Blockchain dünyayı değiştiriyor mu?
Blockchain teknolojisi ile iş dünyası, günlük yaşam değişiyor ve dönüşüyor.
Dijital kimlik doğrulama ve yönetimi, güvenli veri paylaşımı, dijital varlıkların takibi, tedarik zinciri yönetimi, akıllı sözleşmeler (smart contract) alanlarında önemli gelişmeler yaşanırken, şirketler, blockchain ile işlemlerini daha hızlı, tasarruflu, güvenli ve şeffaf bir şekilde gerçekleştiriyor.
Finansta, sınır ötesi ödemeler, akıllı kontratlar, dijital varlık yönetimi, sağlıkta hasta kayıtlarının güvenli saklanması paylaşılması, lojistikte ürünlerin tedarik zinciri yönetimi izlenebilirliği, eğitimde, dijital sertifikaların doğrulanması, kamu hizmetlerinde, vatandaşlık verilerinin güvenli yönetilmesi uygulamaları kullanılmakta ve bir çok sektörde yeni iş modellerinin ortaya çıkması beklenmekte. Veri güvenliği ve şeffaflık konularında merkeziyetsiz yapısı ile veri manipülasyonu neredeyse imkansız hale gelmekte, her işlem tüm ağ tarafından doğrulandığı için, veri bütünlüğü ve güvenliği sağlanmaktadır. Finansal hizmetlere erişimde kolaylık, maliyetleri düşürme ve şeffaflığı artırma gibi konularda büyük fırsatlar sunmakta, gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme açısından desteklenmektedir. Sosyal açıdan ise, veri güvenliği ve mahremiyet konularında önemli katkılar sağlamaktadır.
Kripto paralar, blockchain teknolojisi üzerinde çalışmakta ve merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamaları gibi yenilikçi finansal çözümler sunmaktadır. Kripto para geleceğinde merkeziyetsiz uygulamaların ve tokenizasyonun yaygınlaşması beklenmektedir.
Türkiye’de, kripto varlıkların yasal düzenlenme çalışmaları sürmekte, daha fazla şeffaflık ve güvenlik sağlanması hedeflenmektedir. Dünya genelinde, birçok ülke kripto varlıkları yasaları çıkarmakta ve bu alandaki yenilikleri desteklemektedir.
Blockchain Expo World Fuarı
Blockchain teknolojileri tanıtımı yaygınlaştırılması açısından Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip fuarda, en son gelişmeler, uzmanlarla ağ kurma, yeni iş fırsatları keşfetme, en son yenilikleri öğrenme, gerçek dünya uygulamalarını deneyimleme gibi fırsatlar sunması yanında hackathon, ideathon etkinlikleri, seminerler, paneller de yer almakta.
“Blockchain Dünyayı Değiştirecek” panelinde, devrim niteliğindeki potansiyeli, iş dünyası ve günlük yaşamda değişim ve dönüşüme dair gelecekteki etkileri ele alınacak.
“Leya Love” Yapay Zeka Avatarı fuara geliyor. Cosmic Universe kurucusu Annika Kessel tarafından sevgi ve pozitif enerji yaymak üzere yaratılan sanal insansı bir yapay zeka robot avatarı fuarda konuşmacı olarak katılımcılarla buluşacak.
(4-7 Temmuz, İstanbul Fuar Merkezi, blockchainexpoworld .com)
Yazılım sektörü ve globalleşme zirvesi
YASAD tarafından ikincisi gerçekleştirilecek zirvede, yazılımda globalleşme, dünya markaları yaratma ve yazılım ihracatını artırmaya yönelik stratejiler, e-turquality, kamu özel sektör destek teşvikleri, yurt dışında şirket kuruluşu, ürün belgelendirme, hukuki ve mali şartlar hakkında bilgiler paylaşılacak. Yurt dışındaki Türk yazılım firmalarının tecrübeleri ve ihracat stratejileri, Türkiye venture capital deneyimi katılımcılara aktarılacak. Almanya, İngiltere, Azerbaycan ve Özbekistan yatırım fonları yazılımcılarla buluşturulacak.
(26-27 Haziran 2024, Dedeman Hotel)