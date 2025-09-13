Bugün 10’ların günü, #hepbirlikte kutlayalım
10’lar gece gündüz yazdıkları kodlarla hayatımızı, dünyayı dönüştürüp, geleceğe taşıyanlar. 10’lar benim, sizin hepimizin, ülkemizin, dünyanın yazılımcıları, gururumuz. 10’lar yılda bir değil her zaman desteklememiz gereken değerler.
Dünya Yazılımcılar Gününüz Kutlu olsun.
256. gün
Dünya Yazılımcılar Günü, 2009’dan bu yana, dünya genelinde teknoloji topluluklarınca çeşitli etkinliklerle hackathon’lar, seminerler ve konferanslarla yılın 256. Gününde kutlanmakta. Bu seçimin temeli ikili sayı sistemine dayanır: 256, 2’nin sekizinci kuvvetidir (28) ve 8 bitlik bir baytın alabileceği farklı değer sayısını (0–255) simgeler. 256’nın ikili gösterimi 1 0000 0000’dır; bu da onu 365’ten küçük en büyük 2’nin kuvveti yapar. Artık yıllarda 12 Eylülde, diğer yıllarda ise 13 Eylülde kutlanır.
Görünmez sessiz kahramanlar
Dijital dünyanın mimarları, kurumların kalbi, toplumların umudu, büyümenin motoru onlar. Yalnızca kod yazmaz; problemi matematiğe çevirir, riski yönetir, kullanıcı deneyimini sadeleştirirler.
İlk kod satırını yazarken aldığı hata mesajında ne kadar efor sarfettiği, çözünce de ne kadar mutlu olduğu o günü hiç unutmazlar. Sorunlar vız gelir onlara ve vazgeçmezler.
Sabahın erken saatlerinde bir KOBİ’nin satış platformunu geliştirirken, gece yarıları bir kamu sistemini ayakta tutarken veya bir eğitim uygulamasını tasarlarken gösterdikleri sabır, tutku ve yaratıcılık, kurumların belkemiğini oluşturur.
Kurumları, sektörleri dijitalleştirir, yeni gelir kaynakları açılmasına imkân sağlar, geliştirdikleri sistemlerle hayat kurtarır, ürünleri globale taşır, hayalleri gerçeğe dönüştürürler. Böylece sektörler büyür, yeni iş alanları oluşur. Her gelişimde muhakkak pay sahibidirler.
Bilgisayar ekranına gömülerek geliştirdiği yazılım eserleri, nasıl elle tutulur nesneler gibi görülmüyorsa, kendileri de görünmez, sessiz kahramanlar onlar. Her türlü afette en çok başvurduğumuz, hemen imdadımıza yetişen, hızlıca toplanıp büyük bir ordu haline dönüşebilen siber vatanın teknoloji askerleri onlar.
Kutlayalım, teşekkür edelim ve destekleyelim
Yazılım firmaları, kamu yöneticileri, iş dünyası liderleri, okul ve üniversite idarecileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları yöneticileri ve aileler gelin #hepbirlikte yanıbaşımızdaki emektar erkek ya da kadın tüm yazılımcılarımızı çok sevdiği bilgisayarının başından kaldırıp bir kahve ısmarlayalım, kutlayalım, teşekkür edelim. Bugün cumartesi tatil ama pazartesi de olur.
Hangi dilden, dinden, hangi ırk ya da milletten olursa olsun dünyayı teknolojiyle dönüştürüp geleceğe taşıyan bu değerlerimizi #hepbirlikte kutlayalım!
Ekonomik büyüme, ulusal güvenlik ve sosyal eşitlik için nitelikli yazılımcıların yetişmesine katkıda bulunalım. Esnek çalışma, arge kütüphanelerine laboratuvarlara erişim, staj, burs, iletişim ve etkileşim ortamları, seminerler ve konferanslara, yarışmalara, tecrübe edinebileceği projelere katmak, sosyalleşme gibi konular yanında kodlama tutkularına, azimlerine, girişimcilik hırslarına, fikirlerine, projelerine hayallerine destek olalım, cesaretlendirelim, motive edelim.
Sizler bizim gururumuzsunuz
Sevgili yazılımcı dostlar. Yapay zekâ, veri bilimi, siber güvenlik, IoT, otonom sistemler, blokzincir ve bulut bilişim gibi teknolojik alanlarda ar-ge’ye, yenilikçiliğe devam. Algoritmik ve analitik düşünme yeteneklerimizi geliştirelim. Açık kaynak topluluk projelerine katılalım, mentorluk yapalım. Ülkemizde de ortak proje toplulukları oluşturalım. Ürün zihniyetimizi canlı tutalım; güvenliği tasarımımıza gömüp, etiği önceliğimiz yapalım. Başarı hikâyelerimizi paylaşalım.
Bu özel günümüzde #YazılımcılarGünü #ProgrammersDay etiketiyle paylaşalım.
Geleceği kodlayan görünmez sessiz kahramanlarımız, sizler gururumuzsunuz, ilham vermeye devam.
Son söz: Yazılım geleceğimiz, yazılımcılar sahip çıkmamız gereken değerlerimizdir, #hepbirlikte sahiplenelim destekleyelim.
