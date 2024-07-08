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Range Rover Wimbledon’ın sponsoru oldu

Volkan DEMİRKUŞAK
Volkan DEMİRKUŞAK Emniyet Şeridi volkan.demirkusak@dunya.com

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütö­rü olduğu Range Rover, tenis turnuvası Wimbledon Şampiyonası ile partnerliğini resmi olarak duyurdu.

İngiliz kültürünün en ikonik iki markasının ilk kez bir araya geldi­ği iş birliği ile turnuva boyunca oyuncuların, takımların ve organizasyon yetkililerinin ulaşımı Range Rover ve Range Rover Sport Plug-In Hybrid (PHEV) modelleriyle sağ­lanacak.

Tenis dünyasının kalbinin attığı ve milyonların tutkuyla takip ettiği en prestijli Grand Slam şampiyonasında sporcuların, takımların ve organizasyon yetkililerinin turnuva boyunca ulaşımları, Range Rover ve Range Rover Sport Plug-In Hybrid araçla­rıyla sağlanacak.

Elektrikli sürüş menzilin­den en üst verimlilik seviyesinde yararlana­bilmek için PHEV araçlar, tamamı yenilene­bilir kaynaklardan elde edilen enerji ile All England Lawn Tennis Club’ın içine kurulan istasyonda şarj edilecek.

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