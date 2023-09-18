  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Ferit Barış PARLAK
  4. Büyürsün de kalkınabilir misin?

Büyürsün de kalkınabilir misin?

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Kendi döneminde dışlanan ve düşüncesi sonradan kabul gören “bilim adamları” ile doludur tarih…

Yanı sıra… Bilimlerin geçmişinin, maliyetli hatalarla dolu olduğunu da anlatır tarih…

Dünya halklarının çoğunluğu hatalar nedeniyle, oldukça maliyetli bir süreç yaşıyor… Maliyet düşürmek için ne yapıyor? Bıkmadan usanmadan, popülizme yakın “yeni fikirler” deniyor!

Yeni fikirlerin getirisini/götürüsünü anlamak “uzun zaman” gerektiriyor… Bu nedenle “yeni fikir” dediğin politikaya, Ar-Ge harcaması gibi bakmak, yüzde 3-4 veya 5 bütçe ayırmak, işletmenin tüm bütçesini o fikre bağlamamak gerekiyor…

Yeni fikir aynı zamanda risk, beklentilerde endişe/kaygı ve yeni/yıkıcı maliyetler anlamı da taşıyabiliyor…

 Oysaki bilim, uygulanmış/denenmiş modeller ve yaşanmışlıklar da var… Maliyetleri düşürebilmenin yollarını açıkça gösteriyor…

Ve… Bu verilere/gerçeklere odaklı politika geliştiren ve her koşulda uygulayan ülkelerin halkları, diğerlerine göre yüksek refah içinde yaşıyor…

VELHASIL

Enflasyon için de, bilim ve yaşanmışlıklar yol gösteriyor… Cari açık için de, işsizlik için de…

Bilim ve yaşanmışlıklar, bizim gibi cari açık veren ve dış ticarette “yabancı para birimi kullanmaya mecbur” ülkeler için ne diyor:

Rasyonel bir eğitimle teknik/dünyayı okuyabilen insanlar yetiştirmez; Onlara güven/itibar/ ayrıcalık vermez; Gelecek beklentilerini olumluya çevirmezsen…

Sadece faiz düşürüp/ artırarak büyüyebilirsin ama verimliliği/tasarrufu/ kalkınmayı/refahı artıramaz, enflasyonu/ işsizliği/cari açığı düşüremezsin…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Alışkanlıklar “orta vadede” bırakılır mı? 11 Eylül 2023
On dokuzuncu OVP’de "gerçekçilik" farkı 07 Eylül 2023
Dünyadaki tüm büyükbaşları doyurabiliriz 04 Eylül 2023
“Araba alma” diyemezsin… 28 Ağustos 2023
Hızlı trende, yük taşımacılığı öncelik olmalıydı (4) 21 Ağustos 2023
Hisarcıklıoğlu: Biz koşmaya hazırız 17 Ağustos 2023
Tarım Kredi ürünleri satış noktası 4 bine çıkacak 16 Ağustos 2023
Tarım Bakanlığı’nın planı, bu eğitim sistemiyle tutar mı? 14 Ağustos 2023
Niyet değil, uygulama esas olacak… 07 Ağustos 2023
“Dengeleri bozmadan…” 31 Temmuz 2023