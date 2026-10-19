Emeklilik başvurusu yapacaklar dikkat: Birkaç günlük prim hatası emekliliğinizi iptal ettirebilir!
Emeklilik başvurusu öncesinde hizmet dökümünüzü ay ay kontrol edin. Çakışan günler, şüpheli sigortalılık kayıtları ve Bağ-Kur borçları yıllar sonra ciddi mağduriyetlere yol açabilir.
Emeklilikte görünen gün ile geçerli gün aynı olmayabilir
Emeklilik, çalışanların yıllarca prim ödeyerek kazandıkları en önemli sosyal güvenlik haklarından biridir. Ancak SGK hizmet dökümünde görünen toplam prim gün sayısını doğrudan doğru kabul etmek, emeklilik başvurusu sırasında yapılan önemli hatalardan biridir. Emekli aylığı bağlanmış olması da sonradan tespit edilebilecek geçersiz hizmetlere karşı mutlak güvence sağlamaz.
Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında, 8 Eylül 1999 ve öncesindeki sigortalılık başlangıcına bağlı olarak 4/A (SSK) statüsünden normal emeklilikte 5.000 ile 5.975 gün arasında değişen prim gün sayısı ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıllık sigortalılık süresi aranır. 4/B (Bağ-Kur) kapsamında EYT'den normal emeklilikte ise kadınlar için 7.200 gün, erkekler için 9.000 gün prim şartı söz konusudur. Bunlar EYT kapsamında normal emekliliğe ilişkin genel koşullardır; kısmi emeklilik ve özel durumlar farklı değerlendirilir.
Örneğin SSK'dan emekli olmak için 5.975 güne ihtiyaç duyan bir kişinin hizmet dökümünde 6.000 gün görünmesine rağmen 30 gününün geçersiz sayılması halinde geçerli gün sayısı 5.970'e düşer. Bu durumda emeklilik için gereken prim günü tamamlanmamıştır.
Bir ay 30, bir yıl 360 gün: Çakışmaları kontrol edin
Sosyal güvenlik uygulamasında prim gün hesabında ay 30 gün, yıl 360 gün üzerinden değerlendirilir. Aynı ay içinde birden fazla işyerinden 4/A bildirimi yapılmış veya aynı dönemde hem 4/A hem 4/B kaydı oluşmuş olabilir. Bu kayıtların günlerini olduğu gibi toplamak doğru değildir. Çakışan hizmetler mevzuattaki statü önceliği ve gün hesabı kurallarına göre değerlendirilir; bir ayda 30 günü aşan bildirimler emekliliğe esas gün sayısını kendiliğinden artırmaz.
e-Devlet'ten SGK tescil ve hizmet dökümünüzü alın. Her ayı ayrı ayrı inceleyin; aynı tarihlerde farklı işyerleri veya sigortalılık statüleri üzerinden bildirim olup olmadığına bakın. Yıllık toplamları da kontrol edin. 4/A, 4/B ve varsa 4/C günlerinin ekranda görünen toplamı, mutlaka emekliliğe esas geçerli toplam anlamına gelmez. Farklı statülerdeki hizmetlerin hangi statüden emeklilik sağlayacağı da ilk sigortalılık tarihi ve ilgili mevzuata göre belirlenir.
Prim gününü tam sınırda bırakmayın
Gerekli gün sayısını tam olarak tamamladığınızı düşünüyorsanız başvurmadan önce bu günlerin tamamının hukuken geçerli olduğunu teyit edin. Mümkünse 5, 10 veya 15 gün gibi küçük bir geçerli prim fazlası bulunması, olası kayıt ve hesap farklılıklarına karşı faydalı olabilir. Ancak fazla gün, sahte sigortalılığı veya hukuken geçersiz bir hizmeti geçerli hale getirmez. Önemli olan, fiili çalışmaya veya mevzuata uygun sigortalılığa dayanan geçerli primlerdir.
Ayın başında başvurmak aylığı daha erken başlatmaz
4/A ve 4/B kapsamında yaşlılık aylığı, gerekli şartların sağlanması kaydıyla kural olarak yazılı başvuru tarihini izleyen ayın ilk gününden başlar. Örneğin ekim ayının 3'ünde veya 28'inde yapılan başvuruda, diğer koşullar aynıysa aylık başlangıcı kasım ayının 1'idir. Bu nedenle yalnızca daha erken aylık bağlanacağı düşüncesiyle ayın ilk gününde başvuru yapmak gerekli değildir.
Özellikle Bağ-Kur sigortalıları, içinde bulunulan aya ilişkin hizmetin hangi tarihe kadar oluştuğunu ve primlerin nasıl tahakkuk ettiğini kontrol etmelidir. Ayın 15'inde ekranda 30 gün görünmesi, o ayın tamamının başvuru itibarıyla kesin kazanılmış gün olduğu anlamına gelmeyebilir. Prim gününü tamamlamak için o ayın günlerine ihtiyaç varsa, başvuru tarihi ve sigortalılığın sona erme durumu SGK'dan teyit edilmelidir. Ay sonuna yakın başvuru bazı kişiler açısından uygun olabilir; ancak herkes için tek bir doğru gün yoktur.
Hizmet dökümündeki K, Ş ve S kodlarına dikkat
SGK kayıtlarında K (kontrollü), Ş (şüpheli) ve S (sahte) işyeri işaretleriyle karşılaşılabilir. K veya Ş işareti bulunan her hizmet otomatik olarak geçersiz değildir; incelemenin sonucuna bakılması gerekir. Buna karşılık gerçekte çalışılmadığı halde sigortalı gösterilen dönemlerin tespiti halinde ilgili hizmetler iptal edilebilir. Bu kayıtları başvuru öncesinde araştırın ve fiili çalışmaya dayanmayan günlere güvenerek emeklilik planlaması yapmayın.
Emeklilik yıllar sonra iptal edilebilir
Emekli aylığı bağlandıktan yıllar sonra yapılan denetimlerde bazı prim günlerinin sahte sigortalılık, çakışma veya başka bir hukuki nedenle geçersiz olduğu anlaşılabilir. Geçerli gün sayısı emeklilik tarihi itibarıyla gereken düzeyin altına düşerse aylığın kesilmesi veya emeklilik işleminin iptali gündeme gelebilir.
Ayrıca daha önce ödenen aylıklar ve Kurumca karşılanan sağlık giderleri için ilgili mevzuat kapsamında geri ödeme talep edilebilir. Yersiz ödemelerin geri alınmasında 5510 sayılı Kanun'un 96'ncı maddesine göre kusur ve Kurum hatası ayrımı, süreler ve faiz uygulaması farklılık gösterir. Her olayda tüm ödemelerin aynı şekilde geri isteneceği varsayılmamalıdır; ancak mali risk son derece ciddidir.
Bağ-Kur borcunu başvurudan önce sorgulayın
4/B kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması için prim ve prime ilişkin borç şartlarının da karşılanması gerekir. Emeklilik dilekçesinden önce borcunuzu sorgulayın; borç varsa ödeyip sistemden düştüğünü kontrol edin. Ödemenin kayıtlara yansıması zaman alabileceği için dekontunuzu saklayın. Özellikle ay sonundaki başvurularda ödeme ve kayıt tarihlerini önemseyin.
Başvuru e-Devlet üzerinden veya SGK müdürlüğünden yapılabilir
Gerekli şartları yerine getirenler SGK müdürlüklerinden veya e-Devlet'teki “Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi” hizmetinden başvurabilir. Kendi emekliliği için başvuran kişi sigortalı seçeneğini ve ilgili 4/A veya 4/B yaşlılık aylığı türünü seçerek banka, şube ve iletişim bilgilerini kontrol eder. Başvurunun sistem üzerinden alınması, emeklilik şartlarının kesin olarak sağlandığı anlamına gelmez; SGK incelemesi esastır.
İşten ayrılmadan önce haklarınızı ve primlerinizi netleştirin
4/A çalışanları işten ayrılmadan önce geçerli prim günlerini, emeklilik koşullarını ve işten ayrılış işlemlerini kesinleştirmelidir. Emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı, ilgili yasal şartların gerçekleşmesine bağlıdır. İş sözleşmesi sona erdiğinde kullanılmamış yıllık izin ücretleri de ayrıca gündeme gelir. Bir yıldan fazla kıdemi olan çalışanların haklarını ve belgelerini dikkatle değerlendirmesi önemlidir.
Son söz: Dilekçeden önce son kontrol
Emeklilik dilekçesi vermeden önce hizmet dökümünüzü ay ay, yıl yıl kontrol edin. Aynı dönemlerdeki SSK ve Bağ-Kur çakışmalarını araştırın; 30 günü aşan ayları, 360 günü aşan yılları, K-Ş-S işaretlerini ve Bağ-Kur borçlarını gözden geçirin. Gerekli prim gününden mümkünse bir miktar fazla, gerçek ve geçerli hizmetiniz bulunsun. Tereddüt ettiğiniz kayıtlar için SGK'dan yazılı bilgi ve inceleme isteyin.
Emekli olmak kadar emekliliği sorunsuz sürdürebilmek de önemlidir. Bugün kontrol edilmeyen birkaç günlük prim hatası, yıllar sonra aylığın kesilmesine ve ciddi geri ödeme taleplerine yol açabilir. Yıllarca çalışarak elde ettiğiniz hakkı riske atmayın: Emeklilik dilekçesinden önce prim günlerinizi mutlaka doğrulayın.
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