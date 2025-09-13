Bugün 10’ların günü, #hepbirlikte kutlayalım

10’lar gece gündüz yazdıkla­rı kodlarla hayatımızı, dünya­yı dönüştürüp, geleceğe taşıyanlar. 10’lar benim, sizin hepimizin, ülkemi­zin, dünyanın yazılımcıları, gururumuz. 10’lar yılda bir değil her zaman destekleme­miz gereken değerler.

Dünya Yazılımcılar Gününüz Kutlu olsun.

256. gün

Dünya Yazılımcılar Günü, 2009’dan bu ya­na, dünya genelinde teknoloji toplulukların­ca çeşitli etkinliklerle hackathon’lar, semi­nerler ve konferanslarla yılın 256. Gününde kutlanmakta. Bu seçimin temeli ikili sayı sis­temine dayanır: 256, 2’nin sekizinci kuvveti­dir (28) ve 8 bitlik bir baytın alabileceği farklı değer sayısını (0–255) simgeler. 256’nın ikili gösterimi 1 0000 0000’dır; bu da onu 365’ten küçük en büyük 2’nin kuvveti yapar. Artık yıllarda 12 Eylülde, diğer yıllarda ise 13 Ey­lülde kutlanır.

Görünmez sessiz kahramanlar

Dijital dünyanın mimarları, kurumların kalbi, toplumların umudu, büyümenin mo­toru onlar. Yalnızca kod yazmaz; problemi matematiğe çevirir, riski yönetir, kullanıcı deneyimini sadeleştirirler.

İlk kod satırını yazarken aldığı hata mesa­jında ne kadar efor sarfettiği, çözünce de ne kadar mutlu olduğu o günü hiç unutmazlar. Sorunlar vız gelir onlara ve vazgeçmezler.

Sabahın erken saatlerinde bir KOBİ’nin satış platformunu geliştirirken, gece yarıla­rı bir kamu sistemini ayakta tutarken veya bir eğitim uygulamasını tasarlarken göster­dikleri sabır, tutku ve yaratıcılık, kurumların belkemiğini oluşturur.

Kurumları, sektörleri dijitalleştirir, yeni gelir kaynakları açılmasına imkân sağlar, ge­liştirdikleri sistemlerle hayat kurtarır, ürün­leri globale taşır, hayalleri gerçeğe dönüştü­rürler. Böylece sektörler büyür, yeni iş alan­ları oluşur. Her gelişimde muhakkak pay sahibidirler.

Bilgisayar ekranına gömülerek geliştirdi­ği yazılım eserleri, nasıl elle tutulur nesneler gibi görülmüyorsa, kendileri de görünmez, sessiz kahramanlar onlar. Her türlü afette en çok başvurduğumuz, hemen imdadımıza ye­tişen, hızlıca toplanıp büyük bir ordu haline dönüşebilen siber vatanın teknoloji askerle­ri onlar.

Kutlayalım, teşekkür edelim ve destekleyelim

Yazılım firmaları, kamu yöneticileri, iş dünyası liderleri, okul ve üniversite idareci­leri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşla­rı yöneticileri ve aileler gelin #hepbirlikte yanıbaşımızdaki emektar erkek ya da kadın tüm yazılımcılarımızı çok sevdiği bilgisaya­rının başından kaldırıp bir kahve ısmarlaya­lım, kutlayalım, teşekkür edelim. Bugün cu­martesi tatil ama pazartesi de olur.

Hangi dilden, dinden, hangi ırk ya da mil­letten olursa olsun dünyayı teknolojiyle dö­nüştürüp geleceğe taşıyan bu değerlerimizi #hepbirlikte kutlayalım!

Ekonomik büyüme, ulusal güvenlik ve sos­yal eşitlik için nitelikli yazılımcıların yetiş­mesine katkıda bulunalım. Esnek çalışma, arge kütüphanelerine laboratuvarlara eri­şim, staj, burs, iletişim ve etkileşim ortamla­rı, seminerler ve konferanslara, yarışmalara, tecrübe edinebileceği projelere katmak, sos­yalleşme gibi konular yanında kodlama tut­kularına, azimlerine, girişimcilik hırslarına, fikirlerine, projelerine hayallerine destek olalım, cesaretlendirelim, motive edelim.

Sizler bizim gururumuzsunuz

Sevgili yazılımcı dostlar. Yapay zekâ, veri bilimi, siber güvenlik, IoT, otonom sistemler, blokzincir ve bulut bilişim gibi teknolojik alanlarda ar-ge’ye, yenilikçiliğe devam. Algo­ritmik ve analitik düşünme yeteneklerimizi geliştirelim. Açık kaynak topluluk projeleri­ne katılalım, mentorluk yapalım. Ülkemiz­de de ortak proje toplulukları oluşturalım. Ürün zihniyetimizi canlı tutalım; güvenliği tasarımımıza gömüp, etiği önceliğimiz yapa­lım. Başarı hikâyelerimizi paylaşalım.

Bu özel günümüzde #YazılımcılarGünü #ProgrammersDay etiketiyle paylaşalım.

Geleceği kodlayan görünmez sessiz kahra­manlarımız, sizler gururumuzsunuz, ilham vermeye devam.

Son söz: Yazılım geleceğimiz, yazılımcı­lar sahip çıkmamız gereken değerlerimizdir, #hepbirlikte sahiplenelim destekleyelim.