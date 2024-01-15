Ege Kimya, İzmirli Tunçtaş Cam Sanayi'ni satın alıyor

Son yıllarda kimya sektörü özellikle yabancı şirketlerin ilgi alanına girmiş durumda. Avrupa ve ABD’li şirketlerin satın almalar ve ortaklıklarla girdiği Türkiye pazarında yerli şirketler de bu tür işlemlere imza atıyor.

Bunlardan biri de Türkiye'nin ilk kimya şirketlerinden biri olan Ege Kimya. Beyaz eşya sektörünün duayen isimlerinden biri olan Ali Mansur’un 2 ortağıyla birlikte kurduğu Ege Kimya, İzmirli kimya şirketi Tunçtaş Cam Sanayi’ni satın alıyor. Anlaşma resmi onayları aldığında, Tunçtaş’ın tamamı Ege Kimya bünyesine giriyor.

Dünya devleriyle ortak üretim yapıyor

Ege Kimya’nın tarihi, Türk sanayisinin köklerine iniyor Türkiye’nin en büyük beyaz eşya markalarını bünyesinde barındıran Koç Holding’e ait Arçelik’in ilk Genel Müdürü olan Ali Mansur, emekli olduktan sonra 1955 yılında ortakları Erdoğan Beri, Albert Benmayor, Şemsettin Orhun ile birlikte Ege Kimya’yı kurdu.

Üretime silikat ve boya kurutucuları ile başlayan, ardından da emaye friti, çinko oksit, pigment, katalizör ve polyester reçinesi üreten şirket, 2002 yılında dünyanın sayılı kimya devlerinden Evonik Degussa GmbH ile bu ürünün üretilmesine yönelik olarak Egesil Kimya adında bir ortaklık kurdu. Egesil Kimya kısa zamanda, Evonik-Degussa’nin kapasite bakımından Avrupa’daki ikinci üretim merkezi konumuna geldi.

Adapazarı’nda 120 bin metrekarelik alanda kurulan üretim tesisiyle deterjan, seramik, yapı kimyasalları, kauçuk, otomobil lastiği, tarım ve boyanın yer aldığı 10'dan fazla sektörün ara malı tedarikçisi olan Ege Kimya, Evonik-Degussa dışında Albemarle, Euclid Chemical (RPM) gibi dünyanın önde gelen kimya kuruluşları ile üretim konularında işbirliği yapıyor.

2.5 milyar lira ciro yapıyor

İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı en büyük 500 sanayi şirketi listesinde 460’ıncı olan Ege Kimya, 2021 yılına göre 143 basamak birden yükseldi. 2.5 milyar TL ciro yapan şirket, 304 çalışana istihdam sağlıyor. Şirketin 2022 ihracatı ise 56 milyon dolar.

Ege Kimya’nın satın almaya hazırlandığı Tunçtaş Cam Sanayii ise 1977 yılında İzmir-Pınarbaşı’nda kuruldu. Sodyum Silikat üretmek amacıyla kurulan şirket,1998 yılında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 20 bin metrekarelik alandaki tesisinde üretim yapıyor. Tunçtaş, Yunanistan, Bulgaristan, Kosova, İngiltere, Endonezya, Azerbaycan, Türkmenistan’ın yanı sıra, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya ihracat gerçekleştiriyor.