DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci Türkiye yazılım endüstrisinin 52’nci yılı

Türkiye’nin ekonomi gazeteciliğinde ön­cü yayın organlarından biri olan DÜNYA Gazetesi’nin 45’inci yılını kutluyor ve Türk basınına adını altın harflerle yazdıran gaze­teci rahmetli Nezih Demirkent’i de saygıyla anıyorum.

İş dünyasına, sanayiye ve tekno­loji sektörüne ışık tutan yayıncılık anlayışı, Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışı, Türkiye’nin ekonomik ve teknolojik dönü­şümüne yönelik teknoloji üretiminin bir ül­ke için stratejik bir zorunluluk olduğu bilin­cini yaygınlaştırmasına sağladığı katkı­lar, yerli ve milli teknoloji girişimcilerine, dijital ekonominin itici gücü yazılım eko­sistemine ve dijital ekonomiye verdiği katkı ve desteklerden ötürü teşekkürler. Ayrıca, 2023 yılı eylül ayından bu yana Ya­zılım Masası köşemde Türkiye yazılım ekosistemi ve teknolojiler üzerine yazıla­rımın okurlarımıza ulaşmasına vesile ol­malarından ötürü teşekkürler, iyi ki varsın, başarılar DÜNYA!

Yazılım milli güçtür!

Savunmadan sanayiye, finanstan sağlığa kadar her sektöre olan katkısıyla yazılım hem sektörler hem de devletler için önemli ve de milli bir güçtür.

Türkiye yazılım sektörü, sadece ekono­mik büyümenin değil, aynı zamanda tekno­lojik bağımsızlığın ve küresel rekabetçiliğin de anahtarıdır. Yüksek seviyede katma değer oluşturma kapasitesi, hızlı döviz kazandırıcı gücü ve milyonlarca kez tekrarlanabilir üre­tim modeliyle ülkemizin stratejik kalkınma hedeflerinde önemli bir rol oynamaktadır.

Savunma sanayii, sağlık, eğitim, finans, ta­rım, çevre, üretim, akıllı şehirler dahil birçok kritik alanın temel taşı olan yazılım, ekono­mik ve teknolojik bağımsızlık açısından da stratejik bir konumdadır.

Milli yazılım stratejisi için düğmeye basıyoruz.

Türkiye yazılım sektörü, üretimde 52, ihra­catta ise 32 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Türkiye yerli milli yazılım endüstrisi daha fazla gecikmeden milli politikalar seviyesi­ne taşınmalı ve stratejik sektör ilan edilmeli­dir. Bu beklentimizi her aşamada ve her plat­formda vurgulamaya ve gerçekleşmesi için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

Yazılım endüstrisinin gelişimi, firma ve ürünlerin kalite ve standartlarının yükseltil­mesi, yerli ürünlerimizin hem ülkemiz hem de küresel pazarda daha güçlü hale gelmesi, dünyanın radarında olan yetenekli, nitelikli işgücümüzün gelişimi ve istihdamının artırıl­ması yanında, ihracatımızın artırılması için girişimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Türkiye’nin dijital bağımsızlığı, küresel re­kabette güç kazanması ve teknoloji üretimin­de önde gelen ülkelerden biri olması için Mil­li Yazılım Stratejisinin hazırlanmasına yöne­lik girişimleri de başlatıyoruz.

Üniversitelerde güncel teknoloji odaklı müfredat değişiklikleri, ilkokuldan itibaren yazılım, bilişim teknolojileri, sosyal medya ve siber güvenlik gibi eğitimlerin yaygınlaştırıl­ması ve gençlerimizin teknolojiyle olan ilgisi ve ilişkisinin üretime ve girişimlere dönüş­mesi konularındaki farkındalık çalışmaları­mızı da sürdürüyoruz.

Yerli yazılım belgesi ile sektörde yeni bir dönem

TOBB Türkiye Yazılım Meclisi ve yerli ya­zılım komitemiz ile ocak ayında yayımlanan ve 2026 yılı başında yürürlüğe girecek yeni yerli malı tebliği kapsamında yerli yazılım belgesi uygulama esasları üzerinde çalışma­larımızı da başlatmış bulunmaktayız.

Sektör olarak yeni bir döneme hazırlanıyo­ruz. TOBB’a bağlı oda ve borsalar tarafından verilecek olan yeni yerli yazılım belgesi ile ni­telikli yerli yazılım ürünlerimizin kayıt altına almış olacak ve böylece yerli ürünlerimizin kamu ihaleleri ve tüm sektörlerde daha fazla tercih edilmesinin önünü açmış olacağız. Ay­rıca firma-ürün-işgücü envanter projemizin de hayata geçmesiyle 36 binden fazla yazılım firmasından oluşan sektörümüzün ülkemiz­de ve de yurtdışında daha fazla görünür ve bi­linir olmasını sağlamış olacağız.

Türkiye’nin yazılımda ülkemizde ve yurt­dışında söz sahibi olabilmesi için iş dünya­sıyla, kamu kurumları, sektör ve STK tem­silcileriyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz.

Son söz: Nice yıllara DÜNYA Gazetesi! Ni­ce yıllara Türkiye yazılım endüstrisi