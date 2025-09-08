Danışırsan ‘bağ’, danışmazsan ‘dağ’ olur!

Teknolojinin baş döndürücü ivmesi ile ürünler, metodolojiler ve mevzuatlar sü­rekli yenileniyor. Bu hızlı ve karmaşık çağda, riskleri azaltıp, zamanı ve bütçeyi çarpan et­kisiyle kullandıran danışmanlığın önemi bir kez daha ortaya çıkmakta. Meşhur atasözü­müz “Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur” der. İyi bakmak için de danışmak gerek. Yani “Danışırsak ‘bağ’, danışmazsak ‘dağ’ olur” da diyebiliriz.

Atalarımız “Akıl akıldan üstündür” veya “Bir bilene sor, bin bilenden işit” demişler. 50+, 60+, hatta 70+ kuşağın birikimini güncel teknik yetkinlikle birleştirdiğimizde, hatala­rı erken yakalayıp fırsatları zamanından önce görerek, işimizi verimli, düzenli ve bereketli bir bağa dönüştürüp, meyvelerini de güzel gü­zel yiyebiliriz.

Danışmanlık kimlere ne sağlar?

Bir atasözümüz “Danışan dağ aşmış, da­nışmayan düz yolda şaşmış” diyerek, her şirketin yolculuğunda danışmanlığın kri­tik olduğunu, Hint bilgeliğinde ise “Bir bil­genin sözü, bin hatayı önler” sözü paralel projeleri, teknik borcu ve regülasyon engel­lerini önleyerek, bütçeyi koruyabileceğimi­zi ve pazar fırsatlarını değerlendirebileceği­mizi hatırlatır.

Girişimde bulunmak, büyümek, küresel­leşmek, pazara girmek, ihracatı artırmak, yatırım almak, teknolojiye yatırım yapmak veya dönüşmek için stratejik rehberliğe ih­tiyaç duyarız. Pazar derinliği, ürün-pazar uyumu, yerelleştirme, veri egemenliği, ko­numlandırma, fiyatlandırma, yatırım te­zi, metrikler, yol haritası ve yetenek plan­laması gibi alanlarda hedef-kaynak uyumu sağlamak, ölçülebilir kriterler tanımlamak, mevzuat uyumunu erkenden netleştirmek isteriz. Danışmanlık alarak, veri ihlaliyle milyonlarca lira zararı önleyebilir, bulut ge­çişinde %40 fazla maliyetle boğuşmak zo­runda kalmayabilir, ürün-pazar uyumunu %30 hızlandırabilir; dijital dönüşümle mali­yetleri %20-40 azaltabiliriz.

Teknolojik alanlarda danışınca neler olur?

Yapay zekâ, veri bilimi, blokzincir, web3: Yapay zekâ projelerini kârlılığa göre sıralayabilir, veri yönetişimini yapılandıra­bilir, etik YZ çerçevesi kurulup, regülasyon uyumlu blokzincir çözümleri geliştirilebilir. %30 operasyonel tasarruf sağlayan analitik ürünler ve yeni gelir modelleri ortaya çıka­bilir, veri kaosu ve yasal riskler önlenebilir.

Dijital dönüşüm, akıllı üretim, lojistik: Süreçleri sadeleştirebilir, sistem entegras­yonunu yönetebilir, dijital ikiz ve kestirimci bakım uygulayabilir, izlenebilirlik sağlana­bilir. Maliyetler %20-40 azalabilir, kalite ve hizmet seviyesi yükselebilir, stok sorunları ve verimsizlik önlenebilir.

Sürdürülebilirlik, yeşil bilişim, bulut, ve­ri merkezleri: Enerji ayak izini ölçebilir, kar­bon muhasebesi kurabilir, çoklu bulut ve ye­şil veri merkezi tasarımlarıyla maliyet op­timizasyonu sağlanabilir. %30 tasarruf elde edilebilir, ESG uyumuyla güven artabilir, ve­ri kaybı ve regülasyon riskleri azalabilir.

Siber güvenlik, dayanıklılık: Zero Trust stratejisi, tedarik zinciri denetimi, siber si­gorta rehberliği ile veri ihlalleri %50 azaltı­labilir, iş kesintileri sınırlandırılabilir, siber saldırılar ve finansal kayıplar önlenebilir.

IoT, otonom sistemler, robotik: Veri mi­marisi, güvenlik standartları ve gelir mo­delleriyle prototipler üretime taşınabilir. Verimlilik %25 artırılabilir, gelir artışı sağ­lanabilir, sistem arızaları engellenebilir, gü­venlik açıkları önlenebilir.

Kamuda dönüşüm: Standart uyumu, oto­matik denetim, veri yönetişimi ve açık kay­nak teknoloji politikalarıyla dönüşüm hız­landırılabilir. Maliyetler düşürülebilir, yerli ekosistem ölçeklenebilir, bürokrasi ve uyum sorunları azalabilir.

Doğru danışmanı nasıl seçeriz?

Bir Arap atasözü ise “Yolunu bilmeyen, rehber arar” der. Doğru danışman; bağım­sızlık, etik çerçeve, ölçülebilir başarılar, güncel teknik derinlik ve sektör deneyimiy­le fark yaratır. Referanslı başarılar, çıkar ça­tışması yönetimi ve veri gizliliği kritik kri­terlerdir. Sadece rapor üretmez, sahada so­nuç aldırır.

Son söz: Alman atasözü “Akıl sormak, ak­lın işaretidir” der. Yani aklı dışarıda arama­yıp, doğru aklı masaya davet edebilir, aşılmaz dağlar yerine erişilebilir bağlarımız olabilir.