Blockchain dünyayı değiştiriyor mu?

Blockchain teknolojisi ile iş dünyası, gün­lük yaşam değişiyor ve dönüşüyor.

Dijital kimlik doğrulama ve yönetimi, gü­venli veri paylaşımı, dijital varlıkların taki­bi, tedarik zinciri yönetimi, akıllı sözleşme­ler (smart contract) alanlarında önemli ge­lişmeler yaşanırken, şirketler, blockchain ile işlemlerini daha hızlı, tasarruflu, güven­li ve şeffaf bir şekilde gerçekleştiriyor.

Fi­nansta, sınır ötesi ödemeler, akıllı kontrat­lar, dijital varlık yönetimi, sağlıkta hasta ka­yıtlarının güvenli saklanması paylaşılması, lojistikte ürünlerin tedarik zinciri yönetimi izlenebilirliği, eğitimde, dijital sertifikaların doğrulanması, kamu hizmetlerinde, vatan­daşlık verilerinin güvenli yönetilmesi uygu­lamaları kullanılmakta ve bir çok sektörde yeni iş modellerinin ortaya çıkması beklen­mekte. Veri güvenliği ve şeffaflık konuların­da merkeziyetsiz yapısı ile veri manipülas­yonu neredeyse imkansız hale gelmekte, her işlem tüm ağ tarafından doğrulandığı için, veri bütünlüğü ve güvenliği sağlanmaktadır. Finansal hizmetlere erişimde kolaylık, ma­liyetleri düşürme ve şeffaflığı artırma gibi konularda büyük fırsatlar sunmakta, geliş­mekte olan ülkelerde ekonomik büyüme açı­sından desteklenmektedir. Sosyal açıdan ise, veri güvenliği ve mahremiyet konularında önemli katkılar sağlamaktadır.

Kripto paralar, blockchain teknolojisi üze­rinde çalışmakta ve merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları gibi yenilikçi finansal çözümler sunmaktadır. Kripto para gelece­ğinde merkeziyetsiz uygulamaların ve toke­nizasyonun yaygınlaşması beklenmektedir.

Türkiye’de, kripto varlıkların yasal düzen­lenme çalışmaları sürmekte, daha fazla şef­faflık ve güvenlik sağlanması hedeflenmek­tedir. Dünya genelinde, birçok ülke kripto varlıkları yasaları çıkarmakta ve bu alandaki yenilikleri desteklemektedir.

Blockchain Expo World Fuarı

Blockchain teknolojileri tanıtımı yaygın­laştırılması açısından Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip fuarda, en son gelişmeler, uz­manlarla ağ kurma, yeni iş fırsatları keşfet­me, en son yenilikleri öğrenme, gerçek dün­ya uygulamalarını deneyimleme gibi fırsatlar sunması yanında hackathon, ideathon etkin­likleri, seminerler, paneller de yer almakta.

“Blockchain Dünyayı Değiştirecek” pa­nelinde, devrim niteliğindeki potansiyeli, iş dünyası ve günlük yaşamda değişim ve dönü­şüme dair gelecekteki etkileri ele alınacak.

“Leya Love” Yapay Zeka Avatarı fuara geli­yor. Cosmic Universe kurucusu Annika Kes­sel tarafından sevgi ve pozitif enerji yaymak üzere yaratılan sanal insansı bir yapay zeka robot avatarı fuarda konuşmacı olarak katı­lımcılarla buluşacak.

(4-7 Temmuz, İstanbul Fuar Merkezi, blo­ckchainexpoworld .com)

Yazılım sektörü ve globalleşme zirvesi

YASAD tarafından ikincisi gerçekleştiri­lecek zirvede, yazılımda globalleşme, dünya markaları yaratma ve yazılım ihracatını ar­tırmaya yönelik stratejiler, e-turquality, ka­mu özel sektör destek teşvikleri, yurt dışında şirket kuruluşu, ürün belgelendirme, huku­ki ve mali şartlar hakkında bilgiler paylaşı­lacak. Yurt dışındaki Türk yazılım firmala­rının tecrübeleri ve ihracat stratejileri, Tür­kiye venture capital deneyimi katılımcılara aktarılacak. Almanya, İngiltere, Azerbaycan ve Özbekistan yatırım fonları yazılımcılarla buluşturulacak.

(26-27 Haziran 2024, Dedeman Hotel)