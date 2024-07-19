Derinlerden gelen sesimiz duyuldu, ancak bir sorun var KOBİLER!

Yeni vergi yasa taslağında yer alan “teknoloji geliştirme böl­gelerinde (teknoparklar ve Ar-Ge mer­kezlerinde) faaliyet gösteren firmalara sağlanan vergi istisnalarının kaldırıl­ması” konusu son bir aydır gündemi­mizde. Teknoloji geliştirici, girişimci, yatırımcı ekosistemine ciddi oranlarda hasar vereceğini düşündüğümüz bu konu gündemimize düştüğü andan iti­baren bu yanlışın düzeltilmesi konusu­na odaklandık. TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak, teknoloji ekosistemi adına üstlendiğimiz sorumluluklar çerçevesinde toplantılar yaptık.

İstisnaların sürmesi önemli

Meclis üyesi olan veya olmayan fir­malarımız, sivil toplum kuruluşları­mız, odalarımız, meslek komitelerimiz, Ar-Ge merkezlerimiz, teknoparkları­mız, akademisyenler, on binlerce firma ve yüzbinlerce yazılımcılar ve girişim­ciler ile istisnaların halinde teknoloji ekosistemine vereceği hasarı, ülkemiz dijital dönüşümüne vereceği olum­suz etkiyi bir çok ortamda anlatmaya çalıştık. Gazeteler, bilişim medyası, TV programları, paneller ve sosyal medyada konuştuk tartıştık, çaba sarf ettik ve sesimizi duyurmaya çalıştık. 36. Madde ile Teknoloji geliştirme bölgeleri kazançları ile Ar-Ge ve tasarım indirimleri kapsam dışın­da tutulacak.

16.07.2024’te TBMM’ye sunulan yeni vergi yasa teklifinde yurtiçi asgari kurumlar vergisi ile ilgili 36. Madde de “10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cum­hurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararname­sinin 407. maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük iş­letmelerin istisna kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgeleri ka­zançları ile Ar-Ge ve tasarım indi­rimleri kapsam dışında tutulmuş­tur.” şeklinde yer almıştır.

Öncelikle teknoloji geliştirme böl­geleri ve Ar-Ge merkezlerinde faali­yet gösteren teknoloji geliştiren eko­sistemimiz adına istisnaların devam edecek olmasından dolayı memnun olduk, teşekkür ederiz.

KOBİ’lerin tümünü kapsamayacak Ancak bir sorun var. KOBİ’ler?

Bu istisna maddesinde sadece Mik­ro ve Küçük İşletmeler olarak belirtil­miştir. Böyle yasalaşması halinde KO­Bİ’lerin tümünü kapsamamış olacak.

Oysa kanunun alıntıladığı, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkın­da Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407. Maddesi Kobi tanımlamasında KOBİ’lerin sınıflaması, Mikro işletme, Küçük İşletme ve Orta büyüklükteki işletme olarak yapılmıştır.

Bu durumda tahsil edilecek vergi geliri, bu şirketlerin faaliyetlerinin kısıtlanması ve küçülmelerinin ya­ratacağı toplam etkiye kıyasla, düşük olacak, teknoloji ekosistemine zarar verecektir.

Ülkemizdeki işletmelerin büyük ço­ğunluğu KOBİ kategorisindedir. Yazı­lım sektörümüz bu tanımdan bağımsız değildir. Ekosisteme katkı sunan, nite­likli personel istihdam eden, nitelikli işgücünün ülkemizde kalmasına vesile olan, teknoloji üreten, katma değer ya­ratan KOBİ ölçeğindeki firmalarımızın desteklenmesi elzemdir.

Özellikle yazılım sektörümüzün globalleşme stratejisinde KOBİ ölçe­ğindeki yazılım firmalarımızın ulus­lararası arenada rekabet avantajı sağ­laması, sunulan destek ve teşviklerin sürdürülebilirliği ile yakından ilintili­dir. Ekstra vergi yüküyle karşı karşıya kalması son dönemde önemli ivmesini düşürecek, bu alanda görev yapan ni­telikli iş gücünde de kayıplara yol aça­caktır.

Son söz : Mikro ve küçük işletmeler ifadesinin KOBİLER olarak değiştiril­mesi yerinde olacaktır.