranları konusunda sektöre destek vermeye devam ediyoruz. Toplam taşıt kredi hacmi yaklaşık 380 milyar TL’ye ulaştı. Bunun 285 milyar TL’si, yani yaklaşık yüzde 75’i ticari segmentteki müşterilere verilen kredilerden oluşuyor. İçinde bulunduğumuz dönemde özellikle ticari segmentteki kredi kullandırım oranında artış gözlemliyoruz” şeklinde değerlendirdi. Özellikle filo pazarının büyüdüğüne dikkat çeken Döşoğlu, KOBİ’lerin hareket alanının kısıtlı olduğunu söyledi.

Döşoğlu “İlk 6 ayda bütçelenen rakamlara ulaşabileceğiz, yılın son çeyreğinde de sektörün hareketlenmesini bekliyoruz“ dedi. Vergi levhalı ve tüzel müşterilerin genellikle 24 ay vadeyi tercih ettiklerini belirten Döşoğlu, 1 milyon TL ile 1.5 milyon TL aralığında kredi miktarı talebinde bulunulduğunu gözlemlediklerini ifade etti. “Hedef kredide büyümek” dedi.