Derinlerden gelen sesimiz duyuluyor mu?
Sn. Cumhurbaşkanım, Hazine ve Maliye Bakanım, Sanayi ve Teknoloji Bakanım,
Ülke olarak son yıllarda yüksek enflasyon ve mali açıklarla karşı karşıyayız. Bu zorluklarla başa çıkmak için çeşitli tedbirler için hazırlıklar yapılmaktadır. Ancak, teknoloji geliştirme bölgelerinde teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde faaliyet gösteren yazılım firmalarına sağlanan vergi istisnalarının kaldırılması yeni vergiler getirilmesi önerileri bir kez daha düşünülmelidir.
Neden önemli?
Yazılım, sadece sektörün sahipliğinde değildir. Ülkeler için savunma, ekonomi, ihracat, büyümede birçok alanda vazgeçilemez stratejik bir güç haline gelmiştir. Yenilikçiliğin, verimliliğin ve küresel rekabet gücünün temel taşıdır. Teknoloji geliştirme bölgeleri (teknoparklar) ve Ar-Ge merkezlerinde sağlanan teşvikler vergi kazanç istisnaları yerli yazılım endüstrisinin gelişimi için hayati öneme sahiptir. Yazılım sektörü, yüksek nitelikli istihdam yaratmakta, ekonomik büyümeye katkı sağlamakta, turcornlar ve decacornlar çıkararak döviz getirmekte, oyun yazılımlarında Avrupa’da ikinci seviyeye yükselmiş durumda, teknoloji ihracatı ile ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmaktadır.
Teknoparklarda 11 bine yakın firma var, yarısı da yazılım firması. Toplamda ülkemizde 30 bine yakın yazılım firması var. Yüksek teknolojilerde 90 binden fazla Ar-Ge personeli istihdam edilmekte. 2030 yılında 1 milyon bilişimci, yazılımcı iş gücü hedefi var. 2023 sonu 3.5 milyar doları yazılım bilişim hizmetleri olmak üzere teknopark firmaları, toplamda 10 milyar dolar ihracat yapmıştır. Teknopark firmaları, araştırma ve geliştirmeye kaynak ayırmakta, yenilikçiliği teşvik etmektedir.
Neler olur?
Yenilikçilik azalır: Ar-Ge yatırımları azalır. Teknolojik ilerleme ve yenilikçilik yavaşlar ve Türkiye’nin global rekabet gücünü zayıflatır. Şirket göçü, küçülen ve kapanan şirketler: Artan mali yük, birçok küçük ve orta ölçekli işletmenin kapanmasına, küçülmesine veya yurt dışına göçmesine neden olur. İşsizlik: İş kayıpları ve işsizliğin artar. Yatırımcılar gider: Yabancı ve yerli yatırımcılar Türkiye’den çekilir. Sermaye akışı azalır. Teknoparkların etkinliği: Yenilik ve ekonomik büyüme merkezleri olarak etkinliği önemli ölçüde azalır. Beyin göçü artar: Yetenekli yazılım geliştiricileri ve mühendislerin daha fazla yurt dışına göç etmesi, nitelikli iş gücü kaybı.
Dünya ülkeleri neden yazılım teşviklerine devam ediyor?
ABD, İrlanda, Güney Kore, Almanya, Hollanda, Fransa, Kanada, İngiltere, Japonya, Hindistan ve yazılımda gelecek gören birçok ülke, yapay zekâdan blokzincire, iot, siber güvenlik ve birçok yazılım teknolojisine yönelik vergi muafiyetleri, indirimler teşvikler uygulamakta. Aynı zamanda Türkiye’deki nitelikli iş gücü ve şirketleri çekmek için de özel çalışmaktadırlar.
Ne istiyoruz?
Yazılım sektörünün stratejik önemini ve katkılarını göz önünde bulundurarak, Türkiye’nin globalde rekabetçi ortamda yer alabilmesi için yerli yazılım firmalarına yönelik vergi muafiyetleri devam etmeli, ekosistemin dengesini bozacak düzenlemeler yerine daha fazla teşvik ve destek uygulamaları getirilmelidir.
Son söz: Türkiye’nin ekonomik geleceği için yenilikçi yazılım ekosisteminin derinlerinden gelen bu sese kulak verelim.