Dinle, dez-enflasyonun sonu var mıdır: Faiz, Merkez Bankası ve gıda fiyatları?

“(Sorsaydın) Adı Var Mıdır? (Gerçekten) Bana Yâr Mıdır? (Bilseydim) So­nu Var Mıdır?” Cuma günü açıklanan verile­re göre, enflasyon yıllık %44 seviyesine gerile­di.

3 Şubat’ta Ocak ayı enflasyonu aylık bazda %5 gibi yüksek bir se­viyede açıklansa bile yıllık enf­lasyon %40’ların başına düşecek. Merkez Bankası’nın faiz indirim döngüsüne başladığı bu süreçte, dez-enflasyonun seyri, önümüz­deki dönemde para politikasının eğimini belirleyecek.

Yılın son günlerinde çok kulla­nışlı bir faiz indirimi yapıldı. Ki­milerine göre 100 baz puanlık, ki­milerine göre ise 400 baz puanlık etkili bir adım atıldı. Alınan ka­rar, faiz indirimlerinin ölçütleri ve seri şekilde devam edeceğine dair ipuçları verdi. Örneğin, faiz koridorundaki simetrik daralma, indirimin sistematik şekilde sür­dürüleceğini işaret ediyor. Adım­ların 250 baz puan veya katları şeklinde olacağı anlaşılıyor.

Enflasyon verisinin detayları

Verilere yakından baktığımız­da, özellikle gıda fiyatlarında ha­reketlilik dikkat çekiyor. Yem fi­yatlarındaki artış, başta yumur­ta ve süt ürünleri olmak üzere birçok temel gıda ürününde fiyat baskısıyla sonuçlanıyor. Ayrıca, yaş sebze ve meyve fiyatlarındaki dalgalanmalar da dünya genelin­de bir fenomen haline gelmiş du­rumda. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) bit­kisel sıvı yağlar ve süt grupların­daki artışları vurgulayan endeks­lerinde bu baskılar net bir şekilde görülüyor.

Dünya’da gıda fiyatları

FAO, yaş sebze meyve için bir endeks açıklamaz. Çünkü stan­dardizasyon problemleri ve bu ürünlerin çabuk çürümeye ma­ruz kalması ülkeler arası paydayı eşitlemeyi zorlaştırır. Onun yeri­ne FAO, uluslararası organize pi­yasalarda montanlı işlem gören tahıllar, yağlar, süt ürünleri ve et ürünleri için endeksler açıklar. Şeker endeksi de vardır ancak bu ürün Türkiye’de korunduğu için bizim ilgi alanımıza pek girmez.

Tahıl grubunda Ukrayna sa­vaşının başladığı dönemden be­ri düşüş devam ediyor. Şikago Borsası’nda buğday, mısır ve di­ğer tahıllar ciddi ölçüde ucuza iş­lem görüyor. Buna karşın, orman ürünlerinden elde edilen bitkisel sıvı yağ fiyatları rekor seviyeler­de. İkinci sırada ise talep baskısı ve maliyet artışları arasında sıkı­şan süt ürünleri bulunuyor.

Eğer bir yaş sebze meyve endeksi açık­lansaydı, büyük olasılıkla birin­ci sırada yer alırdı. Çünkü küre­sel enflasyon verilerinde manşet enflasyon düşük tek hanelerde seyretse de, yaş sebze meyve enf­lasyonu çift hanelerde hemen fark ediliyor. Kahve, kakao ve portakal suyu gibi ürünler de ta­rihi zirvelerinde rekordan rekora koşuyorlar.

Küresel gelişmeler:

1 ABD: Son ÜFE verisi, kuş gri­bine bağlı yumurta fiyatların­daki artış nedeniyle sürpriz yap­tı. Fed, şahin bir faiz indirimiy­le karşımıza çıkarken, ülkede 1961’den beri en düşük seviyeye gerileyen sığır varlığı, Şikago’da sığır kontratlarını rekor seviye­ye taşıdı.

2-Brezilya: Et fiyatları, Real’in değer kaybıyla rekor kırdı. SE­LIC faizi beklentilerin üzerinde bir adımla %12,25’e yükseltilmek zorunda kaldı. Brezilya’da hayvan varlığı riski bulunsa da şimdilik Çin’in düşen talebi ve Okyanusya arzı fiyatları dengeliyor.

3-Rusya: Faizi %21’e kadar çekti ve son açıklamasında gıda fi­yatlarındaki risklere dikkat çek­ti. Tereyağı gibi pek çok üründe Türkiye dahil farklı ülkelerden tedarike başladı.

4-Çin: Daha geçtiğimiz hafta zorunlu karşılıklar dahil tüm para politikası araçlarını tarımın kayıtsız şartsız hizmetine soktu.

5-Kenya: Kenya Şilini, 2024’te %22 değer kazanarak en fazla güçlenen para birimi oldu. Buna rağmen ülkede gıda fiyatlarında istenen düşüş sağlanamıyor.

Bu deli sevdanın sonu nereye gider?

Önümüzdeki birkaç ay içeri­sinde, enflasyonun önce %40, ardından %30 seviyelerine doğ­ru gevşemesi bekleniyor. Bu sü­reçte, Merkez Bankası’nın faiz patikasını nasıl şekillendirece­ği büyük bir merak konusu. Fa­iz indirimlerinin devam edeceği sinyalleri, ekonominin halihazır­daki yavaşlamasını destekleye­cek gibi görünüyor. Eğer Türki­ye’ye özgü

-Yem fiyatları baskısı,

-İşçilik maliyetleri, ve

-Lojistik sorunları

göz önünde bulundurularak ia­şe sorunu kış aylarında gözetilir­se manşet enflasyonda daha kes­kin bir gerileme belirebilir. 7 Şu­bat günü TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan’ın enflasyon raporun­da kamuoyuna açıklamaları yine kritik öneme sahip ve öncelikli.

Dinle: Kararlı adımlarla ilerliyoruz

Şebnem Paker’in “Dinle” şar­kısıyla Eurovision’da üçüncü ol­duğu yıl, Türkiye’nin uluslara­rası platformda başarı hikaye­leri yazmaya başladığı döneme denk gelir. Bu süreç, 2003’te Ser­tab Erener’in zaferine giden yolu açtı. Galatasaray, Avrupa’da ba­şarıdan başarıya koşarken, mil­li takım dünya arenasında adı­nı duyurdu.

“Filenin Sultanları” o zaman doğdu. Bugün ise, eko­nomideki dezenflasyon süreciy­le benzer bir metafor yakalamak mümkün: Nereye gittiğimizi tam bilemesek de, bu deli sevdanın bizi götürdüğü yeri görmek için ilerliyoruz. Ekonomideki bu ka­rarlı adımları, “dinleyerek” ve doğru okumalar yaparak sonuç­larını hep birlikte göreceğiz.