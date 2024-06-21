  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ertan BARUT
  4. Blockchain dünyayı değiştiriyor mu?

Blockchain dünyayı değiştiriyor mu?

Ertan BARUT
Ertan BARUT YAZILIM MASASI eb@globalnet.com.tr

Blockchain teknolojisi ile iş dünyası, gün­lük yaşam değişiyor ve dönüşüyor.

Dijital kimlik doğrulama ve yönetimi, gü­venli veri paylaşımı, dijital varlıkların taki­bi, tedarik zinciri yönetimi, akıllı sözleşme­ler (smart contract) alanlarında önemli ge­lişmeler yaşanırken, şirketler, blockchain ile işlemlerini daha hızlı, tasarruflu, güven­li ve şeffaf bir şekilde gerçekleştiriyor.

Fi­nansta, sınır ötesi ödemeler, akıllı kontrat­lar, dijital varlık yönetimi, sağlıkta hasta ka­yıtlarının güvenli saklanması paylaşılması, lojistikte ürünlerin tedarik zinciri yönetimi izlenebilirliği, eğitimde, dijital sertifikaların doğrulanması, kamu hizmetlerinde, vatan­daşlık verilerinin güvenli yönetilmesi uygu­lamaları kullanılmakta ve bir çok sektörde yeni iş modellerinin ortaya çıkması beklen­mekte. Veri güvenliği ve şeffaflık konuların­da merkeziyetsiz yapısı ile veri manipülas­yonu neredeyse imkansız hale gelmekte, her işlem tüm ağ tarafından doğrulandığı için, veri bütünlüğü ve güvenliği sağlanmaktadır. Finansal hizmetlere erişimde kolaylık, ma­liyetleri düşürme ve şeffaflığı artırma gibi konularda büyük fırsatlar sunmakta, geliş­mekte olan ülkelerde ekonomik büyüme açı­sından desteklenmektedir. Sosyal açıdan ise, veri güvenliği ve mahremiyet konularında önemli katkılar sağlamaktadır.

Kripto paralar, blockchain teknolojisi üze­rinde çalışmakta ve merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları gibi yenilikçi finansal çözümler sunmaktadır. Kripto para gelece­ğinde merkeziyetsiz uygulamaların ve toke­nizasyonun yaygınlaşması beklenmektedir.

Türkiye’de, kripto varlıkların yasal düzen­lenme çalışmaları sürmekte, daha fazla şef­faflık ve güvenlik sağlanması hedeflenmek­tedir. Dünya genelinde, birçok ülke kripto varlıkları yasaları çıkarmakta ve bu alandaki yenilikleri desteklemektedir.

Blockchain Expo World Fuarı

Blockchain teknolojileri tanıtımı yaygın­laştırılması açısından Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip fuarda, en son gelişmeler, uz­manlarla ağ kurma, yeni iş fırsatları keşfet­me, en son yenilikleri öğrenme, gerçek dün­ya uygulamalarını deneyimleme gibi fırsatlar sunması yanında hackathon, ideathon etkin­likleri, seminerler, paneller de yer almakta.

“Blockchain Dünyayı Değiştirecek” pa­nelinde, devrim niteliğindeki potansiyeli, iş dünyası ve günlük yaşamda değişim ve dönü­şüme dair gelecekteki etkileri ele alınacak.

“Leya Love” Yapay Zeka Avatarı fuara geli­yor. Cosmic Universe kurucusu Annika Kes­sel tarafından sevgi ve pozitif enerji yaymak üzere yaratılan sanal insansı bir yapay zeka robot avatarı fuarda konuşmacı olarak katı­lımcılarla buluşacak.

(4-7 Temmuz, İstanbul Fuar Merkezi, blo­ckchainexpoworld .com)

Yazılım sektörü ve globalleşme zirvesi

YASAD tarafından ikincisi gerçekleştiri­lecek zirvede, yazılımda globalleşme, dünya markaları yaratma ve yazılım ihracatını ar­tırmaya yönelik stratejiler, e-turquality, ka­mu özel sektör destek teşvikleri, yurt dışında şirket kuruluşu, ürün belgelendirme, huku­ki ve mali şartlar hakkında bilgiler paylaşı­lacak. Yurt dışındaki Türk yazılım firmala­rının tecrübeleri ve ihracat stratejileri, Tür­kiye venture capital deneyimi katılımcılara aktarılacak. Almanya, İngiltere, Azerbaycan ve Özbekistan yatırım fonları yazılımcılarla buluşturulacak.

(26-27 Haziran 2024, Dedeman Hotel)

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nereye koşuyor? 14 Haziran 2024
Yapay zekâ, siber güvenlik, açık veri, blockchain, fetih, MGK ve İstanbul 31 Mayıs 2024
Dünyanın en büyük sivil toplum orkestrası: TOBB 24 Mayıs 2024
Bu Batman başka Batman 17 Mayıs 2024
Yabancı yazılımlara yılda 4 milyar dolar ödüyoruz 26 Nisan 2024
İşlere odaklanma ve dijitalleşme zamanı… İşte şirketlere tavsiyeler (2) 19 Nisan 2024
Şimdi hayallere odaklanma zamanı. İşte tavsiyeler (1) 13 Nisan 2024
Kuzey Kıbrıs’ı Bilişim Adası yapıyoruz 05 Nisan 2024
Çevik dönüşüme hazır mısınız? Şirketiniz ne kadar çevik? 29 Mart 2024
Trabzonspor-Fenerbahçe maçını, yapay zekâ değerlendirip, yorumladı ve önerdi 22 Mart 2024