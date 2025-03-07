DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci Türkiye yazılım endüstrisinin 52’nci yılı
Türkiye’nin ekonomi gazeteciliğinde öncü yayın organlarından biri olan DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yılını kutluyor ve Türk basınına adını altın harflerle yazdıran gazeteci rahmetli Nezih Demirkent’i de saygıyla anıyorum.
İş dünyasına, sanayiye ve teknoloji sektörüne ışık tutan yayıncılık anlayışı, Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı, Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik dönüşümüne yönelik teknoloji üretiminin bir ülke için stratejik bir zorunluluk olduğu bilincini yaygınlaştırmasına sağladığı katkılar, yerli ve milli teknoloji girişimcilerine, dijital ekonominin itici gücü yazılım ekosistemine ve dijital ekonomiye verdiği katkı ve desteklerden ötürü teşekkürler. Ayrıca, 2023 yılı eylül ayından bu yana Yazılım Masası köşemde Türkiye yazılım ekosistemi ve teknolojiler üzerine yazılarımın okurlarımıza ulaşmasına vesile olmalarından ötürü teşekkürler, iyi ki varsın, başarılar DÜNYA!
Yazılım milli güçtür!
Savunmadan sanayiye, finanstan sağlığa kadar her sektöre olan katkısıyla yazılım hem sektörler hem de devletler için önemli ve de milli bir güçtür.
Türkiye yazılım sektörü, sadece ekonomik büyümenin değil, aynı zamanda teknolojik bağımsızlığın ve küresel rekabetçiliğin de anahtarıdır. Yüksek seviyede katma değer oluşturma kapasitesi, hızlı döviz kazandırıcı gücü ve milyonlarca kez tekrarlanabilir üretim modeliyle ülkemizin stratejik kalkınma hedeflerinde önemli bir rol oynamaktadır.
Savunma sanayii, sağlık, eğitim, finans, tarım, çevre, üretim, akıllı şehirler dahil birçok kritik alanın temel taşı olan yazılım, ekonomik ve teknolojik bağımsızlık açısından da stratejik bir konumdadır.
Milli yazılım stratejisi için düğmeye basıyoruz.
Türkiye yazılım sektörü, üretimde 52, ihracatta ise 32 yıllık bir geçmişe sahiptir.
Türkiye yerli milli yazılım endüstrisi daha fazla gecikmeden milli politikalar seviyesine taşınmalı ve stratejik sektör ilan edilmelidir. Bu beklentimizi her aşamada ve her platformda vurgulamaya ve gerçekleşmesi için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.
Yazılım endüstrisinin gelişimi, firma ve ürünlerin kalite ve standartlarının yükseltilmesi, yerli ürünlerimizin hem ülkemiz hem de küresel pazarda daha güçlü hale gelmesi, dünyanın radarında olan yetenekli, nitelikli işgücümüzün gelişimi ve istihdamının artırılması yanında, ihracatımızın artırılması için girişimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.
Türkiye’nin dijital bağımsızlığı, küresel rekabette güç kazanması ve teknoloji üretiminde önde gelen ülkelerden biri olması için Milli Yazılım Stratejisinin hazırlanmasına yönelik girişimleri de başlatıyoruz.
Üniversitelerde güncel teknoloji odaklı müfredat değişiklikleri, ilkokuldan itibaren yazılım, bilişim teknolojileri, sosyal medya ve siber güvenlik gibi eğitimlerin yaygınlaştırılması ve gençlerimizin teknolojiyle olan ilgisi ve ilişkisinin üretime ve girişimlere dönüşmesi konularındaki farkındalık çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.
Yerli yazılım belgesi ile sektörde yeni bir dönem
TOBB Türkiye Yazılım Meclisi ve yerli yazılım komitemiz ile ocak ayında yayımlanan ve 2026 yılı başında yürürlüğe girecek yeni yerli malı tebliği kapsamında yerli yazılım belgesi uygulama esasları üzerinde çalışmalarımızı da başlatmış bulunmaktayız.
Sektör olarak yeni bir döneme hazırlanıyoruz. TOBB’a bağlı oda ve borsalar tarafından verilecek olan yeni yerli yazılım belgesi ile nitelikli yerli yazılım ürünlerimizin kayıt altına almış olacak ve böylece yerli ürünlerimizin kamu ihaleleri ve tüm sektörlerde daha fazla tercih edilmesinin önünü açmış olacağız. Ayrıca firma-ürün-işgücü envanter projemizin de hayata geçmesiyle 36 binden fazla yazılım firmasından oluşan sektörümüzün ülkemizde ve de yurtdışında daha fazla görünür ve bilinir olmasını sağlamış olacağız.
Türkiye’nin yazılımda ülkemizde ve yurtdışında söz sahibi olabilmesi için iş dünyasıyla, kamu kurumları, sektör ve STK temsilcileriyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.
Son söz: Nice yıllara DÜNYA Gazetesi! Nice yıllara Türkiye yazılım endüstrisi