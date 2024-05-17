Bu Batman başka Batman

Geçtiğimiz günlerde Batman Üniversitesi'nin düzenlediği "Değişim Bilişimle Gelecek" temalı IFEST 2024 Bilişim Festivali'ne katıldım. Davet aldığım anda çok heyecanlandım. Batman’da doğup büyümüş ve üniversite öğrenimi için 1982’de Ankara’ya yerleşmiş biri olarak, 42 yıl sonra memleketime, Batman Üniversitesi’ne ve üstüne üstlük 40 yıla yakındır emek verdiğim bilişim odaklı bir etkinliğe katılacak ve de bu topraklarda büyüyen okuyan gençlere, TOBB Türkiye Yazılım Meclis Başkanı olarak hitap edecektim.

Bu da bana bana ayrı bir duygu yükledi. Küçükken çokça yediğim tandır ekmeğinin kokusu halen burnumda tütüyordu. TPAO Batman Bölge Müdürlüğü’nde 22 sene çalışmış ve sonrasında her şeyinden fedakarlık edip Jeoloji Mühendisliği okumam için Ankaralara göç eden Canım Babam Azmi Yılmaz Barut hayatta olsaydı ve görseydi ne kadar mutlu olurdu.

Değişim bilişimle gelecek

Bu vizyonu ortaya koyan Batman Üniversitesi Rektörü Sn. Prof. Dr. İdris Demir Hocamızı öncelikle tebrik ediyorum. Ayrıca başta Batman Valisi, Milletvekilleri, il idareleri, iş dünyası, Ticaret ve Sanayi Odamız, halk ve gençler dâhil eskilerin dediği gibi mülki erkân topyekûn Üniversite’nin bilişime ve teknolojiye verdiği önem çerçevesinde Batman’ın ‘Bilişimle Değişim’ vizyonuna inanıp, sahiplenerek gençlerimize aşılamak üzere verdikleri destek ile ortaya koydukları irade son derece değerli. Açılış öncesi müzik resitali çok güzel geldi. Rektörümüzün açılış konuşmasını, Batman’ın gelişimini anlatan sunumunu gururla keyifle dinledim ve izledim.

TBD Genel Başkanı Sn. Rahmi Aktepe’nin yaptığı konuşmada Batman’ın bu vizyonunu destekleyiciydi. Aynı zamanda Üniversite ve TBD arasında işbirliği protokolü de imzalandı. Birbirinden değerli akademisyenler, sivil toplum liderleri, iş insanları, İsviçre’den gelmiş konuşmacıların da olduğu etkinlikte blokzincir, yapay zekâ, metaverse, siber güvenlik ve birçok konu işlendi, oturumlar ve sunumlarla zengin bir içerik vardı.

Teknofest gençliği, dene-yap atölye çalışmaları, oyun yazılımlarını sergileyen genç girişimciler, sektör firmaları standlarda sundukları ürünleriyle ilgi çekiciydiler. Dijital dönüşüm panelinde yaptığım konuşma ile gençlere yazılım alanında girişimci olmaları yönünde tavsiyelerde bulundum ve özellikle de sivil topluma katılmalarını önerdim. Batman’da özellikle bilişim teknolojileri ve yazılım alanında gelişmekte olan ekosistemi desteklemek büyütmek üzere elçilik görevini üstlenmeye hazır olduğumu da belirttim.

Bu Batman başka Batman

Petrolü, Üniversitesi, Sanayisi, Batman Çayı, Hasan Keyf ’i, tarihi, kültürü, tarıma elverişli verimli arazileri, hayvancılığı, güneş enerjisi ve de bilişime, yazılıma, teknolojiye özellikle de internete olan ilgisiyle bambaşka ve modern bir Batman çıkıyor karşınıza. Batı Raman Petrol sahasında Batman çayının dibinde geniş yemyeşil doğayla iç içe bir alanda konumlanmış üniversite kampüsünü de çok beğendim. Ayrıca gördüğümüz ilgi ve yakınlık, yöresel yemekler, tandır ekmeği, düzenlenen geziler her şey çok güzeldi. Bilişimle değişim vizyonu çerçevesinde örnek nitelikteki bu tür etkinliklerle gençlerimizi bilişime yazılıma teknolojiye yenilikçiliğe ve de girişimciliğe yönlendirecek üniversite etkinliklerine her zaman olduğu gibi katkı ve destek vermek için hazırız.