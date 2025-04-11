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  4. Dijital dönüşüm out yapay zekâ dönüşümü ın! Sektörler, meslekler ve yazılımcılara neler oluyor?

Dijital dönüşüm out yapay zekâ dönüşümü ın! Sektörler, meslekler ve yazılımcılara neler oluyor?

Ertan BARUT
Ertan BARUT YAZILIM MASASI [email protected]

Pew Research Cen­ter’ın Nisan 2025’te yayımladığı 120 sayfa­lık ‘How the U.S. Public and YZ Experts View Ar­tificial Intelligence’ ra­porunda çarpıcı sonuç­lar var.

Dijital dönüşüm elbet­te şart ve dijitalleşme bir ‘başlangıç seviyesi’. Ger­çek rekabet avantajı ise yapay zekâya stratejik yatırım yapanlarda ola­cak. Artık ‘dijitalleşen’ değil, ‘düşünen sistemle­ri’ yönetenler kazanıyor, sektörler, şirketler, mes­lekler yeniden şekilleni­yor. Geç kalmadan dönü­şümü yapay zekâ ile ye­niden tanımlamalıyız

Sessizce geldi ve silip süpürmeye başladı

Yapay zekâ artık ‘ge­lecek’ değil, kaçınılmaz gerçek ve ‘bu günümüz.' Farkındayız ya da de­ğiliz ama çok yakında e tkilerini daha net göre­ceğiz. Şu anda bile bir­çok mesleği, alışkanlığı, yapıyı, düzeni, sistemle­ri sessizce derinden dö­nüştürüp, değiştirmeye başladı.

Yapay zekâ dönüşümünden en çok hangi meslekler etkilenecek?

Raporun açık verisine göre halkın yüzde 48’i, YZ uzmanlarının da yüz­de 50’si, yazılımcıların önümüzdeki 20 yılda iş­lerini kaybedebileceğini düşünüyor. Oldukça dü­şündürücü, korkutucu, bir yandan da kaçınılmaz bir gerçek önümüzde.

Sadece kod yazarak değil, yönlendiren yazılımcı olma

Yazılım artık sadece ‘dil’ olmaktan çıkmak üzere. Yakın gelecekte yazılımcılardan bekle­nenler: l Sadece kod yazma­sı değil, doğru problemi doğru teknolojiyle çöz­mesi. lYZ araçlarıyla iş birliği yapması, yeni modeller üzerine çalışması. lYZ’nın kararlarını yo­rumlayabilmesi (etik, şeffaflık, güven). l Sektörel uzmanlığa sahip olması (sağlık, fi­nans, hukuk, savunma gibi). lİnsan becerileriyle (iletişim, analiz, takım uyumu) fark yaratması.

Pew raporundaki şu veri ise çok çarpıcı: Yazılım mühendisleri­nin yalnızca yüzde 30’u, YZ’nın kendilerine kişi­sel olarak fayda sağlaya­cağını düşünüyor. YZ uz­manlarının yüzde 76’sı ise YZ’nın kendi kariyer­leri için faydalı olacağı­nı belirtiyor. Bu fark ise bize geleceği okuyanla­rın YZ’yi araç olarak, çe­kinceleri olanların ise tehdit olarak gördüğünü söylüyor.

O zaman yazılımcılar olarak strateji yapma zamanı geldi çattı

YZ çağında hayatta kalmak için bu dönüşü­mü yok saymak oldukça riskli, çekinmek birçok sorun üretebilir, bu du­rumda tek sürdürülebilir yol bu dönüşüme adapte olmak.

O zaman şu yol harita­sı ile gelecek manifesto­sumuzu oluşturalım: lKod yazan değil, prob­lemi çözen olalım. lYZ rakibim değil, bun­dan sonra takım arka­daşım. lDüşük kod (low-code) tehdit değil fırsat. lYeni alanlarımız ‘etik, güvenlik ve açıklanabi­lirlik’ lSürekli öğrenen, de­ğişime açık biri olmaya devam. lSadece teknoloji değil, aynı zamanda sektör ve alan uzmanlığı edinelim. lYalnız çalışan değil, takımda oyun kuran ola­lım.

Yapay zekâ dönüşümünde rolü olan tüm kesimlerin dikkatine

Sadece birey olarak de­ğil, kamu kurumları, üni­versiteler, şirketler, mes­lek birlikleri, STK’lar olarak da kendimizi, sis­temi, altyapıları, eğiti­mi ve birçok şeyi sorgu­lamalı ve bu konulardaki eforumuzu artırmalıyız: lEğitim modelleri­miz, müfredatları­mız YZ’ye hazır olmalı, lGenç mühendisle­ri geleceğe hazırlayan mentorluk sistemleri­ni yeterli hale getirmeli, tecrübe ve birikim oluş­turabilecek alanlar ve ortamlar oluşturmalı, lİş ilanları, ‘NET, JA­VA, PYTHON bilen yazı­lımcı’ arayışından, ‘veri odaklı çözüm geliştiren mühendis’ arayışına yö­nelmeliyiz. İnsan Kay­nakları yapılarını da dö­nüştürmeliyiz.

lYerli yazılım sektörü olarak bu alana olan oda­ğımız artırmalı, üretimi ve ürünleşmeyi daha ni­telikli seviyeye çıkarma­lıyız. Kamunun bu ala­na olan teşvik ve destek programları yeniden ve daha etkili şekilde güç­lendirilmeli.

Önümüzdeki döne­min en önemli mesajı “işsiz kalacak olanlar yazılımcılar değil, es­ki düşünme biçimleri olacak.”

Son Söz : Yazılım mes­leği yok olmuyor, evrili­yor. Bu evrimi iyi okuya­bilen, yönlendirebilen, YZ’yi anlayan yazılım­cılar geleceğin anahtar oyuncuları olmaya devam edecek. Bugünün işini yarına bırakmaya­lım, yarın çok geç olabilir.

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