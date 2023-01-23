Bu hafta elektriklendim

Son dönemde otomotiv sektöründe yatıyoruz elektrik, kalkıyoruz elektrik. Benzin kafalılar bu işten biraz mutsuz olsa da elektrikli otomobiller bir realiteye dönüştü. Ben hala benzinlilerde ve özellikle şarj edilebilir hibritlere büyük potansiyel görüyorum o ayrı. Bu hafta Kia EV6 kullanırken de bunu hissettim.

Öncelikle herkes size bakıyor, ürkek bakışlardan otomobille ilgili merak edilen çok fazla şeyin olduğunu anlıyorsunuz. Bu arada 2022 yılında yılın otomobili seçilen bir model EV6. Bir dip not da geçen haftadan yine elektrikli Jeep Avenger da 2023’te yılın otomobili oldu, yani elektrikli rüzgarı sürmeye devam ediyor. Dönelim EV6’ya 77.4 kWh güç yani 325 HP, dört tekerlekten çekişli bir aktarma. Çok farklı bir tasarım ve yeni Kia modellerinin belki de başarısının anahtarı. Çünkü yeni modeller ondan esinleniyor.

Niro örneğinde gördüğümüz gibi. Dev 20 inçlik jantlar dikkat çekici, direksiyonun tasarımına gözüm pek alışmadı. Bolca multimedya oyuncağı her otomobilde olduğu gibi diyelim. Eski Kia modelleri geliyor aklıma da gelinen nokta gerçekten çok başarılı, her ne kadar şimdilik kuzeni Hyundai Ioniq’i kullanmasam da onun da böyle olduğunu tahmin ediyorum.

Fiyatlara hiç girmiyorum, ne fiyat listelerini yakalayabiliyorum ne de o milyonlara gözüm alıştı. EV6’yı genelde şehir içinde kullandığım için uzun yolla alakalı menzil durumu için büyük sözler etmek istemem ama aktif rejenerasyon sistemi direksiyonun ardındaki kulakçıklarla birlikte çalışıyor ve size her frenlemeden bonus gibi şarj kazandırıyor.

İ Pedal özelliğini kullanmak da pratik. Spor modunda ara hızlanmalar oyun parkında gibi hissettiriyor kendinizi, mancınık gibi adeta. Yani elektriklilere alıştım