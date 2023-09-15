Çalışanlarını ortak alan Turan şimdi de Gürcistan’a girdi

Geçen yıl mayıs ayında kurulan Türk dijital ödeme sistemi Turan, bu yılın başında da Azerbaycan’a girerek ilk yurtdışı operasyonuna başlamıştı. Turan’ın Kurucusu Özgür Bayraktar, geçtiğimiz günlerde bana iki önemli gelişmeden bahsetti.

Bunlardan ilki yeni bir ülkeye adım attıklarıydı. Diğeri ise şirketin ortaklık yapısındaki önemli değişim. Bayraktar, Türkiye’de pek rastlanmayan ama özellikle ABD ve Avrupa ülkelerinde uzun süredir gerçekleşen bir yapıyı şirkette uygulamaya başladığını dile getirdi. Bayraktar, “Çalışanlarımız bizim en büyük en önemli gücümüz. Onların yarattığı değer ile büyüyoruz.

Bu büyümede onların payı yüksek. Biz de bu düşünceyle onları şirketimize ortak etmeye karar verdik” dedi. Yani Özgür Bayraktar, şirketi Turan’da sahip olduğu hisselerin bir kısmını çalışma arkadaşlarıyla paylaşmış. Bayraktar, “Bu hem onları hem de bizi motive edecek. Turan ne kadar büyürse, çalışanlarımızın gücü de o kadar artacak” diye konuştu. Bayraktar’ın ikinci haberi ise şirketin girdiği ikinci pazar olan Gürcistan ile ilgili.

Türkiye’nin hem turizmde hem de ihracatta en önemli ortağı olan, son yıllarda enerji dahil bir çok projenin yatırıma dönüştüğü Gürcistan’a adım attıklarını dile getiren Bayraktar, “Turan ile Orta Asya’da bulunan ülkelere açtığımız para transferi koridoruna Gürcistan ile yeni bir finansal rota daha ekledik. Türkiye ve Gürcistan arasındaki finansal sınır kapısını, dijitale taşıdığımız için çok heyecanlı ve mutluyuz. Türkiye’den Azerbaycan’a olduğu gibi, Türkiye’den Gürcistan’a para transferini geliştirirken de güçlü iş ortağımız United Payment ile birlikte ilerledik.

Üstelik tüm transfer süreçlerini belirli bir süre hiçbir komisyon ücreti olmadan sunuyor olacağız. Önümüzdeki dönemlerde hedeflerimiz ise Özbekistan ve Kırgızistan olacak. Çalışmalarımız artık son aşamaya geldi. Bu iki ülkeden ayrı olarak bazı sürprizlerimiz de kısa zamanda kullanıcılarımız ile buluşturacağız” dedi.

Dijital para köprüsü kuruyor

Bayraktar ile sohbetimizde Orta Asya’daki diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan görüşmeleri soruyorum. “Geçen yıl Ocak ayında Orta Asya’daki soydaş ülkelerle dijital para köprüsünü Azerbaycan’a girerek kurduk. Şimdi sırada diğerleri var. İlk etapta Özbekistan ve Kırgızistan ile görüşmelerimiz, temaslarımız sürüyor. Çalışmalarımız artık son aşamaya geldi” dedi.

Türk dünyası ve sınır ülkeler arasında kurulan dijital para köprüsü, turizm başta olmak üzere birçok alanı da olumlu etkileyecek. Diğer haber olan çalışanların şirkete ortak olması da diğer firmalara örnek olması gerekiyor. Zira kazandıkça paylaşma, firmalara sadakati de artırır, verimliliği de.