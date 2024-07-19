Derinlerden gelen sesimiz duyuldu, ancak bir sorun var KOBİLER!
Yeni vergi yasa taslağında yer alan “teknoloji geliştirme bölgelerinde (teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde) faaliyet gösteren firmalara sağlanan vergi istisnalarının kaldırılması” konusu son bir aydır gündemimizde. Teknoloji geliştirici, girişimci, yatırımcı ekosistemine ciddi oranlarda hasar vereceğini düşündüğümüz bu konu gündemimize düştüğü andan itibaren bu yanlışın düzeltilmesi konusuna odaklandık. TOBB Türkiye Yazılım Meclisi olarak, teknoloji ekosistemi adına üstlendiğimiz sorumluluklar çerçevesinde toplantılar yaptık.
İstisnaların sürmesi önemli
Meclis üyesi olan veya olmayan firmalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, odalarımız, meslek komitelerimiz, Ar-Ge merkezlerimiz, teknoparklarımız, akademisyenler, on binlerce firma ve yüzbinlerce yazılımcılar ve girişimciler ile istisnaların halinde teknoloji ekosistemine vereceği hasarı, ülkemiz dijital dönüşümüne vereceği olumsuz etkiyi bir çok ortamda anlatmaya çalıştık. Gazeteler, bilişim medyası, TV programları, paneller ve sosyal medyada konuştuk tartıştık, çaba sarf ettik ve sesimizi duyurmaya çalıştık. 36. Madde ile Teknoloji geliştirme bölgeleri kazançları ile Ar-Ge ve tasarım indirimleri kapsam dışında tutulacak.
16.07.2024’te TBMM’ye sunulan yeni vergi yasa teklifinde yurtiçi asgari kurumlar vergisi ile ilgili 36. Madde de “10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407. maddesi kapsamında tanımlanan mikro ve küçük işletmelerin istisna kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgeleri kazançları ile Ar-Ge ve tasarım indirimleri kapsam dışında tutulmuştur.” şeklinde yer almıştır.
Öncelikle teknoloji geliştirme bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde faaliyet gösteren teknoloji geliştiren ekosistemimiz adına istisnaların devam edecek olmasından dolayı memnun olduk, teşekkür ederiz.
KOBİ’lerin tümünü kapsamayacak Ancak bir sorun var. KOBİ’ler?
Bu istisna maddesinde sadece Mikro ve Küçük İşletmeler olarak belirtilmiştir. Böyle yasalaşması halinde KOBİ’lerin tümünü kapsamamış olacak.
Oysa kanunun alıntıladığı, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 407. Maddesi Kobi tanımlamasında KOBİ’lerin sınıflaması, Mikro işletme, Küçük İşletme ve Orta büyüklükteki işletme olarak yapılmıştır.
Bu durumda tahsil edilecek vergi geliri, bu şirketlerin faaliyetlerinin kısıtlanması ve küçülmelerinin yaratacağı toplam etkiye kıyasla, düşük olacak, teknoloji ekosistemine zarar verecektir.
Ülkemizdeki işletmelerin büyük çoğunluğu KOBİ kategorisindedir. Yazılım sektörümüz bu tanımdan bağımsız değildir. Ekosisteme katkı sunan, nitelikli personel istihdam eden, nitelikli işgücünün ülkemizde kalmasına vesile olan, teknoloji üreten, katma değer yaratan KOBİ ölçeğindeki firmalarımızın desteklenmesi elzemdir.
Özellikle yazılım sektörümüzün globalleşme stratejisinde KOBİ ölçeğindeki yazılım firmalarımızın uluslararası arenada rekabet avantajı sağlaması, sunulan destek ve teşviklerin sürdürülebilirliği ile yakından ilintilidir. Ekstra vergi yüküyle karşı karşıya kalması son dönemde önemli ivmesini düşürecek, bu alanda görev yapan nitelikli iş gücünde de kayıplara yol açacaktır.
Son söz : Mikro ve küçük işletmeler ifadesinin KOBİLER olarak değiştirilmesi yerinde olacaktır.