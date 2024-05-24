Dünyanın en büyük sivil toplum orkestrası: TOBB

Dünyanın en büyük orkestrası “Guinness Rekorlar Kitabı’na giren El Sistema Gençlik Orkestrası” diye biliyoruz. Dünyanın en büyük sivil toplum orkestrası ise TOBB. Şefi de Sn. Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu. TOBB 80. Genel Kurulunu geçen hafta gerçekleştirdi. Yazılım Sektör Meclis Başkanı olarak bu görkemli ve etkileyici genel kurula katıldım.

En iyi ve en çok hizmet veren üç oda sisteminden birisi

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sivil toplum kuruluşu. Dünyanın en iyi ve en çok hizmet üreten ilk üç oda sisteminden birisi. 2 milyonun üzerinde üyesi olan Türk iş dünyasının çatı kuruluşu.

Sektörel regülasyonlar, sektörel şuralar, iş dünyasının ekonomi ve sektörel gelişimi konularında önemli sonuçlara imza atan TOBB ‘un muazzam ekosisteminde yer alan 81 il ve 160 ilçeden gelen oda, borsa başkanları ve meclis üyeleri, sektör meclisleri başkanları, meslek komiteleri, Genç Girişimciler, Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, YK üyeleri, konsey üyeleri, iştirakleri, ETÜ Rektörümüz dahil binlerce kişi bir aradaydık. Topluca Anıtkabire giderek Ata’mızı ziyaret ettik. TOBB kampüs içerisine kurulmuş olan oda ve borsalarımızın stantlarını ziyaret ettik ve güzel ülkemin her ilinin güzel yiyeceklerini tattık.

Sergilenen Türkiye’nin otomobili Togg ‘un yeni modelini de inceleme imkanı bulduk. Genel kurulda Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve TOBB Başkanımızı dinledik. Akşam da Cumhurbaşkanı Yardımcımız, TBMM Başkanımız, Bakanlarımız ve siyasi parti liderlerinin olduğu ATO’da resepsiyonda birlikteydik. Bakanlarımızla sohbet etme ve görüş alışverişi yapma imkanım oldu. Ertesi gün TOBB ETÜ’deki görkemli Genel Kurul toplantısına da katıldım. Bir çok oda başkanımızla, sektör meclisi başkanıyla sohbet etme imkanım oldu.

Benim için muazzam bir deneyim oldu. Bu büyük ekosistemi büyük özveri ve ahenk ile yöneten Başkan M.Rifat Hisarcıklıoğlu, “Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES), İslam Ticaret ve Kalkınma Odası, Asya Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)” görevlerinin üstüne bir de “Dünya Odalar Federasyonu (WCF)” Başkanlığına seçildiğini öğrendiğimiz de ülkemiz adına büyük gurur duyduk.

Yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımız sürüyor

TOBB çatısı altında kanunla kurulmuş 67 adet sektör meclisinden biri Yazılım Sektör Meclisi olarak, sektör ekosistemi adına üstlendiğimiz sorumluluklar ve görevlerin bilincinde, Türkiye’nin bilişim ve yazılım endüstrisinin gelişimi, istihdamı, ihracatının artırılması çalışmalarımızla, TOBB’un sağladığı imkanlar, verdiği güç ile devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, sektör firmalarımız ve üniversitelerimiz ile yakın işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

TOBB Sektörel Ekonomi Şurasında da ilettiğimiz “Yerli Yazılım Belgesi, Yazılım Envanter Projesi, Yazılım Sektörü Uzaktan Çalışma Mevzuatı, Serbest Çalışan Yazılımcılara Ticari Kimlik kazandırarak desteklenmesi, teknoparklardaki yazılım firmalarımız, KOSGEB ve TÜBİTAK desteklerinden sektörümüzün daha etkin faydalanmasına yönelik tedbirler, “Açık Kaynak Kodlu Yazılım Ekosisteminin Gelişimi” yanında birçok konuda ilgili Bakanlıklarımızla istişarelerimizi ve mevzuatlara yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Genel kurulumuzun tüm TOBB camiasına, iş dünyamıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.