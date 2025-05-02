Dünyadan kutlama senfonileri

Dünyanın dört bir yanında mevsimler, sadece doğanın değil, insan ruhunun da uyanışını müjdeliyor. Prag’ın klasik müzikle canlanan bahar senfonilerinden, Wimbledon’ın çim kortlarında yankılanan tenis heyecanına, Peru’nun İnkalar’dan miras Inti Raymi ile güneşin doğuşunu selamlamasına kadar her festival, bir kültürün kalp atışını yansıtıyor. Gezegenin en büyüleyici kutlamalarına yolculuğa çıkmaya ne dersiniz?

İnti Raymi’de kış güneşi İnkalar için doğuyor

Inti Raymi veya Güneş Festivali, Latin Amerika’da yılın en kısa günü olan kış gündönümünün ve ışık saatlerinin yeniden uzamaya başladığı İnka yeni yılının kutlanmasıdır. Yeni yılın gelişi ile Inti'ye saygı duruşu, Peru’da festival havasında kutlanır.

Peru’dan ve çevre ülkelerden çok sayıda katılımcı Cusco şehrinin eteklerinde toplanır. Tarihi Sacsayhuamán kalesinde yüzlerce yıllık gelenekler yeniden hayat bulur. Törenler Quechua dilinde yapılır ve insanlar renkli geleneksel kıyafetlerini giyer. Bu da Cusco şehrini adeta bir renk festivaline dönüştürür.

Prag baharı müzikle karşılıyor

Baharın gelişini her ulus farklı kutluyor. Bahar festivallerinin kuşkusuz en iddialı yapımlarından biri bu yıl 80'inci yılını kutlayacak Prag Baharı Müzik Festivali. Ünlü şef Rafael Kubelík tarafından 1946'da kurulan Prag Baharı, o günlerden bu bugüne Çek ve uluslararası bestecileri kutlayan, düzinelerce konserin yer aldığı üç haftalık bir klasik müzik şenliği. Her yılın mayıs ayında başlayan konser ziyafetleri Prag’ın tarihi binaları ile uyumuyla eşsiz bir senfoni sunuyor. Klasik müzik dinletilerinin yanında bale, tiyatro ve hatta rock müzik konserlerine ev sahipliği yapan Prag Baharı, ülkenin en büyük festivali.

Oyun, set, maç çilek ve krema... Wimbledon

Dünyanın dört bir yanında düzenlenen dört grand slam tenis turnuvasından biri olan Wimbledon, her yaz haziran veya temmuz aylarında düzenleniyor. Tenis sporunun en eski ve en prestijli turnuvası olarak kabul edilen Wimbledon, ritüelleri ile bir turnuvayı çok daha farklı bir seviyeye taşıyor. Seyircilerin maçı izlerken çilek ve krema atıştırması gelenekseldir; bu kombinasyon 1877'deki ilk Wimbledon'da servis edildi. Ve elbette çay. Her turnuvada 350 bin fincan çay tüketiliyor. Kıyafet konusunda da kurallar sıkı. Tartışmasız ve amasız sadece beyaz.