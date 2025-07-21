Dünya ve Türkiye: Teknoloji ve yazılım gündemi
Son bir ayda neler olmuş, ne tür gelişmeler var? Çeşitli kaynaklardan derlediğim teknoloji ve yazılım gündemine gelin birlikte bakalım.
Yapay zekâ
-Dünyada bir ilk oldu. xAI Grok yazılımı, hakaret içerikli yanıtları nedeniyle erişim engeline takıldı. Grok 4 tanıtıldı.
-Meta, Scale AI’ye 14,3 milyar dolar yatırım yaptı.
-Hugging Face, binlerce açık kaynak YZ modeliyle geliştiricilere ilham veriyor.
-ABD’de bir dolandırıcı, YZ ile Senatör Marco Rubio’nun sesini taklit ederek üst düzey yetkilileri kandırdı, ses klonlama risklerini artırdı.
-Barbie üreticisi Mattel, OpenAI ile YZ destekli oyuncaklara ChatGPT eklenmesi tartışılıyor.
-Bitrix24, Supernova güncellemesiyle Martha AI asistanını duyurdu, CRM süreçlerini otomatikleştiriyor.
-TRAI 2025 Çalıştayı gerçekleştirildi. TRAI, Türkiye AI ekosisteminde 411 yerli girişim, Agentic AI ve etik yönetişim yazılımlarına odaklanıyor.
-Trendyol, Baykar, ADQ ve Ant International ile lisanslı fintek süper-app yazılımı için mutabakat zaptı imzaladı.
-TÜBİTAK, Türkçe doğal dil işleme NLP yazılımı için yatırım çağrısı yaptı.
-Akbank, YZ tabanlı belge işleme yazılımıyla işlem hızını %75 artırarak AI in Finance Awards 2025’te 4 ödül kazandı.
Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm
-Green Software Foundation, enerji verimli yazılımlar için standartlar yayınladı
-Adana OSB, sera gazı hesaplama yazılımını devreye aldı.
-SPK, halka açık şirketler için sürdürülebilirlik raporlama yazılımlarını zorunlu kıldı.
IoT, otonom, robotik, akıllı şehir, akıllı ulaşım
-IoT Analytics’e göre, üreticilerin %48’i Endüstri 5.0 için veri hazırlığı ve açık arayüz yazılımlarına odaklanıyor.
-IFS, TheLoops’un YZ tabanlı otonom yazılım yeteneklerini satın aldı.
-Milvus Robotics, TT Ventures’ten 4,5 milyon dolar yatırım aldı.
-İstanbul’da YZ destekli trafik sinyalizasyon yazılımı devreye alındı.
-Trabzon’da otobüslere YZ destekli kameralar yerleştirildi.
-NEOM ‘The Line’, akıllı şehir yazılımlarını 1,5 km ve 300 bin nüfus ölçeğine uyarladı.
Bulut bilişim, veri merkezleri
Meta, 1 GW kapasiteli Prometheus hiper veri merkezi kampüsünü başlattı, ilk faz 2026’da tamamlanacak.
Siber Güvenlik, SOC Operasyon Merkezleri
-Chrome’da sıfır-gün açığı (CVE-2025-6558) tespit edildi, edge izleme yazılımları önerildi.
-YZ destekli deepfake saldırılarına karşı yeni nesil siber güvenlik yazılımları geliştiriliyor.
-USOM, Gmail’de oltalamaya karşı kural güncelleme yazılımı yayımladı.
-BTK, ulusal tatbikatta kritik altyapı koruma yazılımlarını test etti.
İletişim, 5G/6G internet, haberleşme
-AB-Japon konsorsiyumu, 1 Tbps THz 6G bağlantısı için yazılım tabanlı protokolleri doğruladı, standardizasyon 2026’ya çekildi.
-ULAK Haberleşme, IDEF 25 öncesi V2X destekli yerli 5G baz istasyonu yazılımı ve afet iletişim kitini tanıttı.
Blokzincir, web3, kripto, token
-GENIUS Act, bankalara stablecoin ihraç lisansı verdi. YZ ile entegre edilen NFT yazılımları, dinamik sanat eserleri ve sadakat programları için kullanılıyor.
-Türkiye-AB Gümrük Birliği’nde A.TR sertifikaları blockchain tabanlı yazılımlarla elektronikleşiyor, kağıt kullanımı sona eriyor.
Açık kaynak
-Linux Foundation, 10 Ağustos 2025’te “AI Model License Template” yazılım lisans taslağını oylamaya açıyor.
-Elon Musk, xAI Grok’un açık kaynak yazılım olacağını duyururken, OpenAI ise açık kaynak YZ ‘yi erteledi.
Oyun
-İstanbul merkezli mobil oyun stüdyosu, yeni oyun yazılımıyla 10 milyon indirme barajını aştı.
-EA SPORTS FC 26, Türkçe seslendirme destekli oyun yazılımıyla tanıtıldı.
-Grounded 2 ve RoboCop: Rogue City, 17 Temmuz’dan itibaren Türkiye kataloğuna eklendi.
Savunma ve uzay
-SpaceX, 10. Starship test uçuşunu Ağustos 2025 için planladı.
-NASA, X-59 sessiz süpersonik uçağı ilk taksi testlerini tamamladı.
-ASELSAN, 71,9 milyon dolarlık ağ tabanlı askeri haberleşme sözleşmesi imzaladı.
-Türk akademisyenler, İHA’lar için YZ destekli istihbarat analiz yazılımı geliştirerek NATO’dan ödül aldı.
-KAAN iki test uçuşu gerçekleştirdi ve altı adet prototip siparişi alındı.
-Yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın fırlatma öncesi testleri tamamlandı.