DB’nin ortak olduğu Figopara’ya yeni devler katıldı

Dünya Bankası’ndan Suudi ALJ Group’a birçok yatırım kurumu ve şirketinin yatırımcıları arasında yer aldığı Figopara’ya yeni ortak geldi. Oyak Yatırım, İstanbul Portföy Yönetimi AŞ, L2G Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Figopara’nın yeni yatırımcları oldu. Figopara, geçen yıl 9.8 milyar TL’lik finansmana aracılık etmişti.

Türkiye’de son dönemde ödeme sistemleri ve finansman platformu alanında dikkat çekici yatırımlar gerçekleşiyor. PayCore, Moka, Payten, MPTS gibi Türk şirketleri son birkaç yılda hızla büyüdü, hem yurtiçinden hem de yurtdışından yatırımlar almaya başladı.

Figopara, bu süreçte en dikkat çeken firmalardan biri. Yeni nesil alacak finansmanı platformu olan Figopara, geçen yıl L2G Ventures liderliğinde gerçekleşen Seri A turda, 50 milyon dolar değerleme ile 11 milyon dolar yatırım almıştı.

Bu yatırım turuna Suudi Arabistan merkezli Abdul Latif Jameel General Technology Ventures, Dünya Bankası Grubu üyesi IFC, Eczacıbaşı Momentum, Finberg, İş Bankası Maxis Yenilikçi GSYF, Logo Yazılım, Sabancı Ventures, ScaleX Ventures, TechOne Venture Capital ve Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altındaki TKYB Sermaye Fonu katılmıştı.

Figopara şimdi yeni bir ortaklığa imza atıyor. Markanın bağlı olduğu Figo Ticari Bilgi ve Uygulama Platformu Anonim Şirketi’nin ortak kontrolüne İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi, L2G Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Oyak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Fiba Gelecek Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nu da dahil oldu. Böylece Türk şirketine katılan yeni yatırımcılarla ortak kontrol yapısı da değişti.

Bu yıl hedef 18.6 milyar liralık işlem

2021 yılına göre 2.5 kat büyüyerek 9 binin üzerinde şirketin 9.8 milyar TL’lik finansmanına aracılık ettiği Figopara 2023 yılında 18,6 milyar TL’lik finansmana aracılık etmeyi hedefliyor.

Figopara Kurucu Ortağı Bulut Arukel, bu yılın başında yaptığı açıklamada “2023 yılında satın alma fırsatlarını değerlendirmeye ve yurt dışı büyüme hedeflerine odaklanacağız” demişti.

Arukel, 2022 yılını Türkiye’nin önde gelen bankaları ve aile şirketlerinin yanı sıra uluslararası finans kuruluşlarından 50 milyon dolar değerleme üzerinden 11 milyon dolar yatırım alarak kapattıklarını hatırlatarak şu bilgileri vermişti: “2022 yılında bir FinTek şirketinin aldığı en büyük yatırımlardan biri olduk.

Türkiye’den globale açılan FinTek’lerden biri olarak satın alma fırsatlarını değerlendirmeye ve yurt dışı büyüme hedeflerine odaklanacağız. İtalya’dan sonra Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinde de global açılımlarımızı devam ettireceğiz.

Farklı ülkelerde yaptığımız yurtdışı temaslarında iş modelimize olan ilginin yüksek olması küresele açılma noktasında bizi heyecanlandırıyor ve ne kadar da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.”

Marubeni, Temsa İş Makinaları'nın yüzde 100’ünün sahibi oldu

Dünya Gazetesi olarak hem Türkiye’de hem de yurtdışında gelişen yeni haberleri ilk kez sizlere duyuruyoruz. Bunlardan biri de 7 Haziran 2019’da ilk kez bu köşeden okuduğunuz Temsa İş Makinaları’ndaki hisse değişimiydi.

“Sabancı, İş Makinalarını’da Japon Marubeni'ye satıyor” başlığıyla verdiğimiz haberde Sabancı Holding’in 2014'te Temsa İş Makinaları şirketinin de yüzde 49'unu satmak düğmeye bastığını, o dönem Credit Suisse ile anlaşan Temsa’nın bu birimiyle Japonya'dan Sumitomo, Bayraktar Holding ilgilenmiş ancak hisseleri Marubeni Corp aldığını hatırlatarak, geri kalan hisseler için de görüşmelerin sürdüğünü belirtmiştik. İşte o süreçler tamamlandı ve merkezi Japonya'da bulunan Marubeni Corporation, Temsa İş Makinaları'nın geri kalan hisselerini de alarak yüzde payını yüzde 100’e çıkardı.

Şirketin adı da değişti

Yeni alımla birlikte Temsa İş Makinaları'nın ticari unvanı da 'Marubeni Dağıtım ve Servis AŞ' olarak değiştirildi. Marubeni Dağıtım ve Servis'ten yapılan açıklamaya göre, Temsa İş Makinaları'nın yüzde 49'luk hissesini 2014 yılında alan ve 2019 yılında yüzde 90'a yükselten Marubeni Corporation, 2023'ün şubat ayı itibarıyla hisse devir sürecini tamamlayarak şirketteki payını yüzde 100'e çıkarttı. Komatsu, Volvo Trucks, Dieci, Crown, Komatsu Joy ve Montabert markalarının distribütörlüğünü yürütmekte olan şirket ayrıca kiralama ve Platinum Used markası ile iş makinaları ve forkliftlerin ikinci el alım-satım hizmeti veriyor.

Azerbaycan ve Gürcistan’a da hizmet veriyor

İlk olarak 1983 yılında Komatsu distribütörlüğü ile faaliyetlerine başlayan şirket, sırası ile 2010'da İtalyan teleskopik yükleyici üreticisi Dieci, 2017'de dünyanın önde gelen ağır ticari araç markası Volvo Trucks, Amerika merkezli forklift ve depo ekipmanları markası Crown ve son olarak 2022'de yer üstü maden makinaları Komatsu Joy ile Montabert kırıcılarının distribütörlüklerini üstlenerek faaliyet alanın genişletti. İstanbul genel müdürlüğü, Gebze ve Ankara'daki teknik merkezleri, Hadımköy Volvo Trucks Center ve Adana'daki kova ve ataşman üretim merkezleri ile toplam 5 noktada 240 çalışan ile hizmet veren firma ayrıca, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'da 50'den fazla yetkili satıcı ve servis noktasını bünyesinde bulunduruyor.