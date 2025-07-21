Dünya ve Türkiye: Teknoloji ve yazılım gündemi

Son bir ayda neler olmuş, ne tür geliş­meler var? Çeşitli kay­naklardan derlediğim teknoloji ve yazılım gündemine gelin bir­likte bakalım.

Yapay zekâ

-Dünyada bir ilk oldu. xAI Grok yazılı­mı, hakaret içerikli yanıtları ne­deniyle erişim engeline takıldı. Grok 4 tanıtıldı.

-Meta, Scale AI’ye 14,3 mil­yar dolar yatırım yaptı.

-Hugging Face, binlerce açık kaynak YZ modeliyle geliştirici­lere ilham veriyor.

-ABD’de bir dolandırıcı, YZ ile Senatör Marco Rubio’nun se­sini taklit ederek üst düzey yet­kilileri kandırdı, ses klonlama risklerini artırdı.

-Barbie üreticisi Mattel, OpenAI ile YZ destekli oyun­caklara ChatGPT eklenmesi tar­tışılıyor.

-Bitrix24, Supernova gün­cellemesiyle Martha AI asista­nını duyurdu, CRM süreçlerini otomatikleştiriyor.

-TRAI 2025 Çalıştayı ger­çekleştirildi. TRAI, Türkiye AI ekosisteminde 411 yerli girişim, Agentic AI ve etik yönetişim ya­zılımlarına odaklanıyor.

-Trendyol, Baykar, ADQ ve Ant International ile lisans­lı fintek süper-app yazılımı için mutabakat zaptı imzaladı.

-TÜBİTAK, Türkçe doğal dil işleme NLP yazılımı için yatı­rım çağrısı yaptı.

-Akbank, YZ tabanlı belge işleme yazılımıyla işlem hızı­nı %75 artırarak AI in Finance Awards 2025’te 4 ödül kazandı.

Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm

-Green Software Foundati­on, enerji verimli yazılımlar için standartlar yayınladı

-Adana OSB, sera gazı hesap­lama yazılımını devreye aldı.

-SPK, halka açık şirketler için sürdürülebilirlik raporlama yazılımlarını zorunlu kıldı.

IoT, otonom, robotik, akıllı şehir, akıllı ulaşım

-IoT Analytics’e göre, üreti­cilerin %48’i Endüstri 5.0 için veri hazırlığı ve açık arayüz ya­zılımlarına odaklanıyor.

-IFS, TheLoops’un YZ ta­banlı otonom yazılım yetenekle­rini satın aldı.

-Milvus Robotics, TT Ven­tures’ten 4,5 milyon dolar yatı­rım aldı.

-İstanbul’da YZ destekli tra­fik sinyalizasyon yazılımı devre­ye alındı.

-Trabzon’da otobüslere YZ destekli kameralar yerleştirildi.

-NEOM ‘The Line’, akıllı şe­hir yazılımlarını 1,5 km ve 300 bin nüfus ölçeğine uyarladı.

Bulut bilişim, veri merkezleri

Meta, 1 GW kapasiteli Pro­metheus hiper veri merke­zi kampüsünü başlattı, ilk faz 2026’da tamamlanacak.

Siber Güvenlik, SOC Operasyon Merkezleri

-Chrome’da sıfır-gün açığı (CVE-2025-6558) tespit edildi, edge izleme yazılımları önerildi.

-YZ destekli deepfake saldı­rılarına karşı yeni nesil siber gü­venlik yazılımları geliştiriliyor.

-USOM, Gmail’de oltalama­ya karşı kural güncelleme yazılı­mı yayımladı.

-BTK, ulusal tatbikatta kri­tik altyapı koruma yazılımları­nı test etti.

İletişim, 5G/6G internet, haberleşme

-AB-Japon konsorsiyumu, 1 Tbps THz 6G bağlantısı için ya­zılım tabanlı protokolleri doğ­ruladı, standardizasyon 2026’ya çekildi.

-ULAK Haberleşme, IDEF 25 öncesi V2X destekli yerli 5G baz istasyonu yazılımı ve afet iletişim kitini tanıttı.

Blokzincir, web3, kripto, token

-GENIUS Act, bankalara stablecoin ihraç lisansı verdi. YZ ile entegre edilen NFT yazı­lımları, dinamik sanat eserleri ve sadakat programları için kul­lanılıyor.

-Türkiye-AB Gümrük Birli­ği’nde A.TR sertifikaları block­chain tabanlı yazılımlarla elekt­ronikleşiyor, kağıt kullanımı so­na eriyor.

Açık kaynak

-Linux Foundation, 10 Ağus­tos 2025’te “AI Model License Template” yazılım lisans tasla­ğını oylamaya açıyor.

-Elon Musk, xAI Grok’un açık kaynak yazılım olacağını duyururken, OpenAI ise açık kaynak YZ ‘yi erteledi.

Oyun

-İstanbul merkezli mobil oyun stüdyosu, yeni oyun yazılı­mıyla 10 milyon indirme barajı­nı aştı.

-EA SPORTS FC 26, Türkçe seslendirme destekli oyun yazı­lımıyla tanıtıldı.

-Grounded 2 ve RoboCop: Rogue City, 17 Temmuz’dan iti­baren Türkiye kataloğuna ek­lendi.

Savunma ve uzay

-SpaceX, 10. Starship test uçuşunu Ağustos 2025 için planladı.

-NASA, X-59 sessiz süperso­nik uçağı ilk taksi testlerini ta­mamladı.

-ASELSAN, 71,9 milyon do­larlık ağ tabanlı askeri haberleş­me sözleşmesi imzaladı.

-Türk akademisyenler, İHA’lar için YZ destekli istihba­rat analiz yazılımı geliştirerek NATO’dan ödül aldı.

-KAAN iki test uçuşu ger­çekleştirdi ve altı adet prototip siparişi alındı.

-Yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A’nın fırlatma ön­cesi testleri tamamlandı.