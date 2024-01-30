Devlerle çalışan 2 şirket güçlerini birleştirecek

Türkiye’nin ihracatında en önemli sorunlardan biri de KOBİ’lerin dünyaya açılım oranı. 2020 yılında Türkiye’nin ihracatçı KOBİ’lerin oranı yüzde 36.5 iken bu rakam 2022 yılında yüzde 42.3’e çıkmış durumda.

114 bin girişimin ihracat yaptığı Türkiye’de KOBİ’lerin sayısı 50 bin civarında. Türkiye’de toplamda 3 milyondan fazla KOBİ’nin olduğunu düşünürsek, oranın ne kadar düşük olduğunu görebiliriz. KOBİ’lerin dünyaya açılması konusunda Türk girişimleri önemli görevler üstleniyor. Geçen yılın temmuz ayında da sektörün önde gelen iki şirketi; Mega Merchant ve Propars işbirliği kararı almıştı.

Yerli üreticilerin dünya pazarlarına e-Ticaret kanalıyla açılmasını sağlamak ve hızlandırmak için kurulan iki şirket, Amazon, Walmart, eBay gibi global pazar yerleri ile birlikte çalışarak Türk markalarının e-ihracat alanında önünü açmak için bir araya gelmişti. İşbirliği kararının üzerinden 6 ay geçti ve iki şirket arasında yeni bir işlem ortaya çıktı. Mega Merchant, iş ortağı Propars Teknoloji’nin hisselerini satın almak için resmi kurumlara başvurusunu yaptı.

Alibaba’da yöneticiydi, kendi işini kurdu

Dünyanın en büyük e-ticaret platformlarından biri olan, Türkiye’ye de Trendyol’u alarak adım atan Çinli dev Alibaba’nın Çin, Brezilya ve Rusya gibi ülkelerinde bulunan operasyonlarda görev alan Süleyman Yaman Alpata’nın 2022’de kurduğu Mega Merchant, Türkiye’deki markaların yurtdışına sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi için hukuki, lojistik ve finansal altyapı hizmetleri sunuyor. Şu anda Amazon, AliExpress, Ozon, Allegro, Joom, Etsy, Jumia, Tiktok Shop, Shopify, Walmart, Wayfair ile çalışan şirket yakın dönemde portföyüne Ebay, Otto, Amazon ve Noon’u da ekleyecek.

Türk ürünlerini 117 ülkeye götürdü

Mega Merchant’ın hisselerini almak istediği Propars Teknoloji ise 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Teknokent’te hayata geçirilen ve KOSGEB Ar-Ge Projesi Desteği ile büyüyen bir girişim olarak biliniyor. Türkiye’de global pazar yerleri ile entegrasyon sağlayan ilk firma olan Propars, Amazon SPN sertifikasına sahip ilk ve tek e-ihracat entegrasyon çözüm ortağı olarak biliniyor.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Propars, dünya genelinde 117 farklı ülkeye başarılı satışlar sağlayarak uluslararası arenada işletmelerin öne çıkmasını sağlamış durumda. Etsy.com’da Türkiye’den en çok satış yapan 10 işletmenin 4’ü Propars’ı kullanırken, 52 farklı pazaryerinde, 6 binden fazla kategori ve 800 binden fazla ürünü, 6 farklı dilde aynı anda yönetme imkanı veriyor. Propars, Amazon ve Ebay gibi devlerle çalışıyor.