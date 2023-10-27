Cumhuriyetin yeni yüzyılı, bilişimin yüzyılı

Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Yeni yüzyılın da ülkemiz için hayırlara vesile olmasını dilerim. Türkiye Cumhuriyeti yeni yüzyılı bilişimin yüzyılı olacak.

Yıllardır “Türkiye Bilişimle Kalkınacak” sloganları ile sesimizi duyurmaya çalışırız. Farkındayız ya da değiliz. Bilişim yıllardır hayatımızda. Elimizde cebimizde ofisimizde kafemizde havada karada her yerde bizimle. Bilişim teknolojileri hem işimizi, hem hayatımızı hem de gelişim sürecimizi kolaylaştıran önemli bir araç.

Ama atlamamamız gereken önemli tarafı da ; ülkemizdeki üretim potansiyeli ile dünyanın en büyük ekonomileri arasına girmemizi sağlayacak önemli fırsatları da sunmakta olduğudur. Potansiyeli yüksek, pratik zekâsı süper ve çalışkan, istekli genç beyinler nesline sahibiz ve gümbür gümbür geliyorlar. Türkiye genç girişimci ekosistemi son yıllarda bambaşka bir seviyeye geldi.

İşte bu gençlerin elinden tutmamız, onlara yol göstermemiz ve girişimlerinin döviz getirici yapıya gelmesi için daha çok çalışmalıyız. Bizlerin, devletin, sivil toplum kuruluşlarının ve tüm kesimlerin çabaları kıymetli, ancak daha hızlı olmalı ve de daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Avrupa Birliği 2030 yılında 20 milyon bilişimci yetiştirme hedefi koydu.

Bizde şimdiden küçük yaşlardan itibaren, içerisine aileleri de katarak gelecek yüzyılda daha güçlü, daha müreffeh ve kişi başına gelir seviyesini çok daha iyi seviyelere çıkaracak bir Bilişim Yüzyılını inşa edebiliriz. Biz yıllardır inandık ve mücadele ediyoruz. Sesimizi duyurmaya ve kitleleri bilişime davet etmeye, bilişimin hem kullanımda hem de üretimdeki önemine dikkat çekmeye, farkındalığı artırmaya çalışıyoruz. Yeni yüzyılımıza dünden daha umut dolu giriyoruz.

Bugüne kadar olduğu gibi bu yüzyılın hemen başından itibaren de “Bilişim, Yazılım, İnternet, 5G, 6G, İletişim Teknolojileri, Bulut Bilişim, Siber Güvenlik, Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme, WEB3, Semantik İnternet, Blokzincir, Dijital Para, Dijital Ekonomi Metaverse, Nesnelerin ve Davranışların İnterneti, Büyük Veri, Veri Bilimi, Veri Analitiği, Akıllı Yaşam Teknolojileri, Akıllı Şehirler, Otonom ve Robotik Sistemler, Oyun geliştirme, Mobilite, Kuantum Kompüting, Uzaktan Çalışma, Sanal Teknoparklar, Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar, Süreç-Proje-Ürün-Müşteri İlişkileri Yönetimi Otomasyonu ve Teknolojileri, Dijital Dönüşüm ve Değişimle Dijitalleşmenin önemini ve bu alanlardaki becerilerimizi ve başarı hikayelerimizi” ülkemize olan katkılarını, potansiyelini, sektör, sivil toplum, akademisyenler ve kamu temsilcileriyle yine birlikte “ortak akıl ve ortak ses” ile anlatmaya, duyurmaya ve farkındalığı artırmaya devam edeceğiz.

Geleceğimizi daha fazla bilişimle şekillendirmek için muhakkak İlköğretim ve Üniversite eğitim müfredatlarının bilişim yazılım teknoloji ve girişimciliği içerecek, geleceğe dönük programlara uygun şekilde yenilenmesi ve/veya kökten değişmesi de bu sürecin en önemli yapıtaşlarındandır.

Çocukların küçük yaşta bilişimle, yazılımla, teknolojiyle tanışmalarından korkmayalım. Aksine destekleyelim. Geleceğin standartlarında teknolojiyi yalnızca kullanan değil, mevcut durumdan daha öteye taşıyarak dah fazla üreten ve ihraç eden bir ülke olabilmemiz için aileler ve büyükler olarak bilişime, yazılıma ve teknolojiye sahip çıkalım, gelecek nesillerimizi de bu yönde destekleyelim. İşte o zaman Türkiye yeni yüzyılı bilişim yüzyılı olacaktır.