Danışırsan ‘bağ’, danışmazsan ‘dağ’ olur!
Teknolojinin baş döndürücü ivmesi ile ürünler, metodolojiler ve mevzuatlar sürekli yenileniyor. Bu hızlı ve karmaşık çağda, riskleri azaltıp, zamanı ve bütçeyi çarpan etkisiyle kullandıran danışmanlığın önemi bir kez daha ortaya çıkmakta. Meşhur atasözümüz “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur” der. İyi bakmak için de danışmak gerek. Yani “Danışırsak ‘bağ’, danışmazsak ‘dağ’ olur” da diyebiliriz.
Atalarımız “Akıl akıldan üstündür” veya “Bir bilene sor, bin bilenden işit” demişler. 50+, 60+, hatta 70+ kuşağın birikimini güncel teknik yetkinlikle birleştirdiğimizde, hataları erken yakalayıp fırsatları zamanından önce görerek, işimizi verimli, düzenli ve bereketli bir bağa dönüştürüp, meyvelerini de güzel güzel yiyebiliriz.
Danışmanlık kimlere ne sağlar?
Bir atasözümüz “Danışan dağ aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış” diyerek, her şirketin yolculuğunda danışmanlığın kritik olduğunu, Hint bilgeliğinde ise “Bir bilgenin sözü, bin hatayı önler” sözü paralel projeleri, teknik borcu ve regülasyon engellerini önleyerek, bütçeyi koruyabileceğimizi ve pazar fırsatlarını değerlendirebileceğimizi hatırlatır.
Girişimde bulunmak, büyümek, küreselleşmek, pazara girmek, ihracatı artırmak, yatırım almak, teknolojiye yatırım yapmak veya dönüşmek için stratejik rehberliğe ihtiyaç duyarız. Pazar derinliği, ürün-pazar uyumu, yerelleştirme, veri egemenliği, konumlandırma, fiyatlandırma, yatırım tezi, metrikler, yol haritası ve yetenek planlaması gibi alanlarda hedef-kaynak uyumu sağlamak, ölçülebilir kriterler tanımlamak, mevzuat uyumunu erkenden netleştirmek isteriz. Danışmanlık alarak, veri ihlaliyle milyonlarca lira zararı önleyebilir, bulut geçişinde %40 fazla maliyetle boğuşmak zorunda kalmayabilir, ürün-pazar uyumunu %30 hızlandırabilir; dijital dönüşümle maliyetleri %20-40 azaltabiliriz.
Teknolojik alanlarda danışınca neler olur?
Yapay zekâ, veri bilimi, blokzincir, web3: Yapay zekâ projelerini kârlılığa göre sıralayabilir, veri yönetişimini yapılandırabilir, etik YZ çerçevesi kurulup, regülasyon uyumlu blokzincir çözümleri geliştirilebilir. %30 operasyonel tasarruf sağlayan analitik ürünler ve yeni gelir modelleri ortaya çıkabilir, veri kaosu ve yasal riskler önlenebilir.
Dijital dönüşüm, akıllı üretim, lojistik: Süreçleri sadeleştirebilir, sistem entegrasyonunu yönetebilir, dijital ikiz ve kestirimci bakım uygulayabilir, izlenebilirlik sağlanabilir. Maliyetler %20-40 azalabilir, kalite ve hizmet seviyesi yükselebilir, stok sorunları ve verimsizlik önlenebilir.
Sürdürülebilirlik, yeşil bilişim, bulut, veri merkezleri: Enerji ayak izini ölçebilir, karbon muhasebesi kurabilir, çoklu bulut ve yeşil veri merkezi tasarımlarıyla maliyet optimizasyonu sağlanabilir. %30 tasarruf elde edilebilir, ESG uyumuyla güven artabilir, veri kaybı ve regülasyon riskleri azalabilir.
Siber güvenlik, dayanıklılık: Zero Trust stratejisi, tedarik zinciri denetimi, siber sigorta rehberliği ile veri ihlalleri %50 azaltılabilir, iş kesintileri sınırlandırılabilir, siber saldırılar ve finansal kayıplar önlenebilir.
IoT, otonom sistemler, robotik: Veri mimarisi, güvenlik standartları ve gelir modelleriyle prototipler üretime taşınabilir. Verimlilik %25 artırılabilir, gelir artışı sağlanabilir, sistem arızaları engellenebilir, güvenlik açıkları önlenebilir.
Kamuda dönüşüm: Standart uyumu, otomatik denetim, veri yönetişimi ve açık kaynak teknoloji politikalarıyla dönüşüm hızlandırılabilir. Maliyetler düşürülebilir, yerli ekosistem ölçeklenebilir, bürokrasi ve uyum sorunları azalabilir.
Doğru danışmanı nasıl seçeriz?
Bir Arap atasözü ise “Yolunu bilmeyen, rehber arar” der. Doğru danışman; bağımsızlık, etik çerçeve, ölçülebilir başarılar, güncel teknik derinlik ve sektör deneyimiyle fark yaratır. Referanslı başarılar, çıkar çatışması yönetimi ve veri gizliliği kritik kriterlerdir. Sadece rapor üretmez, sahada sonuç aldırır.
Son söz: Alman atasözü “Akıl sormak, aklın işaretidir” der. Yani aklı dışarıda aramayıp, doğru aklı masaya davet edebilir, aşılmaz dağlar yerine erişilebilir bağlarımız olabilir.
