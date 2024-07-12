Derinlerden gelen sesimiz duyuluyor mu?

Sn. Cumhurbaşkanım, Hazine ve Maliye Bakanım, Sanayi ve Tek­noloji Bakanım,

Ülke olarak son yıllarda yüksek enf­lasyon ve mali açıklarla karşı karşıyayız. Bu zorluklarla başa çıkmak için çeşitli tedbirler için hazırlıklar yapılmaktadır. Ancak, teknoloji geliştirme bölgelerin­de teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerin­de faaliyet gösteren yazılım firmalarına sağlanan vergi istisnalarının kaldırıl­ması yeni vergiler getirilmesi önerileri bir kez daha düşünülmelidir.

Neden önemli?

Yazılım, sadece sektörün sahipliğin­de değildir. Ülkeler için savunma, eko­nomi, ihracat, büyümede birçok alan­da vazgeçilemez stratejik bir güç haline gelmiştir. Yenilikçiliğin, verimliliğin ve küresel rekabet gücünün temel taşıdır. Teknoloji geliştirme bölgeleri (tekno­parklar) ve Ar-Ge merkezlerinde sağ­lanan teşvikler vergi kazanç istisnaları yerli yazılım endüstrisinin gelişimi için hayati öneme sahiptir. Yazılım sektörü, yüksek nitelikli istihdam yaratmakta, ekonomik büyümeye katkı sağlamakta, turcornlar ve decacornlar çıkararak dö­viz getirmekte, oyun yazılımlarında Av­rupa’da ikinci seviyeye yükselmiş du­rumda, teknoloji ihracatı ile ülkemizin küresel rekabet gücünü artırmaktadır.

Teknoparklarda 11 bine yakın firma var, yarısı da yazılım firması. Toplamda ülkemizde 30 bine yakın yazılım firma­sı var. Yüksek teknolojilerde 90 binden fazla Ar-Ge personeli istihdam edil­mekte. 2030 yılında 1 milyon bilişim­ci, yazılımcı iş gücü hedefi var. 2023 sonu 3.5 milyar doları yazılım bilişim hizmetleri olmak üzere teknopark fir­maları, toplamda 10 milyar dolar ih­racat yapmıştır. Teknopark firmaları, araştırma ve geliştirmeye kaynak ayır­makta, yenilikçiliği teşvik etmektedir.

Neler olur?

Yenilikçilik azalır: Ar-Ge yatırım­ları azalır. Teknolojik ilerleme ve yeni­likçilik yavaşlar ve Türkiye’nin global rekabet gücünü zayıflatır. Şirket göçü, küçülen ve kapanan şir­ketler: Artan mali yük, birçok küçük ve orta ölçekli işletmenin kapanması­na, küçülmesine veya yurt dışına göç­mesine neden olur. İşsizlik: İş kayıpları ve işsizliğin artar. Yatırımcılar gider: Yabancı ve yerli yatırımcılar Türkiye’den çekilir. Ser­maye akışı azalır. Teknoparkların etkinliği: Yenilik ve ekonomik büyüme merkezleri olarak etkinliği önemli ölçüde azalır. Beyin göçü artar: Yetenekli yazılım geliştiricileri ve mühendislerin daha fazla yurt dışına göç etmesi, nitelikli iş gücü kaybı.

Dünya ülkeleri neden yazılım teşviklerine devam ediyor?

ABD, İrlanda, Güney Kore, Alman­ya, Hollanda, Fransa, Kanada, İngilte­re, Japonya, Hindistan ve yazılımda ge­lecek gören birçok ülke, yapay zekâdan blokzincire, iot, siber güvenlik ve bir­çok yazılım teknolojisine yönelik vergi muafiyetleri, indirimler teşvikler uy­gulamakta. Aynı zamanda Türkiye’de­ki nitelikli iş gücü ve şirketleri çekmek için de özel çalışmaktadırlar.

Ne istiyoruz?

Yazılım sektörünün stratejik önemi­ni ve katkılarını göz önünde bulundura­rak, Türkiye’nin globalde rekabetçi or­tamda yer alabilmesi için yerli yazılım firmalarına yönelik vergi muafiyetleri devam etmeli, ekosistemin dengesini bozacak düzenlemeler yerine daha faz­la teşvik ve destek uygulamaları getiril­melidir.

Son söz: Türkiye’nin ekonomik gele­ceği için yenilikçi yazılım ekosistemi­nin derinlerinden gelen bu sese kulak verelim.