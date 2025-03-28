Dolandırılmayın!

Teknoloji hayatımı­za daha fazla gir­dikçe siber dolandırı­cılık vakaları da artıyor ve çeşitleniyor. Özel­likle 50 yaş üzeri birey­ler, dijital dünyaya son­radan adapte oldukla­rı için dolandırıcıların hedefi haline geliyor. Bu kişilerde güven duy­gusu, panik ve aciliyet hissi kolayca tetiklene­bildiğinden dolandırıcılar, bu zaafları ustalıkla kullanıyor.

İşte bu yaş grubunu hedef alan güncel dolandırıcılık yöntemlerinden bazıları:

Sahte yetkili aramaları, ken­dini polis, savcı, SGK görevli­si veya banka temsilcisi olarak tanıtarak “hesabınız tehlike­de” gibi ifadelerle kişisel bilgi­leri alma üzerine kurulur. Kar­go dolandırıcılığı yönteminde ise “adınıza kargo var, küçük bir ödeme gerekli” mesajlarıyla ödeme yapılması istenir.

Mağaza, operatör ya da te­lefonla görüşme sırasında T.C. kimlik numarası, kart bilgisi gi­bi kişisel verilerin paylaşılması da büyük risktir. Bu bilgiler do­landırıcılıkta kolayca kullanı­labilir. Sahte banka ya da kamu kurumu siteleri, birebir taklit edilerek kişiyi kendi bilgilerini girmeye ikna eder. Benzer şe­kilde, güven vermeyen internet sitelerinde doldurulan form­lar veya alışveriş kampanyala­rı aracılığıyla kredi kartı bilgi­leri çalınabilir. Sosyal medya, e-posta ya da SMS üzerinden gönderilen “hesabınız kilitlen­di, hemen giriş yapın” içerik­li mesajlar, sahte bağlantılarla bilgi toplamak için kullanılır.

Evde kullanılan modemlerin varsayılan şifresinin değiştiril­memesi durumunda dışarıdan ağa erişen kişiler, evdeki cihaz­lara da kolayca sızabilir. Ortak WiFi ağları da benzer risk taşır.

Sosyal mühendislik yön­temlerinde dolandırıcılar, ki­şinin çocuğu, torunu ya da ya­kını gibi davranarak acil para talep eder. “Numaram değişti, bana hemen para gönder” gi­bi mesajlar çok yaygındır. Ro­mantik dolandırıcılıkta ise sosyal medyada tanışılan biri, duygusal yakınlık ile, tehdit­le, şantajla para ister. Sosyal medya hesaplarının ele geçi­rilmesiyle, kişinin özel mesaj­ları, fotoğrafları kullanılarak çevresinden para istenebilir. Aynı şifrenin birçok platform­da kullanılması da bu riski ar­tırır.“Bilgisayarınızda virüs var, temizlememiz gerekiyor” gi­bi aramalarla kişiden uzaktan bağlantı izni istenebilir. Sahte yazılım güncellemeleri ise kötü amaçlı yazılım yükleyerek kişi­sel verileri ele geçirir.

Kripto para vaatleriyle “1000 TL yatır, 10.000 TL kazan” gibi mesajlarla dolandırıcılık yapı­lır. Ponzi ve piramit sistemleri, üye getirerek kazanç sağlama vaadiyle para toplar. Piyango dolandırıcılığı da “ödül kazan­dınız, vergisini ödeyin” şeklin­de işler.

Peki bu risklerden nasıl korunabiliriz?

-Kimlik bilgisi ve banka şif­relerinizi kimseyle paylaşma­yın.

-Kredi kartı bilgilerinizi te­lefonda ya da internet üzerin­den vermeyin.

-Banka ya da resmi kurum gibi görünen mesajlara hemen inanmayın.

-Gelen bağlantılara tıklama­dan önce adresin güven­li olup olmadığını kontrol edin.

-Sosyal medya hesap­larınız için güçlü ve farklı şifreler belirleyin.

-Aynı şifreyi farklı platformlarda kullanma­yın.

-İki aşamalı doğrula­ma özelliğini aktif hale ge­tirin.

-Doğum tarihi, adres gibi kişisel bilgilerinizi sosyal medyada paylaşmayın.

-Tanımadığınız kişilerden gelen mesajlara dikkat edin.

-Modem şifrenizi varsayılan halde bırakmayın, mutlaka de­ğiştirin.

-Ortak WiFi ağlarında banka ya da e-Devlet işlemi yapmayın.

-Bilinmeyen numaralardan gelen aramalara temkinli yak­laşın.

-Acil para isteyen mesajlarda önce kişiye başka bir yolla ula­şıp doğrulama yapın.

-Aile içinde sadece sizin bil­diğiniz bir güvenlik parolası oluşturun.

-“Ödül kazandınız” gibi me­sajlara inanmayın.

-“Yakınınız kaza geçirdi, he­men para gönderin” mesajla­rında panik yapmayın, kontrol edin.

-Gelen e-posta ya da dosyala­rın kimden geldiğini teyit etme­den açmayın.

-“Bilgisayarınızda virüs var” diyen tanımadığınız kişilerden teknik destek almayın.

-İnternette yalnızca güveni­lir sitelerde form doldurun.

-Herhangi bir şüphede ban­kanıza ya da emniyet birimleri­ne danışın.

Son söz: Dolandırıcılıklar sa­dece bireyleri değil, tüm aileleri etkileyebilir. Toplum olarak far­kındalığı artıralım, yaşlı birey­lerimizi bilinçlendirip uyararak onları bu tehlikelerden koruya­lım. Paylaşalım, dolandırılma­yalım!