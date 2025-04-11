Dijital dönüşüm out yapay zekâ dönüşümü ın! Sektörler, meslekler ve yazılımcılara neler oluyor?
Pew Research Center’ın Nisan 2025’te yayımladığı 120 sayfalık ‘How the U.S. Public and YZ Experts View Artificial Intelligence’ raporunda çarpıcı sonuçlar var.
Dijital dönüşüm elbette şart ve dijitalleşme bir ‘başlangıç seviyesi’. Gerçek rekabet avantajı ise yapay zekâya stratejik yatırım yapanlarda olacak. Artık ‘dijitalleşen’ değil, ‘düşünen sistemleri’ yönetenler kazanıyor, sektörler, şirketler, meslekler yeniden şekilleniyor. Geç kalmadan dönüşümü yapay zekâ ile yeniden tanımlamalıyız
Sessizce geldi ve silip süpürmeye başladı
Yapay zekâ artık ‘gelecek’ değil, kaçınılmaz gerçek ve ‘bu günümüz.' Farkındayız ya da değiliz ama çok yakında e tkilerini daha net göreceğiz. Şu anda bile birçok mesleği, alışkanlığı, yapıyı, düzeni, sistemleri sessizce derinden dönüştürüp, değiştirmeye başladı.
Yapay zekâ dönüşümünden en çok hangi meslekler etkilenecek?
Raporun açık verisine göre halkın yüzde 48’i, YZ uzmanlarının da yüzde 50’si, yazılımcıların önümüzdeki 20 yılda işlerini kaybedebileceğini düşünüyor. Oldukça düşündürücü, korkutucu, bir yandan da kaçınılmaz bir gerçek önümüzde.
Sadece kod yazarak değil, yönlendiren yazılımcı olma
Yazılım artık sadece ‘dil’ olmaktan çıkmak üzere. Yakın gelecekte yazılımcılardan beklenenler: l Sadece kod yazması değil, doğru problemi doğru teknolojiyle çözmesi. lYZ araçlarıyla iş birliği yapması, yeni modeller üzerine çalışması. lYZ’nın kararlarını yorumlayabilmesi (etik, şeffaflık, güven). l Sektörel uzmanlığa sahip olması (sağlık, finans, hukuk, savunma gibi). lİnsan becerileriyle (iletişim, analiz, takım uyumu) fark yaratması.
Pew raporundaki şu veri ise çok çarpıcı: Yazılım mühendislerinin yalnızca yüzde 30’u, YZ’nın kendilerine kişisel olarak fayda sağlayacağını düşünüyor. YZ uzmanlarının yüzde 76’sı ise YZ’nın kendi kariyerleri için faydalı olacağını belirtiyor. Bu fark ise bize geleceği okuyanların YZ’yi araç olarak, çekinceleri olanların ise tehdit olarak gördüğünü söylüyor.
O zaman yazılımcılar olarak strateji yapma zamanı geldi çattı
YZ çağında hayatta kalmak için bu dönüşümü yok saymak oldukça riskli, çekinmek birçok sorun üretebilir, bu durumda tek sürdürülebilir yol bu dönüşüme adapte olmak.
O zaman şu yol haritası ile gelecek manifestosumuzu oluşturalım: lKod yazan değil, problemi çözen olalım. lYZ rakibim değil, bundan sonra takım arkadaşım. lDüşük kod (low-code) tehdit değil fırsat. lYeni alanlarımız ‘etik, güvenlik ve açıklanabilirlik’ lSürekli öğrenen, değişime açık biri olmaya devam. lSadece teknoloji değil, aynı zamanda sektör ve alan uzmanlığı edinelim. lYalnız çalışan değil, takımda oyun kuran olalım.
Yapay zekâ dönüşümünde rolü olan tüm kesimlerin dikkatine
Sadece birey olarak değil, kamu kurumları, üniversiteler, şirketler, meslek birlikleri, STK’lar olarak da kendimizi, sistemi, altyapıları, eğitimi ve birçok şeyi sorgulamalı ve bu konulardaki eforumuzu artırmalıyız: lEğitim modellerimiz, müfredatlarımız YZ’ye hazır olmalı, lGenç mühendisleri geleceğe hazırlayan mentorluk sistemlerini yeterli hale getirmeli, tecrübe ve birikim oluşturabilecek alanlar ve ortamlar oluşturmalı, lİş ilanları, ‘NET, JAVA, PYTHON bilen yazılımcı’ arayışından, ‘veri odaklı çözüm geliştiren mühendis’ arayışına yönelmeliyiz. İnsan Kaynakları yapılarını da dönüştürmeliyiz.
lYerli yazılım sektörü olarak bu alana olan odağımız artırmalı, üretimi ve ürünleşmeyi daha nitelikli seviyeye çıkarmalıyız. Kamunun bu alana olan teşvik ve destek programları yeniden ve daha etkili şekilde güçlendirilmeli.
Önümüzdeki dönemin en önemli mesajı “işsiz kalacak olanlar yazılımcılar değil, eski düşünme biçimleri olacak.”
Son Söz : Yazılım mesleği yok olmuyor, evriliyor. Bu evrimi iyi okuyabilen, yönlendirebilen, YZ’yi anlayan yazılımcılar geleceğin anahtar oyuncuları olmaya devam edecek. Bugünün işini yarına bırakmayalım, yarın çok geç olabilir.