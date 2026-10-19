Emeklilik başvurusu yapacaklar dikkat: Birkaç günlük prim hatası emekliliğinizi iptal ettirebilir!

Emeklilik başvurusu önce­sinde hizmet dökümünü­zü ay ay kontrol edin. Çakışan günler, şüpheli sigortalılık ka­yıtları ve Bağ-Kur borçları yıl­lar sonra ciddi mağduriyetlere yol açabilir.

Emeklilikte görünen gün ile geçerli gün aynı olmayabilir

Emeklilik, çalışanların yıllar­ca prim ödeyerek kazandıkları en önemli sosyal güvenlik hak­larından biridir. Ancak SGK hiz­met dökümünde görünen toplam prim gün sayısını doğrudan doğ­ru kabul etmek, emeklilik baş­vurusu sırasında yapılan önemli hatalardan biridir. Emekli aylı­ğı bağlanmış olması da sonradan tespit edilebilecek geçersiz hiz­metlere karşı mutlak güvence sağlamaz.

Özellikle Emeklilikte Yaşa Ta­kılanlar (EYT) kapsamında, 8 Eylül 1999 ve öncesindeki sigor­talılık başlangıcına bağlı olarak 4/A (SSK) statüsünden normal emeklilikte 5.000 ile 5.975 gün arasında değişen prim gün sayı­sı ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi ara­nır. 4/B (Bağ-Kur) kapsamında EYT'den normal emeklilikte ise kadınlar için 7.200 gün, erkekler için 9.000 gün prim şartı söz ko­nusudur. Bunlar EYT kapsamın­da normal emekliliğe ilişkin ge­nel koşullardır; kısmi emeklilik ve özel durumlar farklı değerlen­dirilir.

Örneğin SSK'dan emekli olmak için 5.975 güne ihtiyaç duyan bir kişinin hizmet dökümünde 6.000 gün görünmesine rağmen 30 gü­nünün geçersiz sayılması halin­de geçerli gün sayısı 5.970'e dü­şer. Bu durumda emeklilik için gereken prim günü tamamlan­mamıştır.

Bir ay 30, bir yıl 360 gün: Çakışmaları kontrol edin

Sosyal güvenlik uygulamasın­da prim gün hesabında ay 30 gün, yıl 360 gün üzerinden değerlen­dirilir. Aynı ay içinde birden faz­la işyerinden 4/A bildirimi yapıl­mış veya aynı dönemde hem 4/A hem 4/B kaydı oluşmuş olabilir. Bu kayıtların günlerini olduğu gi­bi toplamak doğru değildir. Çakı­şan hizmetler mevzuattaki statü önceliği ve gün hesabı kuralları­na göre değerlendirilir; bir ayda 30 günü aşan bildirimler emekli­liğe esas gün sayısını kendiliğin­den artırmaz.

e-Devlet'ten SGK tescil ve hiz­met dökümünüzü alın. Her ayı ayrı ayrı inceleyin; aynı tarih­lerde farklı işyerleri veya sigor­talılık statüleri üzerinden bildi­rim olup olmadığına bakın. Yıllık toplamları da kontrol edin. 4/A, 4/B ve varsa 4/C günlerinin ek­randa görünen toplamı, mutla­ka emekliliğe esas geçerli toplam anlamına gelmez. Farklı statüler­deki hizmetlerin hangi statüden emeklilik sağlayacağı da ilk si­gortalılık tarihi ve ilgili mevzua­ta göre belirlenir.

Prim gününü tam sınırda bırakmayın

Gerekli gün sayısını tam olarak tamamladığınızı düşünüyorsa­nız başvurmadan önce bu günle­rin tamamının hukuken geçerli olduğunu teyit edin. Mümkünse 5, 10 veya 15 gün gibi küçük bir geçerli prim fazlası bulunması, olası kayıt ve hesap farklılıkları­na karşı faydalı olabilir. Ancak fazla gün, sahte sigortalılığı veya huku­ken geçersiz bir hizme­ti geçerli hale getirmez. Önemli olan, fiili çalışmaya veya mevzuata uygun sigortalılığa da­yanan geçerli primlerdir.

Ayın başında başvurmak aylığı daha erken başlatmaz

4/A ve 4/B kapsamında yaşlılık aylığı, gerekli şartların sağlan­ması kaydıyla kural olarak yazılı başvuru tarihini izleyen ayın ilk gününden başlar. Örneğin ekim ayının 3'ünde veya 28'inde yapı­lan başvuruda, diğer koşullar ay­nıysa aylık başlangıcı kasım ayı­nın 1'idir. Bu nedenle yalnızca daha erken aylık bağlanacağı dü­şüncesiyle ayın ilk gününde baş­vuru yapmak gerekli değildir.

Özellikle Bağ-Kur sigortalıları, içinde bulunulan aya ilişkin hiz­metin hangi tarihe kadar oluştu­ğunu ve primlerin nasıl tahakkuk ettiğini kontrol etmelidir. Ayın 15'inde ekranda 30 gün görün­mesi, o ayın tamamının başvuru itibarıyla kesin kazanılmış gün olduğu anlamına gelmeyebilir. Prim gününü tamamlamak için o ayın günlerine ihtiyaç varsa, baş­vuru tarihi ve sigortalılığın sona erme durumu SGK'dan teyit edil­melidir. Ay sonuna yakın başvu­ru bazı kişiler açısından uygun olabilir; ancak herkes için tek bir doğru gün yoktur.

Hizmet dökümündeki K, Ş ve S kodlarına dikkat

SGK kayıtlarında K (kontrol­lü), Ş (şüpheli) ve S (sahte) iş­yeri işaretleriyle karşılaşılabi­lir. K veya Ş işareti bulunan her hizmet otomatik olarak geçersiz değildir; incelemenin sonucuna bakılması gerekir. Buna karşı­lık gerçekte çalışılmadığı halde sigortalı gösterilen dönemlerin tespiti halinde ilgili hizmetler iptal edilebilir. Bu kayıtları baş­vuru öncesinde araştırın ve fiili çalışmaya dayanmayan günlere güvenerek emeklilik planlaması yapmayın.

Emeklilik yıllar sonra iptal edilebilir

Emekli aylığı bağlandıktan yıl­lar sonra yapılan denetimler­de bazı prim günlerinin sahte si­gortalılık, çakışma veya başka bir hukuki nedenle geçersiz olduğu anlaşılabilir. Geçerli gün sayısı emeklilik tarihi itibarıyla gere­ken düzeyin altına düşerse aylı­ğın kesilmesi veya emeklilik iş­leminin iptali gündeme gelebilir.

Ayrıca daha önce ödenen aylık­lar ve Kurumca karşılanan sağlık giderleri için ilgili mevzuat kap­samında geri ödeme talep edile­bilir. Yersiz ödemelerin geri alın­masında 5510 sayılı Kanun'un 96'ncı maddesine göre kusur ve Kurum hatası ayrımı, süreler ve faiz uygulaması farklılık gösterir. Her olayda tüm ödemelerin aynı şekilde geri isteneceği varsayıl­mamalıdır; ancak mali risk son derece ciddidir.

Bağ-Kur borcunu başvurudan önce sorgulayın

4/B kapsamında yaşlılık aylı­ğı bağlanması için prim ve prime ilişkin borç şartlarının da kar­şılanması gerekir. Emeklilik di­lekçesinden önce borcunuzu sor­gulayın; borç varsa ödeyip sis­temden düştüğünü kontrol edin. Ödemenin kayıtlara yansıması zaman alabileceği için dekontu­nuzu saklayın. Özellikle ay so­nundaki başvurularda ödeme ve kayıt tarihlerini önemseyin.

Başvuru e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlüğünden yapılabilir

Gerekli şartları yerine getiren­ler SGK müdürlüklerinden veya e-Devlet'teki “Gelir, Aylık, Öde­nek Talep Belgesinin Verilmesi” hizmetinden başvurabilir. Ken­di emekliliği için başvuran kişi sigortalı seçeneğini ve ilgili 4/A veya 4/B yaşlılık aylığı türünü seçerek banka, şube ve iletişim bilgilerini kontrol eder. Başvuru­nun sistem üzerinden alınması, emeklilik şartlarının kesin ola­rak sağlandığı anlamına gelmez; SGK incelemesi esastır.

İşten ayrılmadan önce haklarınızı ve primlerinizi netleştirin

4/A çalışanları işten ayrılma­dan önce geçerli prim günleri­ni, emeklilik koşullarını ve işten ayrılış işlemlerini kesinleştir­melidir. Emeklilik nedeniyle kı­dem tazminatı, ilgili yasal şartla­rın gerçekleşmesine bağlıdır. İş sözleşmesi sona erdiğinde kulla­nılmamış yıllık izin ücretleri de ayrıca gündeme gelir. Bir yıldan fazla kıdemi olan çalışanların haklarını ve belgelerini dikkatle değerlendirmesi önemlidir.

Son söz: Dilekçeden önce son kontrol

Emeklilik dilekçesi vermeden önce hizmet dökümünüzü ay ay, yıl yıl kontrol edin. Aynı dönem­lerdeki SSK ve Bağ-Kur çakışma­larını araştırın; 30 günü aşan ay­ları, 360 günü aşan yılları, K-Ş-S işaretlerini ve Bağ-Kur borçları­nı gözden geçirin. Gerekli prim gününden mümkünse bir miktar fazla, gerçek ve geçerli hizmeti­niz bulunsun. Tereddüt ettiğiniz kayıtlar için SGK'dan yazılı bilgi ve inceleme isteyin.

Emekli olmak kadar emekli­liği sorunsuz sürdürebilmek de önemlidir. Bugün kontrol edil­meyen birkaç günlük prim hata­sı, yıllar sonra aylığın kesilmesi­ne ve ciddi geri ödeme talepleri­ne yol açabilir. Yıllarca çalışarak elde ettiğiniz hakkı riske atma­yın: Emeklilik dilekçesinden ön­ce prim günlerinizi mutlaka doğ­rulayın.